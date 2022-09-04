РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14011 посетитель онлайн
Новости Война в Украине Война
20 449 173
война (46615) Данилов (1053) Конституция (2224) Россия (91213)

Война с Россией – это последствия нашего управления страной за все эти годы, - Данилов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

данілов

По мнению секретаря Совета нацбезопасности и обороны Алексея Данилова, россияне начали войну против Украины с вмешательства в Конституцию в 2004 году.

Об этом он заявил в интервью журналистке Наталии Мосейчук, передает Цензор.НЕТ.

"Я раньше в интервью говорил, что война с Россией началась в 2008 году. Но, проанализировав некоторые события, пришел к выводу, что все началось раньше", - отметил Данилов.

Он подчеркнул, что активно РФ начала действовать против независимой Украины в 2004 году.

Читайте также: "Мы никого не держим. Мир большой", - Данилов о жителях ОРДЛО после освобождения территорий

"Мне жаль, что 8 декабря (2004 года. – Ред.) депутаты поменяли Конституцию, лишив президента полномочий", – отметил секретарь СНБО.

Данилов заверил, что хотя тогда считалось, что это был компромисс, "теперь я могу сказать, что это была государственная измена".

В дальнейшем, по словам секретаря СНБО, было еще вмешательство в Основной закон Украины.

"Мало кто знает, что 21 февраля 2014 года, когда уже были массовые расстрелы на Майдане, депутаты так же вмешались в Конституцию и антиконституционным способом ее изменили", - напомнил Данилов.

Читайте также: Россия должна избавиться от колоний, они уже начинают шататься, - Данилов

Он упомянул также "Харьковские соглашения" 2010 года, которые тоже были антиконституционным вмешательством в Основной закон, ведь там был четко указан срок пребывания в Крыму Черноморского флота РФ.

Данилов подчеркнул, что вмешиваться в Конституцию можно, но это должно проходить законным способом.

"У нас очень часто политики принимают те или иные решения по конъюнктуре сегодня на сегодня. А если вы государственник, то имеете понимание, что заранее должны смотреть, к каким последствиям все это приведет. Вообще война (с Россией. - Ред.) - все это последствия нашего управления страной за все эти годы. Как бы это ни было жаль говорить, но это так и есть. Мы постоянно колебались то до, условно говоря, белых, то до красных, и такая была себе ситуация", - признал секретарь СНБО.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+87
показать весь комментарий
04.09.2022 16:10
+73
Зеленський не втік, бо Кривонос пошкодив злітну смугу.
показать весь комментарий
04.09.2022 16:13
+51
"війна з Росією - це наслідки нашого керування країною за усі ці роки"
---------
За останні 3 роки, якщо точніше, бо в іншому випадку, країна була би підготовлена до війни і пуйло би не наважилося напасти взагалі.
показать весь комментарий
04.09.2022 16:12
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Щось пан Данілов несе таку ахінею, що вже і сам заплутався що і коли казав. Якби країна було готова зустрічати монстра, то можливо і не напала б рашка на нас зараз, а ще трохи підготувалася більше. Вони не пішли далі в 2014 му році бо побачили спротив і наша армія була набагато слабшою чим зараз. Москалі побачили в очах нашої влади готовність підкоритися, но українці цього не допустили своїм героїзмом...
показать весь комментарий
04.09.2022 16:52 Ответить
Данілову коректніше було б назвати тих, хто не винен. Список був би коротким. І саме цим людям треба планувати що і як нам робити далі. Бо з нинішньою владою діла не буде. Мафію в Євросоюз, НАТО чи інші демократичні інституції не візьмуть за жодних обставин.
показать весь комментарий
04.09.2022 16:53 Ответить
Мені сподобалася фраза ветеринара, "Ми постійно коливалися то до, умовно кажучи, білих, то до червоних, і така була собі ситуація", а коли колихнулися в бік "зелених", то і зразу отримали результат. Бо "зелені" це то ті, які ніколи не читали Конституцію і можливо навіть не бачили її. Ветеринар має знати, що згідно ж тієї Конституції в нас парламентсько-президентська республіка, а не президентська, а тому перетягування дишла в бік президента було злочином. А напали на нас зо всіх боків і всіма видами зброї 24.02.2022 року тому, що нарід вибрав малоросів, які заморозили ракетні програми і почали будувати дороги від кордонів московії до Києва, щоб скоріше рухалися війська ворога і розмунували Чонгар та інші укріплення, про що домовилися в Омані.
показать весь комментарий
04.09.2022 16:53 Ответить
Сьогодні ж зареструвався , новоспечений? При Пороху було відвойовані дві третини Донбасу, і за за три роки що зелень руйнувала оборону України і все що відновлював Порох, мерзота кацапська і полізла.Але ви отримаєте, будь певен, все що заслуговуєте.
показать весь комментарий
04.09.2022 17:04 Ответить
зебіли від ригоаналів нічим не відрізняються. Ні обрані, ні ті що обирали. Ватні зелені їбанати завжди будуть все просерати, а би говорити кацапською.
показать весь комментарий
04.09.2022 17:04 Ответить
помиляєтеся, бо "мінськ 3" підписали в Парижі "зелені", це так звана формула Штайнаєра. А "мінськ 4" в Омані, який передбачав заморозку ракетних програм і закатування грошей в дороги, по яким мала рухатися техніка ворога, а також відведення військ, здача півадня і розмінування Чонгара. Як показав час протоколи і акти "мінськ 1" і "мінськ 2" для України стали рятувальним колом, ми відновили економіку і відродили армію. Ці протоколи і акти якраз не виконала росія, навіть пункт № 1.
показать весь комментарий
04.09.2022 17:11 Ответить
А Тузли не було у 2003-му? Мовчу вже про те, що усі проблеми тягнуться ще з 1991-го, коли по суті залишили комуністів при владі. Хоча Данілова можна зрозуміти, так як основний посил "депутати поміняли Конституцію, позбавивши президента повноважень". Натяк на те, що президенту не вистачає повноважень і варто було б знову "втрутитися" в основний закон.
показать весь комментарий
04.09.2022 16:56 Ответить
Не так давно було опитування, де народ начебто має запрос на "сильну руку". Совпадєніє? Нє думаю ! (с)
показать весь комментарий
04.09.2022 17:00 Ответить
Війна почалася 10 січня 1992 року!!!

"3 січня 1992 року командувач Чорноморським флотом І. Касатонов підписав наказ про вихід Чорноморського флоту з підпорядкування Генштабу у Москві і підпорядкування ЧФ Міністерству оборони України. Наказ був скасований І. Касатоновим 10 січня 1992 року[1]"

І, що до посилання: «… а сам особисто прибув до Києва доповісти Верховному Головнокомандувачу ЗСУ, президенту України Леоніду Кравчуку про це. Прагнучи служити українському народу, він сподівався отримати від нього Указ про призначення його, Ігоря Касатонова, на відповідну посаду в ЗСУ.»

І, вибачте, був посланий за зрозумілою адресою… Так Чорноморський флот став ерефіянським! А згодом Крим… І не тільки! А тепер «Маємо, те що маємо!» Не забудьте квіточки на могилку принести… А принагідно згадати першого Міністра оборони України… Він же видатний РУХівець!

Отак почалася війна… Як в «Кайдашевій сім'ї»: У всьому винна ГРУША!
показать весь комментарий
04.09.2022 17:02 Ответить
показать весь комментарий
04.09.2022 17:05 Ответить
А резиденцию на Бирючем ремонтировали летом 2021 года для зебила????
Готовились к приемуКОГО? сегодня там орки в бассейне купаются...
показать весь комментарий
04.09.2022 17:57 Ответить
Оманский чувак не причем..он катался с 95 кварталом на гастролях... Гастролями...Греция...Кипр. ..Израиль...Юрмала...но на брацкую рабZeю ездили не с Гастролями..а серьял снимать..Сватов-коздлов... и прочую туфту...жЫсть малина ...
Самое интересное что ЗеКодломойские и сейчас строят планы подобный сценарий...типа послевоенный... мышыодинарот...
показать весь комментарий
04.09.2022 17:10 Ответить
Не треба змішувати мухи та котлети! До 2014 року Україна фактично була окупована кацяпами,і визвольна війна почалася з 2014 року, але роспропагада швидко состряпала "слуг народу" і після знятого росією серіальчику , кловуна виставили "добрим царьком" якого саме прагне Україна,казочка для дурнів , але чомусь у серіальчику навіть не торкнулися теми війни,хоча війна з кацапами на той час вже тривала,совпадєніє? Вони навіть назву своєї партіі мали нахабство назвати як і російський серіальчик.Повномасштабне вторгнення повінні були в Україні підготувати саме служки і вони все робили для цього, а про "попередників" ми вже чули, не треба ,Данілов,це вже не прокатить!
показать весь комментарий
04.09.2022 17:11 Ответить
Ясно, винні тільки "попєрєднікі", а хто ж сумнівався, що зелений покидьок скаже щось інше.
показать весь комментарий
04.09.2022 17:13 Ответить
*****, опять все кругом виноваты!.. ****, недоумки, нахрена вы привели к власти этих украинофобов, педофилов, сексуальных извращенцев, любителей ворованного пива и лёгкой наживы?!
показать весь комментарий
04.09.2022 17:15 Ответить
А я так і думав, ЗЕ!команда не при ділах...
показать весь комментарий
04.09.2022 17:15 Ответить
давнілов схоже кре*ин і це велика проблема, бо в такому РНБО не дієздатний.
показать весь комментарий
04.09.2022 17:20 Ответить
а причем тут 2004?
хотите больше полномочий президента как яноковощь?
вам мало полномочий?
у вас монобольшенство и еще прислужники с других партий
показать весь комментарий
04.09.2022 17:21 Ответить
Якби в Ющенка не забрали повноваження то все було б по іншому. Ось про що він.
показать весь комментарий
05.09.2022 03:00 Ответить
глянемо, якщо доживемо, які будуть наслідки після теперешньої влади і тоді буде що порівнювати
показать весь комментарий
04.09.2022 17:23 Ответить
показать весь комментарий
04.09.2022 17:25 Ответить
а цікаво де був данілов і головне 3 ким ці роки
показать весь комментарий
04.09.2022 17:38 Ответить
У 1994 - 1997 роках був міським головою Луганська.

У 2005 - 2006 роках був призначений Головою Луганської обласної держадміністрації, заступником директора Європейського інституту інтеграції та розвитку.

У 2006 - 2007 роках був народним депутатом України у парламенті 5-го скликання, член Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування.

У 2012 - 2019 роках - очолював Український фонд підтримки підприємництва.
показать весь комментарий
04.09.2022 17:58 Ответить
прямо конкурс отмазок! Правда, одна гнилей другой!!
показать весь комментарий
04.09.2022 17:41 Ответить
Данилов, только когда говоришь о управлении страной, плюсуй сюда так же, период нахождения у власти боневтика и его "слуг". Который вместо борьбы с коррупцией, 2 года тянул с назначением антикоррупционного прокурора. Наверно это Порошенко виноват, да?
показать весь комментарий
04.09.2022 17:52 Ответить
Особливо, ви-зелені, додали. Краще вас би не було зовсім.
показать весь комментарий
04.09.2022 17:53 Ответить
показать весь комментарий
04.09.2022 17:55 Ответить
Це тепер Зе влада забажає надати Зе маскимальні важелів на посту президента -
ХРЄН ВАМ.
Добре що під час війни Конституцію не можна чіпати.
показать весь комментарий
04.09.2022 17:55 Ответить
Пліснявих беСпредельщиків це не зупиняє, від слова "зовсім".
показать весь комментарий
04.09.2022 19:29 Ответить
зеленський не Рейган і ніколи їм не стане 😆
показать весь комментарий
04.09.2022 17:57 Ответить
Рейган как и Зеленский был туповатым актером. Просто оказался вовремя президентом.
показать весь комментарий
04.09.2022 18:34 Ответить
Рейган був не дуже класним актором але Призедентом виявився гарним - бо не "руліл" країною бо очєнь умний. Країною "рулили" спеціалісти а не кіношники - тому США і є супердержавою.
показать весь комментарий
04.09.2022 18:44 Ответить
ти, перед тим, як показувати свою тупість- подумай, чи варто це робити. але ти не можеш думати, бо ти тупе
показать весь комментарий
04.09.2022 20:19 Ответить
Зе до Рейгана як до Київа рачки.
показать весь комментарий
04.09.2022 22:50 Ответить
Коли зеленский ермак арестович подоляк резніков, данілов та буданов тобі кажуть що вони готувались до вторгнення, ось запис служби безпеки від березня 2022.. .. с властями договорено.. заходили на Каховку Херсон, потом должны были на Одессу...

https://twitter.com/i/status/1566349526969065473
показать весь комментарий
04.09.2022 17:59 Ответить
Печерский Холм:
"Что бы там не рассказывали представители власти на все еще «совместном телемарафоне» о якобы поддержке Зеленского и его партии на уровне 90+%, реальная социология, которую получает Офис президента картины рисует совершенно не радужные. Партия Зеленского имеет все шансы в парламенте стать даже не второй по численности, а третьей-четвертой. Не просто все и с рейтингом самого Зеленского. Рейтинги «Зеленского - президента несломленной Украины» для всего мира и «Владимира Зеленского, кандидата в президенты» это разные рейтинги. В случае запуска полноценной предвыборной кампании на президентских выборах Зеленский имеет все шансы проиграть"
показать весь комментарий
04.09.2022 18:04 Ответить
Амінь!
показать весь комментарий
04.09.2022 18:36 Ответить
Серед переданих росією в жовтні 2020 року Зеленському матеріалів по Порошенку особливо цікавим документом є згода на співпрацю з Комітетом державної безпеки СССР ніби то підписана ним в 1984 році під час служби в Казахстані. При цьому це настільки груба і непрофесійна фальшивка, що стає просто цікаво нащо росіяни підсунули таке Зеленському.
В 2022 Зеленський пробував продемонструвати її представникам США, чим викликав гомеричний регіт в Держдепартаменті США.
Так як Зеленський збирається це оприлюднювати зараз, про всяк випадок просто попереджаємо.

Хроника одного президента

04.‎09.‎2022
показать весь комментарий
04.09.2022 18:38 Ответить
напевно, агент ЦРУ в конторі робив ту фальшивку В США за неї знали раніше за Патрушева
показать весь комментарий
04.09.2022 18:45 Ответить
Вы слегка преувеличиваете - партии у Зеленского нет, есть Зелентрест - мафией трудно назвать, сброд продажный
показать весь комментарий
04.09.2022 18:41 Ответить
Головне, щоб мудрий нарід знову якесь чучело популістке не обрав.
показать весь комментарий
04.09.2022 18:57 Ответить
А він може, нарід скучає по новому Голобородьку.
показать весь комментарий
05.09.2022 09:56 Ответить
Війна з Росією - це наслідки Вашого керування за три роки , товарисч Данилов
показать весь комментарий
04.09.2022 18:10 Ответить
Але найбільше результат діяльності зе-гадонів за останні 3 роки.
показать весь комментарий
04.09.2022 18:24 Ответить
Це точно.
Рейтинг у ЗЕ стрімко падав, а це означало, що на виборах перемогла би людина віддалена від роіські.
Коли кацапам було нападати, як не зараз.
Тим більше, агентура про все подбала, території розмінували, армію роззброїли, людей не підготували, тощо.
показать весь комментарий
04.09.2022 19:11 Ответить
Война началась при Кучме. Украина уже не хотела быть "братом", но все равно хотела газ по 40 долларов. Теперь газ стоит 4000 баксов. Это же полный бред. Европе нужен социализм, чтобы покупать нефть за сколько хочет, и чтобы газ был по 40. Все к этому идет.
показать весь комментарий
04.09.2022 18:25 Ответить
Европе нужен национальный социализм?
показать весь комментарий
04.09.2022 18:47 Ответить
Европа сама решит , что ей нужно.
показать весь комментарий
04.09.2022 18:55 Ответить
допоки не було інтернету- лише твої батьки знали, що ти недоумок
показать весь комментарий
04.09.2022 20:23 Ответить
Вагома, але не основна причина. Основна -- російська ментальність орди, яка не хоче і не вміє працювати, вона від природи здатна пише займатись розбоєм, грабувати і прагне панувати над іншими.
показать весь комментарий
04.09.2022 18:31 Ответить
Совецкий мужик выпил и выдал геополитическое умозаключение.
Жека и Юзик в а*уе.
показать весь комментарий
04.09.2022 18:39 Ответить
Альтіст Данілов...
показать весь комментарий
04.09.2022 18:41 Ответить
Верно. Руководство зедебилов страной три года и привело к войне
показать весь комментарий
04.09.2022 18:48 Ответить
Шо ж вы, новые опупенные литса из трускавецкой акамедии, не сделали все лучше всех предыдуших властей, гении вы наши?
показать весь комментарий
04.09.2022 18:53 Ответить
показать весь комментарий
04.09.2022 19:06 Ответить
показать весь комментарий
04.09.2022 19:08 Ответить
показать весь комментарий
04.09.2022 19:09 Ответить
Кто сказал, что зе он также не имел в виду?
показать весь комментарий
04.09.2022 19:09 Ответить
За словами данилова треба було проголосувати, щоб у яника було більше повноважень. Тепер він може хоч щоб і віслюку додали повноважень? А загралися ви пане?
показать весь комментарий
04.09.2022 19:18 Ответить
у зеленій плісняви головний ворог це Порошенко П.О. ,а у пукіна мир в очах.
показать весь комментарий
04.09.2022 19:40 Ответить
лучше расскажит пусть как за продажу земли ночью голосовали прикрываясь карантином чтоб небыло протестов
показать весь комментарий
04.09.2022 19:42 Ответить
Не нашого, а вашого, "пане" данілов!
показать весь комментарий
04.09.2022 19:47 Ответить
Те, що Рашка напала, це два з половиною роки бездіяльності Клована, разом з тобою Данилов. За все прийдеться відповісти, після перемоги. Ніхто не відсидиться в кущах. Непомірно високою ціною платимо за вашу злочинну бездіяльність.
показать весь комментарий
04.09.2022 20:28 Ответить
У Конституцію не втручаються. ЇЇ змінюють. Або виконують, або не виконують положення Конституції.
показать весь комментарий
04.09.2022 20:55 Ответить
Особливо згадай часи зеленого моно.
показать весь комментарий
04.09.2022 21:21 Ответить
Правильно говорити - "злочинного керування"! Відповідно на лаві підсудних повинні бути десятки тисяч чиновників вже зараз!!!
показать весь комментарий
04.09.2022 21:40 Ответить
З ваших слiв й ваших аналiзiв виходить, що вiйна з росiею почалася, мабуть, ще з Президента пана ГРУШЕВСЬКОГО! Й виннi усi за цей час! Чи тiльки один? Авжеш, Порошенко! Чи все ж таки Зе?
Если бы вашему визави, кого вы пытаетесь так неловко отмазать от дерьма, в котором он уже утонул, нынешнему президенту, добавили ещё полномочий, то Украины как таковой уже бы не было, Мне всегда неловко наблюдать, как взрослые немолодые люди унижаются, чтобы усидеть
на денежном стульчике и лизнуть благодетеля.
показать весь комментарий
04.09.2022 22:19 Ответить
Широкомасштабневторгення 24 лютого тодійсно результат ВАШОГО керування - нехтування даними західнихрозвідок,закриття обороннихзамовлень,скороченнявитратна оборону і збільшення на СЕБЕ і на ввелике крадівництво,розмінування півдняітюію.
чесне визнання, Данілов -"Війна з Росією - це наслідки нашого керування країною за усі ці роки " вашого керування.
показать весь комментарий
04.09.2022 22:48 Ответить
Знову попєрєдніки винні
показать весь комментарий
04.09.2022 22:52 Ответить
"Мені шкода, що 8 грудня 2004 року депутати поміняли Конституцію, позбавивши президента повноважень", - зазначив секретар РНБО

старые песни о главном: как узурпировать власть

не пройдет !!!!
показать весь комментарий
04.09.2022 23:21 Ответить
Страница 2 из 2
 
 