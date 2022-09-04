Война с Россией – это последствия нашего управления страной за все эти годы, - Данилов

По мнению секретаря Совета нацбезопасности и обороны Алексея Данилова, россияне начали войну против Украины с вмешательства в Конституцию в 2004 году.

Об этом он заявил в интервью журналистке Наталии Мосейчук, передает Цензор.НЕТ.

"Я раньше в интервью говорил, что война с Россией началась в 2008 году. Но, проанализировав некоторые события, пришел к выводу, что все началось раньше", - отметил Данилов.

Он подчеркнул, что активно РФ начала действовать против независимой Украины в 2004 году.

Читайте также: "Мы никого не держим. Мир большой", - Данилов о жителях ОРДЛО после освобождения территорий

"Мне жаль, что 8 декабря (2004 года. – Ред.) депутаты поменяли Конституцию, лишив президента полномочий", – отметил секретарь СНБО.

Данилов заверил, что хотя тогда считалось, что это был компромисс, "теперь я могу сказать, что это была государственная измена".

В дальнейшем, по словам секретаря СНБО, было еще вмешательство в Основной закон Украины.

"Мало кто знает, что 21 февраля 2014 года, когда уже были массовые расстрелы на Майдане, депутаты так же вмешались в Конституцию и антиконституционным способом ее изменили", - напомнил Данилов.

Читайте также: Россия должна избавиться от колоний, они уже начинают шататься, - Данилов

Он упомянул также "Харьковские соглашения" 2010 года, которые тоже были антиконституционным вмешательством в Основной закон, ведь там был четко указан срок пребывания в Крыму Черноморского флота РФ.

Данилов подчеркнул, что вмешиваться в Конституцию можно, но это должно проходить законным способом.

"У нас очень часто политики принимают те или иные решения по конъюнктуре сегодня на сегодня. А если вы государственник, то имеете понимание, что заранее должны смотреть, к каким последствиям все это приведет. Вообще война (с Россией. - Ред.) - все это последствия нашего управления страной за все эти годы. Как бы это ни было жаль говорить, но это так и есть. Мы постоянно колебались то до, условно говоря, белых, то до красных, и такая была себе ситуация", - признал секретарь СНБО.