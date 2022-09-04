Война с Россией – это последствия нашего управления страной за все эти годы, - Данилов
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
По мнению секретаря Совета нацбезопасности и обороны Алексея Данилова, россияне начали войну против Украины с вмешательства в Конституцию в 2004 году.
Об этом он заявил в интервью журналистке Наталии Мосейчук, передает Цензор.НЕТ.
"Я раньше в интервью говорил, что война с Россией началась в 2008 году. Но, проанализировав некоторые события, пришел к выводу, что все началось раньше", - отметил Данилов.
Он подчеркнул, что активно РФ начала действовать против независимой Украины в 2004 году.
"Мне жаль, что 8 декабря (2004 года. – Ред.) депутаты поменяли Конституцию, лишив президента полномочий", – отметил секретарь СНБО.
Данилов заверил, что хотя тогда считалось, что это был компромисс, "теперь я могу сказать, что это была государственная измена".
В дальнейшем, по словам секретаря СНБО, было еще вмешательство в Основной закон Украины.
"Мало кто знает, что 21 февраля 2014 года, когда уже были массовые расстрелы на Майдане, депутаты так же вмешались в Конституцию и антиконституционным способом ее изменили", - напомнил Данилов.
Он упомянул также "Харьковские соглашения" 2010 года, которые тоже были антиконституционным вмешательством в Основной закон, ведь там был четко указан срок пребывания в Крыму Черноморского флота РФ.
Данилов подчеркнул, что вмешиваться в Конституцию можно, но это должно проходить законным способом.
"У нас очень часто политики принимают те или иные решения по конъюнктуре сегодня на сегодня. А если вы государственник, то имеете понимание, что заранее должны смотреть, к каким последствиям все это приведет. Вообще война (с Россией. - Ред.) - все это последствия нашего управления страной за все эти годы. Как бы это ни было жаль говорить, но это так и есть. Мы постоянно колебались то до, условно говоря, белых, то до красных, и такая была себе ситуация", - признал секретарь СНБО.
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"3 січня 1992 року командувач Чорноморським флотом І. Касатонов підписав наказ про вихід Чорноморського флоту з підпорядкування Генштабу у Москві і підпорядкування ЧФ Міністерству оборони України. Наказ був скасований І. Касатоновим 10 січня 1992 року[1]"
І, що до посилання: «… а сам особисто прибув до Києва доповісти Верховному Головнокомандувачу ЗСУ, президенту України Леоніду Кравчуку про це. Прагнучи служити українському народу, він сподівався отримати від нього Указ про призначення його, Ігоря Касатонова, на відповідну посаду в ЗСУ.»
І, вибачте, був посланий за зрозумілою адресою… Так Чорноморський флот став ерефіянським! А згодом Крим… І не тільки! А тепер «Маємо, те що маємо!» Не забудьте квіточки на могилку принести… А принагідно згадати першого Міністра оборони України… Він же видатний РУХівець!
Отак почалася війна… Як в «Кайдашевій сім'ї»: У всьому винна ГРУША!
Готовились к приемуКОГО? сегодня там орки в бассейне купаются...
Самое интересное что ЗеКодломойские и сейчас строят планы подобный сценарий...типа послевоенный... мышыодинарот...
хотите больше полномочий президента как яноковощь?
вам мало полномочий?
у вас монобольшенство и еще прислужники с других партий
У 2005 - 2006 роках був призначений Головою Луганської обласної держадміністрації, заступником директора Європейського інституту інтеграції та розвитку.
У 2006 - 2007 роках був народним депутатом України у парламенті 5-го скликання, член Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування.
У 2012 - 2019 роках - очолював Український фонд підтримки підприємництва.
ХРЄН ВАМ.
Добре що під час війни Конституцію не можна чіпати.
https://twitter.com/i/status/1566349526969065473
"Что бы там не рассказывали представители власти на все еще «совместном телемарафоне» о якобы поддержке Зеленского и его партии на уровне 90+%, реальная социология, которую получает Офис президента картины рисует совершенно не радужные. Партия Зеленского имеет все шансы в парламенте стать даже не второй по численности, а третьей-четвертой. Не просто все и с рейтингом самого Зеленского. Рейтинги «Зеленского - президента несломленной Украины» для всего мира и «Владимира Зеленского, кандидата в президенты» это разные рейтинги. В случае запуска полноценной предвыборной кампании на президентских выборах Зеленский имеет все шансы проиграть"
В 2022 Зеленський пробував продемонструвати її представникам США, чим викликав гомеричний регіт в Держдепартаменті США.
Так як Зеленський збирається це оприлюднювати зараз, про всяк випадок просто попереджаємо.
Хроника одного президента
04.09.2022
Рейтинг у ЗЕ стрімко падав, а це означало, що на виборах перемогла би людина віддалена від роіські.
Коли кацапам було нападати, як не зараз.
Тим більше, агентура про все подбала, території розмінували, армію роззброїли, людей не підготували, тощо.
Жека и Юзик в а*уе.
Если бы вашему визави, кого вы пытаетесь так неловко отмазать от дерьма, в котором он уже утонул, нынешнему президенту, добавили ещё полномочий, то Украины как таковой уже бы не было, Мне всегда неловко наблюдать, как взрослые немолодые люди унижаются, чтобы усидеть
на денежном стульчике и лизнуть благодетеля.
чесне визнання, Данілов -"Війна з Росією - це наслідки нашого керування країною за усі ці роки " вашого керування.
старые песни о главном: как узурпировать власть
не пройдет !!!!