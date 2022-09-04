ООН на Украину давит больше, чем на Россию, заставляя нас уступать стране-агрессору, - омбудсмен Лубинец
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Россия не только нарушает права граждан Украины на оккупированных территориях, но и препятствует деятельности международных организаций, в частности Красного Креста и ООН.
Об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сказал в интервью "Голосу Америки", передает Цензор.НЕТ.
"Российская Федерация вообще не допускает Международный комитет Красного Креста (к военнопленным. - Ред.). Они это фиксируют, а сделать ничего не могут. Реакции никакой. Такая же ситуация и в отношении Организации Объединенных Наций", - отметил он.
"У нас больше вопросов относительно ее деятельности. Сейчас мы видим, что она практически приравнивает жертву и нападающего. Яркий пример - это украинское зерно. Вместо того, чтобы заставить Россию разблокировать украинские порты и обеспечить безопасное прохождение судов, ООН начала переговоры и заставила подписать соглашение. То есть мне кажется, что они больше давят на нас, чем на агрессора. И я часто публично в разговорах с представителями института говорю об этом", - сказал он.
Лубинец отметил, что информация о создании дополнительной миссии ООН для помощи украинцам вызывает у него скептическую улыбку, поскольку этот механизм не действует на Россию.
"У нас уже есть четыре миссии. Постоянная миссия ООН в Украине, мониторинговая миссия по сбору доказательств военных преступлений на территории Украины, созданная на основании решения Генассамблеи в апреле. Третья - расследование событий в Оленовке. Четвертая - по ситуации на ЗАЭС. Сколько еще нужно создать, чтобы понять, что этот механизм не действует на РФ? ООН просто не допускают на временно оккупированную территорию", - подчеркнул уполномоченный ВР.
Пожалуйста, подождите...
може досить?
- Кто "он"? (с)
@sergonaumovich
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6 ч
Безпека Чернівців тримається завдяки відвазі цього скромного чолов'яги! Орки навіть не думають туди рухатися, бо там він, цей вуйко! Ми не знаємо, хто ти, бо обличчя повністю не видно, але безкінечна слава тобі, воїне! Низький уклін! Дякуємо, що живий!
Хай сядуть на горище у Харкові ,та ловлять ракети та снаряди,
що летять зі сторони рф.
каральні акції ООН є, але їх повинна затвердити Рада Безпеки ООН
а паРаша там має блокуючий голос
Герр путлер,всего один вопрос...
Моя доля с этого ярда...
💯 РЖУблей в неделю...действуй полковник Исаев..уРодина мать тя не забудитт
Есть действовать, майн фюрер..
Нефти до жопы, угля до х*я
Лес до небес и дичи полно
Жаль только люди говно...
само зе казало, що і ООН, і Червоний хрест, і НАТО - пагані!
тільки зе та 73 його довбня - гарні
Інтерв'ю Сергія Кислиці,в якому все розкладено по поличках в хронологічному порядку-
Мошенник объединенных наций: как выкинуть Россию из Совбеза ООН, где она сидит не по праву
воно ж хоче щоб ***** не дратувалось від невдач...
а якщо чесно то оон безкорисно кантора яка нікуя не робе і нікуя не означає
тому що правда знаходиться в білбшдсті а не в 100% голосів
***** знайде трохи грошей шою купити одно (проти) на любе питання
а якщо один голос якоїсь недокраїни нівелює бажання ста країн то така оон нах...й не потрібна
С ООН или без, он бы это сделал в любом случае - когда вы уже это поймёте?Он ненавидит патриотов и героев Украины, потому,что сам не патриот и не герой.
вот и приходится ооновцам изображать бурную деятельность там куда их допускают.
По отношению к ООН Украине надо бы не цацкаться с ними а с Израиля пример брать. Вот кто поплевывает на них и прочие ОБСЕ с высокой колокольни.
С больной головы на здоровую. Так это называется. То Германия херовая. То Франция. То Италия. То НАТО. То еще кто-нибудь. Скумбрия вон отожгла в Британии, обвинив их в жмотстве и нежелании эффективно помогать.
Мудачье вы. Вот вы кто.
У нас премєром працює людина Ахметова, президентом працює людина Коломойського,
два олігархи по суті задають Україні курс. Це на голову не налазить, такий це маразм