ООН на Украину давит больше, чем на Россию, заставляя нас уступать стране-агрессору, - омбудсмен Лубинец

Россия не только нарушает права граждан Украины на оккупированных территориях, но и препятствует деятельности международных организаций, в частности Красного Креста и ООН.

Об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сказал в интервью "Голосу Америки", передает Цензор.НЕТ.

"Российская Федерация вообще не допускает Международный комитет Красного Креста (к военнопленным. - Ред.). Они это фиксируют, а сделать ничего не могут. Реакции никакой. Такая же ситуация и в отношении Организации Объединенных Наций", - отметил он.

"У нас больше вопросов относительно ее деятельности. Сейчас мы видим, что она практически приравнивает жертву и нападающего. Яркий пример - это украинское зерно. Вместо того, чтобы заставить Россию разблокировать украинские порты и обеспечить безопасное прохождение судов, ООН начала переговоры и заставила подписать соглашение. То есть мне кажется, что они больше давят на нас, чем на агрессора. И я часто публично в разговорах с представителями института говорю об этом", - сказал он.

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Лубинец отметил, что информация о создании дополнительной миссии ООН для помощи украинцам вызывает у него скептическую улыбку, поскольку этот механизм не действует на Россию.

"У нас уже есть четыре миссии. Постоянная миссия ООН в Украине, мониторинговая миссия по сбору доказательств военных преступлений на территории Украины, созданная на основании решения Генассамблеи в апреле. Третья - расследование событий в Оленовке. Четвертая - по ситуации на ЗАЭС. Сколько еще нужно создать, чтобы понять, что этот механизм не действует на РФ? ООН просто не допускают на временно оккупированную территорию", - подчеркнул уполномоченный ВР.