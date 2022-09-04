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ООН на Украину давит больше, чем на Россию, заставляя нас уступать стране-агрессору, - омбудсмен Лубинец

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

оон,генассамблея

Россия не только нарушает права граждан Украины на оккупированных территориях, но и препятствует деятельности международных организаций, в частности Красного Креста и ООН.

Об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сказал в интервью "Голосу Америки", передает Цензор.НЕТ.

"Российская Федерация вообще не допускает Международный комитет Красного Креста (к военнопленным. - Ред.). Они это фиксируют, а сделать ничего не могут. Реакции никакой. Такая же ситуация и в отношении Организации Объединенных Наций", - отметил он.

"У нас больше вопросов относительно ее деятельности. Сейчас мы видим, что она практически приравнивает жертву и нападающего. Яркий пример - это украинское зерно. Вместо того, чтобы заставить Россию разблокировать украинские порты и обеспечить безопасное прохождение судов, ООН начала переговоры и заставила подписать соглашение. То есть мне кажется, что они больше давят на нас, чем на агрессора. И я часто публично в разговорах с представителями института говорю об этом", - сказал он.

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Лубинец отметил, что информация о создании дополнительной миссии ООН для помощи украинцам вызывает у него скептическую улыбку, поскольку этот механизм не действует на Россию.

"У нас уже есть четыре миссии. Постоянная миссия ООН в Украине, мониторинговая миссия по сбору доказательств военных преступлений на территории Украины, созданная на основании решения Генассамблеи в апреле. Третья - расследование событий в Оленовке. Четвертая - по ситуации на ЗАЭС. Сколько еще нужно создать, чтобы понять, что этот механизм не действует на РФ? ООН просто не допускают на временно оккупированную территорию", - подчеркнул уполномоченный ВР.
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Топ комментарии
+50
Как и Боневтик.
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04.09.2022 17:23
+47
ООН это лишняя контора от слова совсем ...
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04.09.2022 17:14
+40
Може він і домовлявся. Але ООН- це пусте місце.
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04.09.2022 17:11
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Зараз він почне брехати, що Зеля домовлявся з ООН, що азовців вони звільнять.
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04.09.2022 17:08 Ответить
Може він і домовлявся. Але ООН- це пусте місце.
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04.09.2022 17:11 Ответить
Как и Боневтик.
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04.09.2022 17:23 Ответить
не поспоришь)
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04.09.2022 17:29 Ответить
Патріотизм несумісний з ідіотизмом!
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04.09.2022 21:18 Ответить
Головна задача ООН не допустити застосування ЯЗ. Поки цього не сталося, можна вважати, що ООН свою задачу виконує.
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04.09.2022 23:45 Ответить
"зе",через рашистського козирного єрмака в курсі, що на сьогоднішній день ООН кишить рашистськими агентами і щоб навішувати "лапшу мудрому наріду" можна запускати брехню про домовленності з ООН.,котрі ніхто і ніколи не буде розглядати.Відносно українського зерна.то чітко розписана корупційна дохідність рашистів."зелених" "турків" і оонівських прорашистських щурів,Із цієї суми,найменше,або взагалі нічого не залишиться народу України.
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04.09.2022 18:43 Ответить
Ну и? Хорошо, мы сдадимся, вступим в армию орков - и что дальше? Вы себе на голову натягиваете что-нибудь, кроме одеяла? Дебилы
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04.09.2022 17:10 Ответить
ООН это лишняя контора от слова совсем ...
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04.09.2022 17:14 Ответить
тиснуть туди де прогинається.
може досить?
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04.09.2022 17:14 Ответить
оон - организация озабоченных негодяев. оон - иди *****.
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04.09.2022 17:15 Ответить
-Афанасий! А ты не знаешь, что там ООН про Гондурас решил?

- Кто "он"? (с)
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04.09.2022 17:16 Ответить
Сергей Наумович

@sergonaumovich

·

6 ч

Безпека Чернівців тримається завдяки відвазі цього скромного чолов'яги! Орки навіть не думають туди рухатися, бо там він, цей вуйко! Ми не знаємо, хто ти, бо обличчя повністю не видно, але безкінечна слава тобі, воїне! Низький уклін! Дякуємо, що живий!

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04.09.2022 17:18 Ответить
Ляшко не может сообразить, каким из этих двух предметов копать, а каким - стрелять?
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04.09.2022 17:32 Ответить
В правой руке у него совсем не то, что Вы подумали...
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04.09.2022 19:49 Ответить
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04.09.2022 19:50 Ответить
Звiдки танка впевненiсть? ))
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04.09.2022 23:45 Ответить
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05.09.2022 08:44 Ответить
вам ляшко пече? ви краще про каломойського напишіть, як він в час війни краде гроші у держави! а зеленський йому допомагає..
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05.09.2022 10:42 Ответить
Будет коммент про Беню- напишу и про Беню.
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05.09.2022 11:02 Ответить
, ні, яким краще москаля вбити
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04.09.2022 20:38 Ответить
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04.09.2022 20:40 Ответить
Это он ещё ЧЕРЕНОК не показал.
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04.09.2022 22:30 Ответить
Стоит статуя, в руке граната. А вместо .уя торчит лопата
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04.09.2022 20:38 Ответить
А де цей чиряк подівався ? Фото древне, він позував у ті часи, коли Турчинов кавував з бабушщкой української корупціїї.
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04.09.2022 22:36 Ответить
Організація офуєвших націй
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04.09.2022 17:20 Ответить
Так Україна нехай не реагує на ООН адже в ООН є Росія яку ООН не вигнало
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04.09.2022 17:23 Ответить
шарашки которыми правит *****...
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04.09.2022 17:24 Ответить
Прогибают тех,кто гнется.
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04.09.2022 17:25 Ответить
Е -- ООМ та ООЖ а це що? Мабуть для недобитих вумників.
Хай сядуть на горище у Харкові ,та ловлять ракети та снаряди,
що летять зі сторони рф.
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04.09.2022 17:27 Ответить
Як казав покойный Боря Немцов...путлер..он ********...чтоб вы поняли...🤣
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04.09.2022 17:30 Ответить
оон это фикция без карательных функций, если бы вместо полиции за преступниками гонялись чиновники из горсовета, то , естественно они бы давили на жертву, а не на того, кто изнасилует заодно и оон. Страх перед террористом сковал всех чиновников оон, подкупленых тем же агрессором
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04.09.2022 17:32 Ответить
не так.
каральні акції ООН є, але їх повинна затвердити Рада Безпеки ООН
а паРаша там має блокуючий голос
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04.09.2022 17:40 Ответить
Давят всегда на мягкое и гнут всегда то что сгибается. Кто виноват что мы прогибаемся под всех?
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04.09.2022 17:32 Ответить
цель созданя UN в 1945 было предотвращение войн. за 80 лет поедания бюджета они с задачей не справились. ни в одном случае. нафейхуа эти засранцы нужны - насрали кучу и еще бумажку у нас просят...
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04.09.2022 17:34 Ответить
Штирлиц..вам новое задание...обосрать ООН па самые турецкие памидоры...на ваш счёт в Чэйз Манхэттэн Бэнкс скинуто мильярд долларов...вопросы?
Герр путлер,всего один вопрос...
Моя доля с этого ярда...
💯 РЖУблей в неделю...действуй полковник Исаев..уРодина мать тя не забудитт

Есть действовать, майн фюрер..
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04.09.2022 17:39 Ответить
ООН-імпотентна організація. Абсолютно зайва сьогодні. Чиновники жирують, живуть в своє задоволення. Не потрібна!!!
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04.09.2022 17:51 Ответить
ООН організація-паразит, яка живе за милостиню!
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04.09.2022 17:52 Ответить
Хто гнеться того і гнуть.
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04.09.2022 17:54 Ответить
Та ***** на ООН💩 Найшли що обговорювати🤔🧐😁 ЗСУ вирішує все, а не якась там шарага назва якої звучить навіть не як "Роги та копита", а складається з трьох ,- савпдєніє, нє думаю 😝😝😝😝😝😝😜🤪
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04.09.2022 17:58 Ответить
Нарешті Лубінець хоч десь проявився. та ти кожен день повинен інтерв'ю роздавати, горлати на весь світ про наших полонених і викрадених.
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04.09.2022 18:10 Ответить
Це Україна повинна тиснути на ООН, адже в їх РадБезі країна-терорист. Чому наш представник не порушує дане питання офіційно???
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04.09.2022 18:17 Ответить
Обережно, бо кардинал Єрмак за такі речі зніме як і Денісову
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04.09.2022 18:25 Ответить
Так, ООН, у даній ситуації, нічого не може вдіяти проти постійного члена Ради Безпеки, який має право вето, хіба що, прийняти резолюцію Генеральної Асамблеї, яка матиме рекомендаційний характер. Але Країни НАТО можуть це компенсувати, прецеденти вже були.
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04.09.2022 18:29 Ответить
Эх ты, Россия моя
Нефти до жопы, угля до х*я
Лес до небес и дичи полно
Жаль только люди говно...
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04.09.2022 18:30 Ответить
Як така справа то може вийти з цієї безтолкової організації бо вона жодним чином не перешкодила російській агресії.
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04.09.2022 18:30 Ответить
народ, що обрав собі президентом зе не потребує ніяких міжнародних організацій.
само зе казало, що і ООН, і Червоний хрест, і НАТО - пагані!
тільки зе та 73 його довбня - гарні
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04.09.2022 21:38 Ответить
Вам здається, а я це пречудово бачу, чую і впевнена в цьому
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04.09.2022 18:31 Ответить
Взагалі ООН багато років прикриває аферу століття-незаконне членство рашки в радбезі ООН.То яку справедливіст і неупередженість чекати від організації,яка сама має рильце в кацапському пуху.
Інтерв'ю Сергія Кислиці,в якому все розкладено по поличках в хронологічному порядку-
Мошенник объединенных наций: как выкинуть Россию из Совбеза ООН, где она сидит не по праву
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04.09.2022 18:36 Ответить
а чого ви хочети від лівака гутеераша вони всі на підсосі у кацапів
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04.09.2022 18:39 Ответить
ООН ждёт судьба Лиги Наций после Второй мировой войны...т.е. "на все четыре стороны",желательно сопроводить это действо смачным пинком под зад...
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04.09.2022 18:43 Ответить
Ты прав...на счет незаконного пребывания в ООН крыс путлера...я на цензоре печатал пост в далёком уже 2009 году..когда Юля и путлер по газу обули Украину на 10 лет...мне тогда подсказал эту тему знакомый юрист...
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04.09.2022 18:53 Ответить
Ти закордонний юлененависник. В 2009 Україна була без газу 20 днів, зимою! Тобі хтось по голові вдарив? І на Україну давили не тільки Зима, а і східні європейські країни, яким треба було газ, а також фірташ з росукренерго (яких тоді пфдтримував Ющенко)
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05.09.2022 08:04 Ответить
Гутереш на кукане у императора как и глава Магате, как и Макрон как и Орбан
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04.09.2022 19:08 Ответить
Ну хорошо, вот Лубинец-языком трепет, дальше что? Чем Лубинец отличается от ООН? Шо ООН, шо Лубинец-одинаково бесполезны. Любой модет встать и заявить-а "комиссии ООН рф не допускает" и шо? Гуттереш или хто там главный с автгматом на пуцькиеа полезет?
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04.09.2022 19:14 Ответить
ООН треба ліквідувати... від неї користі нуль.... тільки даремно гроші проїдають виділині на цю нікчемну організацію...
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04.09.2022 19:19 Ответить
Почему у ООН, больше претензий к Украине, поэтому, что Украина во всем слушается , а Орки ложат прибор . Если бы мы во всем случались ООН, Израиля уже бы не было ООН ,как организация ,себя исчерпала .
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04.09.2022 19:29 Ответить
виразити озабоченасть і послати вслід за кораблем
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04.09.2022 19:40 Ответить
Надо, как Миха рекомендует, прийти и насрать им на стол в ООН. А пока они будут охреневать от случившегося, подойти к Гутиэрешу и плюнуть ему в фейс
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04.09.2022 19:40 Ответить
Когда закончится война я не знаю. Но то что ООН по окончанию этой войны будет ликвидирована, уверен. Она в целом давно сдохла. Как в своё время Лига Наций. С которой ржал весь мир накануне её завала года 4 и все почти.
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04.09.2022 20:06 Ответить
оон хай опікується, коли сша надумає повернути аляску путіну....
воно ж хоче щоб ***** не дратувалось від невдач...
а якщо чесно то оон безкорисно кантора яка нікуя не робе і нікуя не означає
тому що правда знаходиться в білбшдсті а не в 100% голосів
***** знайде трохи грошей шою купити одно (проти) на любе питання
а якщо один голос якоїсь недокраїни нівелює бажання ста країн то така оон нах...й не потрібна
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04.09.2022 20:41 Ответить
На корабле за всё отвечает капитан!

С ООН или без, он бы это сделал в любом случае - когда вы уже это поймёте?Он ненавидит патриотов и героев Украины, потому,что сам не патриот и не герой.
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04.09.2022 20:45 Ответить
ну, реальных рычагов на рф у ООН действительно нет.
вот и приходится ооновцам изображать бурную деятельность там куда их допускают.
По отношению к ООН Украине надо бы не цацкаться с ними а с Израиля пример брать. Вот кто поплевывает на них и прочие ОБСЕ с высокой колокольни.
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04.09.2022 21:02 Ответить
тра' давити на те, шо московія незаконно займає місце есесера в радбезі. Нема есесера - нема постійного члєна радбеза
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04.09.2022 21:02 Ответить
***** росію, ***** оон, ***** путіна
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04.09.2022 21:19 Ответить
А что же вы хотели если гуталин дружбан резиновой жопы.
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04.09.2022 21:43 Ответить
Лубінця мажоритарщика з Волновахи, поставив козирний дерьмак, щоб поливав брудом ООН. МІДу не можна, Кислиця не буде, то і цей чел буде як ручна мавпочка молоти по всіх кутках. Доля посла Мельника.
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04.09.2022 22:40 Ответить
На Украину никто не может давить! Украина независимая страна и сама решает то, что делать!!! А этого омбутсмена уволить надо, если он такие наративы плетет.
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04.09.2022 22:46 Ответить
ООН беспонтовый орган - пустышка. Площидка для обеспокоенных и для высказывания позиций. ООН ничего не сделал полезного за все время. Эту организацию распустить давно пора!
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04.09.2022 22:48 Ответить
Ты гляди какой правдоруб пышущий негодованием нашелся. А что ж ты, уродец и словом не упомянул зеленых питарасов в Раде, которые провалили обращение от Рады в ООН по поводу пленных Азовцев? Может в ООН не шевелятся, потому что и вам это на хер не надо?
С больной головы на здоровую. Так это называется. То Германия херовая. То Франция. То Италия. То НАТО. То еще кто-нибудь. Скумбрия вон отожгла в Британии, обвинив их в жмотстве и нежелании эффективно помогать.
Мудачье вы. Вот вы кто.
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05.09.2022 00:53 Ответить
Німечина з Францієй все ж таки частенько хе**ю відкалують про мирні перемовини з кремлем.
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05.09.2022 10:05 Ответить
пользы от ООН было, есть и останется ноль... не лучше ли ее расформировать и придумать новую организацию...
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05.09.2022 06:14 Ответить
Придумають нову організацію, зроблять, але толку від цього вже буде ніякого, треба зараз.
У нас премєром працює людина Ахметова, президентом працює людина Коломойського,
два олігархи по суті задають Україні курс. Це на голову не налазить, такий це маразм
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05.09.2022 10:08 Ответить
 
 