Минздрав планирует разрешить делать второй бустер против COVID-19 всем желающим, - Кузин
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
Министерство здравоохранения планирует разрешить получение второй бустерной прививки против COVID-19 всем желающим гражданам Украины без ограничений.
Об этом в интервью "Укринформу" рассказал главный санитарный врач Игорь Кузин, передаёт Цензор.НЕТ.
"Скорее всего, будет принято решение о расширении второго бустера на всех. Мы будем рекомендовать и давать возможность делать второй бустер для всех людей в зависимости от их желания", - отметил чиновник.
По его словам, такая возможность должна появиться ориентировочно к середине сентября.
Кузин объяснил, что в этом случае желающим сделать второй бустер не будут отказывать в пункте вакцинации. Медик отметил, что вторая бустерная доза вакцины будет помогать защититься от штамма "Омикрон", поскольку пока неизвестно, как дальше будет развиваться мутация вируса.
"Если человек пропустил прививку, или есть базовый курс и он не успел сделать бустер, то, безусловно, человек должен прийти и прививаться, потому что по сути неполный курс прививки не имеет такой защиты, как полный", - подытожил Кузин.
Пожалуйста, подождите...
Я чесно встиг до війни вколотись двічі, але вже не пам'ятаю, якою вакционю. Треба у сертифікаті подивтись.
Якщо запропонувати запам'ятати одне слово з чотирьох (стільки тоді було доступно вакцин), а десь через півроку спитати - ви це слово згадаєте? Насправді, я точно пам'ятаю, що був не Файзер, не Модерна і не Астра-зенека, але я забув назву четвертої вакцини, яку мені вкололи. Отака фігня.
і шкода від бустера може бути більш ніж від ковіду
Пропонуєш їм зіграти в російську рулетку?
На який день у них почнеться тромбоз?
І на який день тромбоз приведе до ішемічного інсульту?
Тільки чомусь про виплату 500 грн. за неї і мови вже нема.
Я свої бабосіки встиг забрати. Однак, все віддав для ЗСУ у перші дні війни.
Але ж то люди, а не антивакси
От як буде прийнято, тоді й розкажеш, дєятєль!
Зе шмарклі їбані, планокури тупорилі!