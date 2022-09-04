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Минздрав планирует разрешить делать второй бустер против COVID-19 всем желающим, - Кузин

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

карантин,коронавирус

Министерство здравоохранения планирует разрешить получение второй бустерной прививки против COVID-19 всем желающим гражданам Украины без ограничений.

Об этом в интервью "Укринформу" рассказал главный санитарный врач Игорь Кузин, передаёт Цензор.НЕТ.

"Скорее всего, будет принято решение о расширении второго бустера на всех. Мы будем рекомендовать и давать возможность делать второй бустер для всех людей в зависимости от их желания", - отметил чиновник.

По его словам, такая возможность должна появиться ориентировочно к середине сентября.

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Кузин объяснил, что в этом случае желающим сделать второй бустер не будут отказывать в пункте вакцинации. Медик отметил, что вторая бустерная доза вакцины будет помогать защититься от штамма "Омикрон", поскольку пока неизвестно, как дальше будет развиваться мутация вируса.

"Если человек пропустил прививку, или есть базовый курс и он не успел сделать бустер, то, безусловно, человек должен прийти и прививаться, потому что по сути неполный курс прививки не имеет такой защиты, как полный", - подытожил Кузин.
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Топ комментарии
+7
Оце "не пам'ятаю" мене і напружує
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04.09.2022 17:34
+5
Це правильно, КОВІД нікуди не дівся. І реба забезпечити мобільні бригади, щоб війскових вакцинувати. Організм нашого воїна не повинен боротись і з рашистами та КОВІДом, з останнім хай бореться Файзер чи ще хтось.
Я чесно встиг до війни вколотись двічі, але вже не пам'ятаю, якою вакционю. Треба у сертифікаті подивтись.
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04.09.2022 17:31
+5
4 рази вакцинований гендиректор Пфайзер два тижні тому таки захворів на ковід
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04.09.2022 17:41
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Та ладна, уже новый ковид есть, вы как с колхоза
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04.09.2022 17:28 Ответить
Який ковід? Абізяняча оспа в тренді)
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04.09.2022 17:38 Ответить
Вибачаюся перед спеціалістом. Так, вона сама.
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04.09.2022 17:43 Ответить
Це правильно, КОВІД нікуди не дівся. І реба забезпечити мобільні бригади, щоб війскових вакцинувати. Організм нашого воїна не повинен боротись і з рашистами та КОВІДом, з останнім хай бореться Файзер чи ще хтось.
Я чесно встиг до війни вколотись двічі, але вже не пам'ятаю, якою вакционю. Треба у сертифікаті подивтись.
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04.09.2022 17:31 Ответить
Оце "не пам'ятаю" мене і напружує
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04.09.2022 17:34 Ответить
Теж якось підозріло-2 знайомі по тим мають проблеми з пам'ятю та розсіяні дуже. Додаю, що серед знайомих вкололося тільки ті дві особи, а маємо багато знайомих.
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04.09.2022 17:48 Ответить
МОЗ каже, що вже 15,2 повністю всьо (з 41,1) - 36,9 %
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04.09.2022 20:39 Ответить
Таки спіймали🤠.
Якщо запропонувати запам'ятати одне слово з чотирьох (стільки тоді було доступно вакцин), а десь через півроку спитати - ви це слово згадаєте? Насправді, я точно пам'ятаю, що був не Файзер, не Модерна і не Астра-зенека, але я забув назву четвертої вакцини, яку мені вкололи. Отака фігня.
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04.09.2022 19:08 Ответить
Я не приколююсь, так вийшло, вибачте.
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04.09.2022 19:09 Ответить
Усе нормально, я б теж причепився.
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04.09.2022 19:14 Ответить
КоронаВак
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04.09.2022 20:40 Ответить
Таки да.
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04.09.2022 22:33 Ответить
Джонсон була четверта.
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04.09.2022 22:18 Ответить
Супруга напомнила: коронавак.
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04.09.2022 22:32 Ответить
4 рази вакцинований гендиректор Пфайзер два тижні тому таки захворів на ковід
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04.09.2022 17:41 Ответить
Просто треба було хоча б шість разів щепитися.
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04.09.2022 17:46 Ответить
Мати казали- гроші в бідоні.
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04.09.2022 17:48 Ответить
Але перехворів легко - чи не так?
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04.09.2022 19:09 Ответить
Маєте зрозуміти одну просту річ-вакцина має захищати від інфекціі. Якщо вона не захищає, значить це не вакцина а щось інше. Всі ці розмови про "щеплення допоможе вам перенести хворобу легше"-це побрехенька, бо вони знали чудово, що не захистить. До речі, якщо вам про це не розказали, Пфайзер погодився відкрити данні про іспити вакцини, але це має зайняти 75 років! Вас це не дивує? Хоча згідно закону перш ніж одержати дозвіл на застосування ліків фармкомпанія має надати інформацію про результати іспитів. Я хворіла на ковід у березні 2020 та на омікрон цієї весни. 7-10 днів без усяких спецліків вдома. А 16 мені було ще в минулому столітті, не молоденька
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04.09.2022 19:57 Ответить
Антирабічна вакцина захищає від інфекції?
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04.09.2022 20:22 Ответить
я к казав класик, кращий критерій істини - практика. Перший раз (до вакцинації) я хворів місяць - важко, із двосторонньою пневмонією. Вдруге (після вакцинації) - приблизно 3 дні, як звичайна застуда. І це не тільки в мене, а й у багатьох моїх знайомих. Проте у декого, дійсно, були ускладнення, але н6іхто не помер. а от від КОВІДу невакциновані таки да помирають.
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04.09.2022 20:44 Ответить
Як показало життя та статистика-ковід вакцина викликає міокардіт, тобто запалення серцевих мязів у молодих людей чоловічої статі із високим фізичними навантаженнями . Хто у нас воїни ?
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04.09.2022 20:09 Ответить
А що у цих людей викликає КОВІД, і що небезпечніше?
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04.09.2022 20:45 Ответить
У цих людей є імунна система, це саме те, чим матінка природа нас нагородила для захисту
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04.09.2022 21:55 Ответить
До винайдення вакцин люди навряд чи доживали до 70 років (точно не знаю, але інтуїція підказує, що саме так).
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04.09.2022 22:35 Ответить
Все це брехня.Чотири місяці просив зробити щеплення для старої людини,а вони, з телефону .... 60-20-19 відповідали -- " чекайте".
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04.09.2022 17:31 Ответить
треба бустери було робить минулої зими а зараз вже немає сенсу бо нові штами не летальні
і шкода від бустера може бути більш ніж від ковіду
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04.09.2022 17:43 Ответить
не так давно хотів щепитись вчетаерте, - відмовили. Сказали нема поки вказівки з МОЗ.
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04.09.2022 17:44 Ответить
Якщо робити щеплення кожного дня, можливо буде непоганий ефект.
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04.09.2022 17:45 Ответить
.
Пропонуєш їм зіграти в російську рулетку?
На який день у них почнеться тромбоз?
І на який день тромбоз приведе до ішемічного інсульту?
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04.09.2022 17:54 Ответить
Можливо, але недовго. Треба виконувати вказівки: сказано - раз на півроку.
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04.09.2022 19:10 Ответить
Як вранішна кава, але дуже великий ризик не дожити до вечері
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04.09.2022 19:58 Ответить
А потім буде метадонова програма для ковід-вакцинних наркоманів)
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04.09.2022 17:47 Ответить
не робіть щеплення, щеплення - зло, ковід - це вигадки, природний відбір повинен працювати
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04.09.2022 17:54 Ответить
треба щеплюватись. то від лукавого
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04.09.2022 17:58 Ответить
Якщо не хворів, то треба. А навіщо щеплюватись, коли перехворів?
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04.09.2022 18:23 Ответить
Нові штами, та й імунітет від застуди не на все життя.
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04.09.2022 19:11 Ответить
Не існує іммунітету на все життя, а є імунна память. До речі застуда-не обовязково вірусне захворювання.
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04.09.2022 20:00 Ответить
Іронія в тому, що вакцина від ковіда АБСОЛЮТНО не дає імунітету. Вакцина насичує організм антитілами, які теоретично мали б у непехворівшої людини ще підібратись, а у перехворівшої утворитись з зразка імунної пам'яті за деякий час. І все би нічого, але ці антитіла (протиковідні) самі шкідливі, а для схильних до тромбозів людей набагато небезпечніші за сам ковід.
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04.09.2022 23:54 Ответить
А без лукавого, наукове обґрунтування де? Скільки тобі платять? Суди в США люди вже виграють, та доводять шкоду таких дій.
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04.09.2022 18:28 Ответить
Можливо ковід-не вигадка, бо ця група вірусів існує бог зна скільки. Але пандемія-це брехня однозначно
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04.09.2022 20:05 Ответить
Жінка та син мали по два щеплення ще за той рік, але в серпні проявився ще один тип . Жінку до лікарні на 16 днів, син оговтувався за неділю дома, а я в першій раз за чотири дні дома. А щеплень мені не робили, тільки обіцяли.
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04.09.2022 18:03 Ответить
Нікому не відмовляють і у першому бустері, кабінети скрізь порожні - велкам!
Тільки чомусь про виплату 500 грн. за неї і мови вже нема.
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04.09.2022 18:04 Ответить
Акція закінчилася 24.02.
Я свої бабосіки встиг забрати. Однак, все віддав для ЗСУ у перші дні війни.
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04.09.2022 18:38 Ответить
Я теж забрав 1000 грн. на ліки за вакцинацію двома дозами. Але за бустер пообіцяли ще 0,5 тис., про які тепер і не згадують.
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04.09.2022 21:10 Ответить
На цю сумму влада оцінює людське життя? Це така заманіловка? Я маю на увазі, що у випадку счерьозних ускладнень або смерті після уколу вам вже заплатили
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04.09.2022 20:02 Ответить
Людей вакцинують вже сотню років - масово від купи хвороб. А поки цього не робили, вони жили удвічі-тричі менше.
Але ж то люди, а не антивакси
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04.09.2022 21:13 Ответить
..так так... *порожні*))) Тільки у Києві на Пфайзер недільна черга... На Короновак вільно.
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05.09.2022 00:10 Ответить
3 місяці тому було й на пфайзер вільно.
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05.09.2022 01:51 Ответить
Грошей немає на вакцини, і взагалі ми дуже поздоровішали, як прийшла війна
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04.09.2022 18:15 Ответить
"Швидше за все, буде прийнято рішення..."
От як буде прийнято, тоді й розкажеш, дєятєль!
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04.09.2022 20:07 Ответить
Планує?!! Про свої плани виїбати вам мозок і вашу матір я делікатно промовчу. Але ж гарно звучить, погодьтеся, шановне панство - я планую!
Зе шмарклі їбані, планокури тупорилі!
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04.09.2022 22:21 Ответить
А что кто-то еще не сделал бустер?
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04.09.2022 22:24 Ответить
Когда?
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04.09.2022 22:41 Ответить
А я ще й перші дві не роби
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05.09.2022 08:04 Ответить
 
 