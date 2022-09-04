У ВСУ есть силы и средства, чтобы не дать России увеличивать количество войск на юге, - ОК "Південь"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Вооруженные силы Украины имеют все необходимые средства и силы, чтобы у Российской Федерации не было возможности увеличивать количество российских войск на южном направлении.
Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Украины "Південь" Наталья Гуменюк, отвечая на вопрос о балансе сил и намерении РФ увеличить численность своих войск на юге Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы и дальше будем работать по той же формуле, что и работаем сейчас: как только они будут стараться, чтобы их там (на юге. - Ред.) стало больше, мы применим все средства и силы для того, чтобы их стало меньше. Я верю в нашу победу, в наши силы и верю, что мы это сможем", - заверила спикер.
Пожалуйста, подождите...
Добре там ,де нас немає🙁
Там ще десь Разумков затихарився, з їхньої контори.
Кипрская компания поставила в Украину крутые дроны Посейдон...
Если вкратце, то у оккупантов все очень плачевно, потому что:
◾️ВСУ уничтожили все переправы и российские бронемашины не могут по ним проехать (один "Тигр" свалился в реку);
◾️Украинские военные создали мощную артиллерийскую группировку для поддержки атаки войск;
◾️Расширен прорыв фронта в районе реки Ингулец;
◾️Русня сдала позиции в Любомировке и Благодатовке;
◾️На фронте оккупанты испытывают нехватку пехоты.
Ведь ничего всерьез еще не начинали, да?
Спасибо братьям из Азербайджана..👍💪🕊️🕊️🕊️птички...высший пилотаж!
Слава ЗСУ💙💛💯
Так что...Sorry...
Я бы, говоря по совести, еще месяца полтора-два назад это бы сделал. И правобережный плацдарм бы сократил до "Херсонского обвода" километров в 20-30. За счет этого собрал бы "кулак" у Токмака и нанес короткий удар от Гуляйполя на Запорожье (всё больше смысла, чем штурмовать укрепления на Донбассе).
Мне всё чаще кажется, что российский генштаб с ВСУ в поддавки играет: даже идиот иногда (чисто статистически) выбирает правильные "ходы", но войска РФ раз за разом выбирают худший из всех возможных вариантов.