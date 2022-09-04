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У ВСУ есть силы и средства, чтобы не дать России увеличивать количество войск на юге, - ОК "Південь"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

війна

Вооруженные силы Украины имеют все необходимые средства и силы, чтобы у Российской Федерации не было возможности увеличивать количество российских войск на южном направлении.

Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Украины "Південь" Наталья Гуменюк, отвечая на вопрос о балансе сил и намерении РФ увеличить численность своих войск на юге Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы и дальше будем работать по той же формуле, что и работаем сейчас: как только они будут стараться, чтобы их там (на юге. - Ред.) стало больше, мы применим все средства и силы для того, чтобы их стало меньше. Я верю в нашу победу, в наши силы и верю, что мы это сможем", - заверила спикер.

Читайте также: ВСУ ведут позиционные бои и закрепляются на территориях на Юге, - ОК "Південь"
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Топ комментарии
+30
Херсонщина. Звільнене Високопілля
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04.09.2022 17:47
+21
Скажу більше, навіть коли ми випхаємо (а колись та випхаємо) кацапів за межі кордонів, війна нікуди не подінеться. Бо чемоданний сруль не визнає свою поразку ніколи. Так що Україна мусить вчитися в Ізраілю поводженню з ********* сусідами.
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04.09.2022 17:48
+18
А якщо росія не може збільшувати сили на півдні, їй треба дати там *****.
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04.09.2022 17:36
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Правила форума Совет форумчан
А якщо росія не може збільшувати сили на півдні, їй треба дати там *****.
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04.09.2022 17:36 Ответить
Кацапы уже хер куда продвинутся это факт, а это значит что? это значит позиционная война на десятилетия как у изгаеля с падлестинай
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04.09.2022 17:39 Ответить
Ізраіль несмотря на віину непогано себе чувствує .
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04.09.2022 17:43 Ответить
Ви із Ізраіля?
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04.09.2022 18:00 Ответить
Люди розказуют шо Ізраіль на воєнних реиках.
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04.09.2022 19:47 Ответить
В Ізраїлі зараз жити погано. І стає гірше. Всі мої друзі дитинства які зараз живуть в Ізраїлі в останні роки змушені докладати великих зусиль для того щоб їх діти і внуки змогли виїхати з Ізраїлю назавжди.
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04.09.2022 19:21 Ответить
100% правда , щодо життя в Ізраілі !

Добре там ,де нас немає🙁
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04.09.2022 19:40 Ответить
Мене дивує і навіть обурює апеляція до досвіду Ізраїлю. Мол "можна жити у війні десятиліттями". Можна! Але це не нормальне життя!
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04.09.2022 19:45 Ответить
А куди ім діватись -- араби іх хочут знищити -- мусят битися. І в нас такии сусід якии рішив шо ми не нація і земля це не наша.
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04.09.2022 19:55 Ответить
Скажу більше, навіть коли ми випхаємо (а колись та випхаємо) кацапів за межі кордонів, війна нікуди не подінеться. Бо чемоданний сруль не визнає свою поразку ніколи. Так що Україна мусить вчитися в Ізраілю поводженню з ********* сусідами.
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04.09.2022 17:48 Ответить
зеленский це тепер на десетелетия. ну если не он то андрей елдак перехопит инициативу...
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04.09.2022 18:06 Ответить
Мудрий нарід мабуть, цього й хотів, коли голосував "па пріколу". Вже закидають ідею "сильної руки" та "розширення повноважень президента".
Там ще десь Разумков затихарився, з їхньої контори.
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04.09.2022 18:42 Ответить
Там нам нічому вчитись! Ізраїль воював з натовпом озброєних совковою зброєю малограмотних релігійних фанатиків. Робить це вже 74 роки і буде продовжувати ще бо зна скільки, а це вже ознака дурості а, не великого розуму. Візовий режим з кацапами ми вже ввели, а от як нам допоможе зменшення до 50% зарплати всім етнічним кацапам в Україні навіть уявити важко. Ізраїль ніколи не воював з справжньою регулярною армією на фронтах в тисячі кілометрів, не кажучи вже про армію з ядерною зброєю.
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04.09.2022 19:32 Ответить
Регулярні війська Сирії,Египту,Йорданії це для тебе натовп фанатиків? Вони творили дива проти танкових орд та авіації.
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04.09.2022 20:23 Ответить
угу... Регулярні... Намаз і всі раком на ковриках... Ці "війська" озброєні древньою зброєю. Про які "дива" ви говорите? Ізраїль як був так і лишається країною-окупантом і звільняти, наприклад, Голландські Висоти не збирається.
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04.09.2022 20:37 Ответить
Так я кажу про період з 45 по70-ті,намаз не завадить фанатику перерізати тобі горло або переїхати танком,евреїв кілька мільонів ворожих арабів десятки мільонів.плюс п'ята колонна всередині,щодо окупації -арабські завоювання ні не чули? Коли араби прийшли в Палестину і коли евреї? Стосовно висот,правильно роблять що не віддають їх би звідти постійно обстрілювали.
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04.09.2022 21:09 Ответить
Ви трошки почитайте з історії Ізраїлю. Вони теж туди прийшли і знищили десятки племен і народів. А потім їх вигнали. 2000 років їх там не стояло. А через 2000 років жиди повернулися і почали знову знищувати сусідні народи. Все було б не так сумно для жидів якби араби зараз не стали менше молитись. Натомість вони стали більше вчитись. Вже два роки тому в сусідніх з Ізраїлем країнах захищали в 2,5 рази більше докторських дисертацій ніж в Ізраїлі. І що? вивчені в кращих університетах планети араби стали любити жидів? Аж ніяк. Ну от як це зробити якщо за смерть одного солдата Ізраїль знищив 1119 палестинців і розбомбив ракетами в хлам ціле місто? За це американці виділили Ізраїлю військову допомогу на 686 мільйонів, а палестинцям гуманітарку на 28 мільйонів... Ізраїль постійно "інвестує" в ненависть до себе арабів в цьому регіоні. Але все це даремно, адже, схоже, Богові набридла ця війна і зміна клімату зробить життя в цьому регіоні неможливим уже до кінця цього століття. Разом з арабами побредуть вони світ за очі шукати притулку...
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04.09.2022 21:43 Ответить
Які десятки племен і народів?Вони самі постійно були в рабстві то у египтян то у римлян.а про те що їх там дві тисячі років не було-це взагалі відверта брехня.щодо арабських знань скільки там нобелівських лауреатів?і в яких клініках успішно лікують рак?щодо вбивств палестинців,араби-палестинці мають соціальні гарантії та пільги у Ізраїлі і непогано себе почувають.перша війна арабів з евреями розпочалась після проголошення еврейської держави на наступний же день Трансіорданія,Ліван,Египет,Сирія,тощо араби напали першими у палестинців були кращі землі та Ерусалим у евреїв узбережжя та пустелі їх було втричі менше але вони перемогли тому що Бог їм допоміг.це араби в ході своїх завоювань знищили десятки народів:вавілонян,мідійців,ассірійців,греків близького сходу,егитптян....я розумію зо евреї вам наклали в штани але не плутайте умовних коломойських з цілим народом.
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04.09.2022 22:22 Ответить
Ви користуєтесь не історичними дослідженнями і документами, а рекламними буклетами сіоністів. Свого часу місяць гостював у свого товариша в Тель-Авіві. Поїдили по країні. Після багато читав, але до будь чого прочитаного я ставлюсь критично. Ну от так мене вчили з дитинства. І вам раджу не сприймати на віру все підряд адже історію пишуть і переписують переможці, а вони постійно міняються місцями з переможеними. Наша історія не виняток і лише на моїй памяті її "редактували" вже тричі...
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04.09.2022 23:30 Ответить
в Ізралі немає военного стану всі ці роки постійної війни у них і люди можуть спокійно виїзжати з країни коли хочуть якщо у нас продовжать це на роки то буде північна корея в центрі европі бо навіть в том же мордорі і білорусі можна виїзжати за кордон
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04.09.2022 18:01 Ответить
так, у нас на часі концлагєрь. Але шо маємо - то маємо!!!
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04.09.2022 18:07 Ответить
пєсєц ... 6-7 млн. виїхали ... у Пола "концтабір"
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04.09.2022 18:42 Ответить
жінки та діти виїхали
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04.09.2022 18:48 Ответить
І багато не повернеться. Подруги дочки з однієї групи (в цьому році закінчили медучилище) всі за кордоном. Вступили на навчання. Жодна не планує повертатися в Україну. А це 27 юних дівчат! Ми втратили майже все дівоче населення з числа біженців...
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04.09.2022 19:40 Ответить
значить депортують скільки раз европейці казали це ТИМЧАСОВИЙ ПРИХИСТОК максимуи три роки ЦЕ НЕ ІМІГРАЦІЯ це різні речі поки закынчиться війна - після мають повернутьися або нелегально поки не зловлять це не життя боятися чи ви думает мілліонам автоматично дадуть просто так громадянство?
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04.09.2022 19:58 Ответить
Депортують старих і немічних. Не сумніваюсь. Молоді дівчати повиходять заміж, переїдуть з нормальними дипломами, наприклад, в Канаду і по всьому. Ну от які перспективи у жінки яка отримала на Заході кваліфікацію з біотехнологій якщо "на науку" витрачали до війни 0,17% ВВП? Чим, на чому і за яку зарплату вона буде тут працювати? Кращі не повернуться.
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04.09.2022 21:20 Ответить
Так це вже концтабір, чи ще ні ??
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04.09.2022 21:01 Ответить
У Израиля огромный военно-промышленный комплекс, и ежегодно все новые и новые разработки, помогают ставить на место, зарвавшихся моджахедов. На создание такого в Украине, уйдет немало времени.
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04.09.2022 18:02 Ответить
и у нас со временем будет
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04.09.2022 18:05 Ответить
Вы внимательно прочли? "На создание такого в Украине, уйдет немало времени." Это не год, и даже не 3.
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04.09.2022 18:09 Ответить
Я никуда не спешу, есличто. а быстро только кошки плодятся... и ваще месть это блюдо, которое холодное, ну вы поняли)
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04.09.2022 18:11 Ответить
При мегабарыге КАЛАМОЙШЕ , Фирташе и ……………… , дерьмаке и их подтанцовке🤢🤡🎪🤬, которые в разгар КРОВАВОЙ ВОЙНЫ ГРАБЯТ ГУМАНИ И ВОРУЮТ У ЗСУ‼️СТРОЯТ НЕНУЖНЫЕ ДОРОГИ И НЕ СТРОЯТ ПАТРОННЫЕ ЗАВОДЫ ‼️⁉️ВОРУЮТ , как перед последним днём Помпеи ‼️
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04.09.2022 18:32 Ответить
У Ізраіля великий друг з ввеликим ВПК - США.
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04.09.2022 21:02 Ответить
Хочу чути що ЗСУ мають сили вигнати смердючих окупантів з України.
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04.09.2022 17:39 Ответить
Ми вже банкуєм.
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04.09.2022 17:39 Ответить
Гарна новина, але як мені втрапити за банкою пива у холодильник, якщо мені ліньки, а подруга вже півроку у Чехії? Тільки не кажіть про сусідку!
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04.09.2022 17:41 Ответить
Тобто ... У тебе подруга для того, щоб пиво носити ??
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04.09.2022 18:44 Ответить
Ні, вона там щось ще на кухні куйовдилась і роздягалась, коли лягала у ліжко. Така смішна.
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04.09.2022 18:49 Ответить
Колонна РСЗО Himars замечена в 40 километрах от Донецка!
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04.09.2022 17:43 Ответить
Дерев, яких... Апять будуть "визивать аґонь на сєбя"😁
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04.09.2022 18:09 Ответить
Херсонщина. Звільнене Високопілля
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04.09.2022 17:47 Ответить
Так, це супер новина
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04.09.2022 17:49 Ответить
Озерне теж наше.
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04.09.2022 18:00 Ответить
Озёрное - это какое?
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04.09.2022 18:48 Ответить
20 км на северо-восток от Славянска.
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04.09.2022 19:58 Ответить
та я уже вспомнил - это там где переправу на Донце раздолбали.
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04.09.2022 20:33 Ответить
Переправу раздолбали на 40 км восточнее, у села Белогоровка.
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04.09.2022 20:47 Ответить
🙏🙏🙏❤️❤️❤️❤️❤️❤️💙💛💙💛Героям Слава ‼️
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04.09.2022 18:34 Ответить
дыркин назвал это «чувствительной тактической неудачей». Далi буд
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04.09.2022 17:54 Ответить
Действительно есть...инфа уже не секрет для нас и ее могу сообщить...
Кипрская компания поставила в Украину крутые дроны Посейдон...
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04.09.2022 18:10 Ответить
Слава ЗСУ!
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04.09.2022 18:11 Ответить
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04.09.2022 18:13 Ответить
Посейдон... высота полета 4 км...обнаружить дрон невозможно ничем поскольку сделан из какого то материала 👍 т 👍🕊️💪 тоо то ее💙💛..короче рабZeя драпай...
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04.09.2022 18:19 Ответить
Агент дыркин гиркин-стрелков поплакался о ситуации в Херсонской области
Если вкратце, то у оккупантов все очень плачевно, потому что:
◾️ВСУ уничтожили все переправы и российские бронемашины не могут по ним проехать (один "Тигр" свалился в реку);
◾️Украинские военные создали мощную артиллерийскую группировку для поддержки атаки войск;
◾️Расширен прорыв фронта в районе реки Ингулец;
◾️Русня сдала позиции в Любомировке и Благодатовке;
◾️На фронте оккупанты испытывают нехватку пехоты.
Ведь ничего всерьез еще не начинали, да?

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04.09.2022 18:21 Ответить
У наших ЗСУ - могут разве, что взять на клык!!!!

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04.09.2022 18:30 Ответить
Також заборонити кацапам залишати Херсон живими. Вони дозволили собі потрапити в цю пастку, і тепер вони повинні заплатити ціну, а не просто піти, щоб створити проблеми деінде.
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04.09.2022 18:34 Ответить
Вот это поворот...Украина стала для рабZeи Нагорным Карабахом намбэ ту... мавзолейные крысы совсем не готовы к войне с помощью Дронов и дронов-камикадзе...
Спасибо братьям из Азербайджана..👍💪🕊️🕊️🕊️птички...высший пилотаж!
Слава ЗСУ💙💛💯
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04.09.2022 18:35 Ответить
Умная и красивая женщина. А вот так работает николаевская 79 бригада ДШВ - https://news.pn/ru/RussiaInvadedUkraine/277929
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04.09.2022 18:35 Ответить
В Украине есть свои боевые дроны...причем круче Байрактаров... озвучил бы...но не разрешили...
Так что...Sorry...
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04.09.2022 18:42 Ответить
Кацапи так само говорять про свої Армати. Хоч не повторюй за ними з аналоговнетами.
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04.09.2022 19:05 Ответить
По крымскому мосту идут колоны русской техники. видел видео.
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04.09.2022 23:23 Ответить
Если РФ начнет перебрасывать войска на правый берег (особенно резервы), то это будет непростительная глупость с их стороны: ВСУ наоборот должны желать этого всем сердцем. Что касается сосредоточения противника, например, в районе Токмак, то ВСУ помешать этому пока не в состоянии...
Я бы, говоря по совести, еще месяца полтора-два назад это бы сделал. И правобережный плацдарм бы сократил до "Херсонского обвода" километров в 20-30. За счет этого собрал бы "кулак" у Токмака и нанес короткий удар от Гуляйполя на Запорожье (всё больше смысла, чем штурмовать укрепления на Донбассе).
Мне всё чаще кажется, что российский генштаб с ВСУ в поддавки играет: даже идиот иногда (чисто статистически) выбирает правильные "ходы", но войска РФ раз за разом выбирают худший из всех возможных вариантов.
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05.09.2022 05:02 Ответить
Все давно пристреляны квадратики,и дронами обкатаны...не парься капитан 😁🤣💪💙💛 ЗСУ СИЛА,мавзолейное быдло могила☠️☠️☠️🦍🦍🦍
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05.09.2022 06:29 Ответить
 
 