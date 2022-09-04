Из российского плена удалось вернуть почти 600 человек, - руководитель Национального информбюро Смирнов
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Руководитель Национального информбюро Александр Смирнов сообщил, что Украина вернула 53 ребенка с территории страны-агрессора.
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо", передает Цензор.НЕТ.
"На сегодняшний день возвращены из плена почти 600 человек. Это около 100 гражданских, а остальные - военные", - сказал Смирнов.
Чиновник отметил, что при этом неизвестно точное количество депортированных с оккупированных территорий украинцев.
"С одной стороны, цифры очень ужасающие, с другой стороны, нет точных цифр, потому что у нас нет доступа к территории агрессора. Соответственно, есть цифры, которые сообщает сам агрессор - это более 3 млн человек принудительно депортированных людей на их территорию, в частности, около 600 тыс. детей", - сообщил руководитель Национального информбюро.
По его словам, возвращение людей на территорию Украины происходит очень сложно.
"Мы также собираем данные и верифицируем людей - это более 30 тыс. взрослых и почти 7300 детишек. Люди сами выбираются с территории государства-агрессорки или есть люди, которые связываются с Министерством по реинтеграции, и это индивидуальный возврат детей. Сейчас есть 53 ребенка, которых вернули", - добавил Смирнов.
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але серце болить за АЗОВ та морпіхів яким влада наказала здатися...
і чи не була це спрямована дія ОП???????
бо влада боялась АЗОВЦІВ
і чи не навмисно це було зроблено???
скажу свою особисту думку.
НАВМИСНО!!!
Вроде ПАП сказал, - если повесим жовто-блакытный флаг над кремлем, то и тогда многие найдут повод скулить - криво висит или не на ту башню повесили.
А ведь есть же гарантированный способ все исправить, все наладить, все сделать как надо - оторви сраку от дивана и пойди в центр компплектования.
а самі мовчать при цьому про полонених і катованих, і всім забороняють говорити, і не хочуть на ВР навіть розглядати питання, щоб піднімати шум по всьому світу. що дуже показово.