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Из российского плена удалось вернуть почти 600 человек, - руководитель Национального информбюро Смирнов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

обмін

Руководитель Национального информбюро Александр Смирнов сообщил, что Украина вернула 53 ребенка с территории страны-агрессора.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо", передает Цензор.НЕТ.

"На сегодняшний день возвращены из плена почти 600 человек. Это около 100 гражданских, а остальные - военные", - сказал Смирнов.

Чиновник отметил, что при этом неизвестно точное количество депортированных с оккупированных территорий украинцев.

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"С одной стороны, цифры очень ужасающие, с другой стороны, нет точных цифр, потому что у нас нет доступа к территории агрессора. Соответственно, есть цифры, которые сообщает сам агрессор - это более 3 млн человек принудительно депортированных людей на их территорию, в частности, около 600 тыс. детей", - сообщил руководитель Национального информбюро.

По его словам, возвращение людей на территорию Украины происходит очень сложно.

"Мы также собираем данные и верифицируем людей - это более 30 тыс. взрослых и почти 7300 детишек. Люди сами выбираются с территории государства-агрессорки или есть люди, которые связываются с Министерством по реинтеграции, и это индивидуальный возврат детей. Сейчас есть 53 ребенка, которых вернули", - добавил Смирнов.
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Топ комментарии
+6
це дуже жобре що повернули.
але серце болить за АЗОВ та морпіхів яким влада наказала здатися...
і чи не була це спрямована дія ОП???????
бо влада боялась АЗОВЦІВ
і чи не навмисно це було зроблено???
скажу свою особисту думку.
НАВМИСНО!!!
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04.09.2022 18:06
+2
А про тих хто попав у полон за попередні вісім років хтось пам"ятає?
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04.09.2022 18:14
+2
А здали 2500 в Маріуполі.
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04.09.2022 18:23
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Це - найголовніша новина. Вітаю Героїв!
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04.09.2022 18:01 Ответить
це вже було. цифри не змінилися. нема чим хвалитися чиновникам.
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04.09.2022 18:04 Ответить
це дуже жобре що повернули.
але серце болить за АЗОВ та морпіхів яким влада наказала здатися...
і чи не була це спрямована дія ОП???????
бо влада боялась АЗОВЦІВ
і чи не навмисно це було зроблено???
скажу свою особисту думку.
НАВМИСНО!!!
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04.09.2022 18:06 Ответить
А про тих хто попав у полон за попередні вісім років хтось пам"ятає?
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04.09.2022 18:14 Ответить
"На сьогодні" це за який період ?
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04.09.2022 18:23 Ответить
це, очевидно, за 6 місяців війни.
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05.09.2022 10:11 Ответить
А здали 2500 в Маріуполі.
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04.09.2022 18:23 Ответить
і ще чи то 7000 чи то 8000 зниклих безвісти. із яких певна частина - в полоні.
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05.09.2022 10:12 Ответить
Опять комментаторам херово! Мало освободили, не тех освободили, освободили тех, но не тогда ((.
Вроде ПАП сказал, - если повесим жовто-блакытный флаг над кремлем, то и тогда многие найдут повод скулить - криво висит или не на ту башню повесили.
А ведь есть же гарантированный способ все исправить, все наладить, все сделать как надо - оторви сраку от дивана и пойди в центр компплектования.
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04.09.2022 20:44 Ответить
да, хєрово. не треба було розміновувати вихід з криму, здавати маріуполь і херсон. не треба було брехати про "вихід" і "евакуацію", не треба було наймати ботів і кричати "ми їх повернемо", ""аби живі" і "дай боже". а треба було казати правду - ми все проїбали і наказуємо їм здатися в полон без жодних гарантій. і нам наплювати на тих, хто вже в полоні і ми не знаємо, скільки зараз в полоні і нічого зробити ми не можемо. ось, 14 людей обміняли, радійте.
а самі мовчать при цьому про полонених і катованих, і всім забороняють говорити, і не хочуть на ВР навіть розглядати питання, щоб піднімати шум по всьому світу. що дуже показово.
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05.09.2022 10:17 Ответить
с куда делись суперспособности эрмака, абрамовича по теме договора об обмене пленных? Один раз только могут что бы пролезть в Украину?
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05.09.2022 00:02 Ответить
 
 