Из российского плена удалось вернуть почти 600 человек, - руководитель Национального информбюро Смирнов

Руководитель Национального информбюро Александр Смирнов сообщил, что Украина вернула 53 ребенка с территории страны-агрессора.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо", передает Цензор.НЕТ.

"На сегодняшний день возвращены из плена почти 600 человек. Это около 100 гражданских, а остальные - военные", - сказал Смирнов.

Чиновник отметил, что при этом неизвестно точное количество депортированных с оккупированных территорий украинцев.

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"С одной стороны, цифры очень ужасающие, с другой стороны, нет точных цифр, потому что у нас нет доступа к территории агрессора. Соответственно, есть цифры, которые сообщает сам агрессор - это более 3 млн человек принудительно депортированных людей на их территорию, в частности, около 600 тыс. детей", - сообщил руководитель Национального информбюро.

По его словам, возвращение людей на территорию Украины происходит очень сложно.

"Мы также собираем данные и верифицируем людей - это более 30 тыс. взрослых и почти 7300 детишек. Люди сами выбираются с территории государства-агрессорки или есть люди, которые связываются с Министерством по реинтеграции, и это индивидуальный возврат детей. Сейчас есть 53 ребенка, которых вернули", - добавил Смирнов.