Взрыв боеприпаса в Чернигове: за медпомощью обратились 15 человек, в частности 8 детей, - ОВА

Вследствие взрыва на детском мероприятии в Чернигове, который произошел 3 сентября, за медицинской помощью обратились 15 человек, из которых 8 детей.

Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"По состоянию на 16:19 обратились за медицинской помощью 15 человек, из них 8 детей и 7 взрослых. Двое детей и двое взрослых находятся в больницах. Один ребенок в тяжелом состоянии", - рассказал он.

Чаус сообщил, что Государственное бюро расследований под процессуальным руководством военной прокуратуры активно занимается установлением обстоятельств происшествия.

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"Мы должны ответить на два главных вопроса: каким образом на мирном мероприятии для детей появились военные; и производное от первого - почему у военных было боевое оружие. Сейчас над этим работают следователи", - сказал председатель ОВА.

Он сообщил, что было обращение общественной организации о проведении мирного детского мероприятия с игровыми активностями.

"Никакого сообщения, что там будет какая-то выставка военного вооружения или будут военные, не было. Если бы было сообщение, что там будут военные, мы бы вмешались в ситуацию, и военные бы в таких мероприятиях не участвовали", - пояснил Чаус.

Вместе с тем и.о. генерального директора детской областной больницы Татьяна Лебедева сообщила Суспільному, что наиболее пострадавшего в результате взрыва двухлетнего мальчика оперировали в субботу почти 7 часов. Состояние ребенка остается стабильно тяжелым.

Напомним, 3 сентября в исторической части Чернигова на мероприятии, предусматривавшем интерактив для детей, сработал гранатомет, произошел взрыв.