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Новости Происшествия
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Взрыв боеприпаса в Чернигове: за медпомощью обратились 15 человек, в частности 8 детей, - ОВА

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

чернігів

Вследствие взрыва на детском мероприятии в Чернигове, который произошел 3 сентября, за медицинской помощью обратились 15 человек, из которых 8 детей.

Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"По состоянию на 16:19 обратились за медицинской помощью 15 человек, из них 8 детей и 7 взрослых. Двое детей и двое взрослых находятся в больницах. Один ребенок в тяжелом состоянии", - рассказал он.

Чаус сообщил, что Государственное бюро расследований под процессуальным руководством военной прокуратуры активно занимается установлением обстоятельств происшествия.

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"Мы должны ответить на два главных вопроса: каким образом на мирном мероприятии для детей появились военные; и производное от первого - почему у военных было боевое оружие. Сейчас над этим работают следователи", - сказал председатель ОВА.

Он сообщил, что было обращение общественной организации о проведении мирного детского мероприятия с игровыми активностями.

"Никакого сообщения, что там будет какая-то выставка военного вооружения или будут военные, не было. Если бы было сообщение, что там будут военные, мы бы вмешались в ситуацию, и военные бы в таких мероприятиях не участвовали", - пояснил Чаус.

Вместе с тем и.о. генерального директора детской областной больницы Татьяна Лебедева сообщила Суспільному, что наиболее пострадавшего в результате взрыва двухлетнего мальчика оперировали в субботу почти 7 часов. Состояние ребенка остается стабильно тяжелым.

Напомним, 3 сентября в исторической части Чернигова на мероприятии, предусматривавшем интерактив для детей, сработал гранатомет, произошел взрыв.
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Топ комментарии
+6
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04.09.2022 18:08
+3
чехов хоть и *******, но тут он правъ
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04.09.2022 18:09
+3
І знову ми нічіво ні зналі,іхтамнедалжно біла бить,влада підарасів зверне все на військових..
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04.09.2022 18:14
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04.09.2022 18:08 Ответить
чехов хоть и *******, но тут он правъ
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04.09.2022 18:09 Ответить
Да вроде он врачом был...
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04.09.2022 19:29 Ответить
А спалену кацапську техніку по всій Україні тягати? То ж якими ідіотами треба бути, щоб сьогодні на то купу бабла, техніку і людські ресурси тратити? А тут взагалі звіздець! Бойову зброю в парку, для розваги.
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04.09.2022 18:44 Ответить
І знову ми нічіво ні зналі,іхтамнедалжно біла бить,влада підарасів зверне все на військових..
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04.09.2022 18:14 Ответить
Пiшла хвиля вiд малоросiв- "Етим вАеным ничего дАверить нииизяя.."
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04.09.2022 23:52 Ответить
От придурки зелені, в них навіть війна то шоу! То кацапську техніку по всій Україні тягають, то бойову зброю дітям на забаву. Придурки, а нахрена?! Що, добавились? Купа народу покалічено. Дворічне дитя в критичному стані, бо якийсь придурок без шоу ну ніяк! А танки спалені кацапські нахрена тягаєте? Це ж за чий рахунок, суки? Транспорт, паливо, спецтехніка, охорона... А то зараз на часі, в нас того всього з лишком? То ж все гроші коштує, а гроші ж то по всьому світу збирають, а придурки тупо просирають.
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04.09.2022 18:42 Ответить
Вибрали президента" по приколу" знаючи що він артист -клоун і повинні були знати ,що все буде робитись для піару.Україна вступила в епоху піара ,брехні шарлатанства і корупції в регіонах ця пошесть набрала нечуваних розмірів.Тому і в Чернігові хтось хотів попіаритись,а можливо і спланував злочин,щоб підставити місцеву владу.
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04.09.2022 18:47 Ответить
"каким образом на мирном мероприятии для детей появились военные?" (С)
- Наверное черти принесли, - подумала Демусика
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04.09.2022 19:22 Ответить
Боюсь, що в підсумку винним зроблять Атрощенка, який буцімто дозволив цей захід. Можливо, він щось і дозволяв.. І , можливо, хтось саме тому підклав бомбочку?
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04.09.2022 19:59 Ответить
Схоже, що чаус намагається викручуватись. Думаю, що про участь військових він прекрасно знав, просто щось пішло не так.
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04.09.2022 20:01 Ответить
Что то несет лажей в этой истории.Выставка боевых гранатометов с боеприпасами,ктот то в это верит вообще?Военные с гранатометами в парке?
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04.09.2022 21:29 Ответить
якыйсь жыдоугрофиннобурят пидминыв **********...тут всё просто,найдите гада...
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04.09.2022 21:47 Ответить
***** нужны такие интерактивы? Вы шо дебилы?
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05.09.2022 20:29 Ответить
 
 