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война (46615) женщины (813) Минобороны (8221)

После 1 октября взятые на воинский учет женщины не смогут свободно выезжать за границу, - юрист Минобороны

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

жінки,облік

С 1 октября женщины, имеющие соответствующие профессии, должны встать на воинский учет. В списке 14 специальностей. Однако до конца года за неисполнение приказа штрафы не предусмотрены.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сюжет Суспільне.Дніпро.

"Выданный в прошлом году приказ Минобороны №313 значительно расширил список профессий, с которыми женщины должны становиться на воинский учет. Однако в него внесли изменения, и сейчас в нем осталось 14 специальностей. Впрочем, взятие на воинский учет – это не мобилизация", - говорит юрист Министерства обороны Украины Владимир Смилка.

Также юрист отметил, что на военнообязанных женщин распространяются такие же ограничения, что и на мужчин. Это обусловлено гендерным равенством. В частности, они не могут выезжать за границу во время военного положения.

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"Поскольку мы приближаемся к стандартам НАТО, мы идем к ним не только в оружии, но и в учете воинском. Этот учет одинаков как для женщин, так и для мужчин. Они собирают необходимые документы и обращаются к руководителю своего предприятия, направляются в территориальные центры комплектования", – сказал он.

В частности, женщинам для воинского учета нужны такие же документы, как и мужчинам: паспорт, идентификационный код, свидетельства о браке и рождении детей, диплом и справка с места работы с указанием специальности. Штрафовать за неисполнение приказа до конца года женщин не будут.

"Каждая женщина, которая заканчивает учебное учреждение по соответствующей специальности, получила какую-то специальность. По этой специальности, если она предусмотрена в приказе, она обязана явиться в территориальный центр комплектования для постановки на учет. Если женщина работает по такой специальности, но нет соответствующего образования, она также может направляться работодателем на воинский учет", - говорит Смилка.

В Минобороны изучают, нужно ли делать отдельный учет для женщин и как организовать медкомиссию. Поэтому следует ожидать законодательных изменений.

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Напомним, 17 декабря 2021 вступил в силу принятый в октябре приказ Минобороны с расширенным списком профессий женщин, которые обязаны стать на воинский учет. После волны критики руководство сократило перечень профессий, по которым женщин берут на воинский учет как военнообязанных, а также пообещало не штрафовать тех, кто не успеет встать на учет вовремя.
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Топ комментарии
+35
а лєнка скумбрія вже стала на облік?
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04.09.2022 18:35
+22
А в НАТО так само крадуть і президенти покривають своїх улюбленців як у нас ?
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04.09.2022 18:35
+15
Не випускати з країни, це не стандарти НАТО. Це стандарти совка.
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04.09.2022 18:38
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Страница 2 из 2
О каком гендерном равенстве говорит этот юрист?Мужчин всех не выпускают,женщин только определенных специальностей.Где же тут равенство?Видать прогуливал лекции о равенстве этот юрист. На заметку в Израиле женщины сами требуют воевать мотивируя это тем,что они дочери Израиля,а у нас как всегда,кому вершки,а кому корешки.
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04.09.2022 19:54 Ответить
Сейчас тут тебя женщины и пиз..лизы с говном смешают. Ты ж посмел на святое покусится на священное понятие ЖЕНЩИНА
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04.09.2022 19:57 Ответить
Мы не боимся звездализов и куколдов.
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04.09.2022 20:00 Ответить
Вот-вот. Я лично за полное равноправие. Касательно выезда тоже. Или всем можна или всем нельзя. Я лично за выезд только стариков и детей, если у детей нет бабушек и дедушек, только в таком случае млжно выпускать с мамой или папой
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04.09.2022 20:04 Ответить
Я сам за настоящее равноправие или все воюют и женщины,и мужчины или никто.Равные права ,но и равная обязанность и ответственность.
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04.09.2022 20:32 Ответить
Ну теперь с 1 октября будут ВСЕХ женщин на границе тормозить и проверять на наличие такой специальности. Тормознут и доказывай, что ты не из этих. Что, нет вообще диплома ? докажи что ты без диплома по этой специальности не работаешь. Короче повод 100% дое..ться абсолютно до всех. Чтоб меньше спрашивали, кто сдал юг. А там и повестки бабам на улице вполне ожидаемо. Для проверки - стала на учет или нет.
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04.09.2022 20:01 Ответить
як вихід - телефоном, компом користуватись вмієш? ооо..підеш оператором...комп'ютерна спеціальність..замазати зеленкою, наклеїти пластир - підеш санітаркою..медична спеціальність

це вже залежить наскільки буйна уява..
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04.09.2022 22:47 Ответить
Вчера в центре Праги был моцкальский митинг собралось 70 000 крыс путлера, которые требовали от правительства Чехии не поставлять оружие в Украину...Вполне может быть что Чехия прекратит поставки...
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04.09.2022 20:03 Ответить
Ну так а кто крыс путлера слушать будет? Будут выделыватся, сядут в тюрьму
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04.09.2022 20:09 Ответить
пиши сразу 7 миллионов, не мелочись
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04.09.2022 20:18 Ответить
Почитайте новости, можете у чехов официально запросить, коль не верите!
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04.09.2022 20:43 Ответить
А разве не требовали снижения цены на газ и электричество?
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04.09.2022 21:32 Ответить
Христо Грозев говорит...что в Польше и Чехии и Словакии крыс путлера кишит...
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04.09.2022 20:10 Ответить
Ну Христо Грозев такой себе источник, крыс путлера везде достаточно, в странах Балтии особенно много, но их там быстро утихомирят
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04.09.2022 20:16 Ответить
Слабоват ты в понимании ситуации...подпишись на сайт Гулагу-нет...или на крайняк Юрий Швец хотя бы...
Удачи
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04.09.2022 20:27 Ответить
ты посмотри.как.сразу.на.НАТО кивает ты юрист вы с того.НАТО и ЕС можете взять.только тарифы с гей парады а не зарплаты автомобили медицину и т.д баб.он уже забривать.собрался! выйди куда_нибудь.в людное место.к гражданам и попробуй лично.это.сказать будешь как обоссаный сидит.бл зарплату.шестизначную получает и мычит кпк ему холопов еще ошкурить
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04.09.2022 20:12 Ответить
Стать на учет не равнозначно отправке на фронт. Для женщин много работы и в тылу найдется
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04.09.2022 20:17 Ответить
а.той.манде жене депутата от НФ что.20 лимонов перла в 2-х чемоданах где.место найдется? сначала трипер выличите а потом сватайтесь
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04.09.2022 20:25 Ответить
Тоже должно найтись как мужику который за 3000 баксов выезжает за границу. Все должны так или иначе участвовать в войне.
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04.09.2022 20:27 Ответить
Кошевой Юзик и братва 95 и батальон Монако тоже.принимают участие?
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04.09.2022 20:31 Ответить
Они мудаки и позор нации, но тогда по твоей логике вся наша армия должна сказать, что не будет воевать пока 95 квартал не мобилизируют. Понимаешь, что не очень умные вещи пишешь?
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04.09.2022 20:43 Ответить
они мудаки позор у них кэш мартини телки бентли а кто то без работы без жилья в окопах под бомбами .ну.и ладно
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04.09.2022 20:52 Ответить
Твои предолжения? Сложить ВСУ оружие? И что дальше?
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04.09.2022 20:54 Ответить
а ничего нового .начать экспроприацию для нужд армии и впк можно с меня или тебя половину майна со всех с пети гудка выехал за бугор кпк Кошевой все отобрать вместе с гражданством если война то для всех ну а поймали на схеме.к стенке режим вп.есть.все по закону так нормально?
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04.09.2022 21:08 Ответить
Ужесточить можно. Но все что вы написали навряд ли армии сильно поможет. НЕмотивированый боець скорее навредит армии но можно в тыл закинуть, Порох и так много армии помогает.
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04.09.2022 21:14 Ответить
поможет и за деньги талибы с бушменами воевать за нас будут и не надо на петю молиться там как и на гудке клейма негде ставить
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04.09.2022 21:48 Ответить
Громадянському суспільству висловитися проти корупції у владі під час війни - чим не варіант?
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04.09.2022 21:17 Ответить
Можно. Я за
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04.09.2022 21:25 Ответить
Канцлер Германии Щольц говорит что Шенгенские визы будут получать без проблем граждане Хорватия Болгария и Румыния... Украине не дадут Шенген... почему... догадайтесь с одного раза...
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04.09.2022 20:14 Ответить
На границе Украина Польша скопилась 45 км очередь...ждут разрешения неделями...поляки пропускают в день не более 30 - 35 авто...это катастрофа...
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04.09.2022 20:20 Ответить
Порошенко відкрив безвіз українцям.
ЗЄ зробив з України в'язницю.
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04.09.2022 20:21 Ответить
Хоть один догадался что происходит на самом деле... стопудовый Лайкос👍
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04.09.2022 20:28 Ответить
Ти вважаєш, що у інших країнах інакше було б і людям дозволяли би спокійно перетинати кордон при повномасштабній війні? Я Пороха поважаю і голосував за нього але ваш пост не дуже справедливий
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04.09.2022 20:30 Ответить
А що би всіх закрили? Це чисто совкове.
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04.09.2022 20:52 Ответить
Звичайно. Всіх закрили б. До чого тут совок? В Європі що були війни після WW2?
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04.09.2022 20:56 Ответить
А звідки ви знаєте? Там в них є десь прписано? Чи вам так хочеться думати?
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04.09.2022 21:00 Ответить
А ви звідки, що не закрили б? Чого ви вірішили, що не було б такого?
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04.09.2022 21:02 Ответить
Тому що там є якісь права і свободи.В нас же завжди спершу обов'язки.При чому,придумали ці обов'язки,або совки,або олігархічні депутати.
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04.09.2022 23:34 Ответить
В Європі під час війни контейнерами не *****...ть гуманітарку і на передову не відправляють після 7 денного навчання людей які один раз в житті автомат тримали...
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04.09.2022 21:25 Ответить
А в Європі десь війна була після WW2? Це кого так віправляли? Назвіть будь-ласка частину....
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04.09.2022 21:26 Ответить
По перше це не розпосюджується номера частин, по друге поїдь по частинам привези форму броніки сам все почуєш хто і скільки вчився ...
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04.09.2022 22:07 Ответить
Та ще й паспорти б позабирали і громадянства б лишали. Стопудово. Зуб даю.

Тільки не у ЄС, а на Роісе.
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05.09.2022 01:40 Ответить
Моя жена, капитан медицинской службы,хирург, один раз разрешили ей приехать ко мне в Чехию на трое суток... Больше не приедет сказала...обстановка не та...
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04.09.2022 20:34 Ответить
Не переживайте Европа выстоит как и Украина. Да впереди сложная зима, но это последняя сложная зима для Европы. Кацапы конечно же будут пытатся качать ситуацию, но не поможет
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04.09.2022 20:45 Ответить
Правильно, голосувати ходили ж на рівних за яників, регіоналів, опзж і решту нечисті, -відповідальність за рішення теж повинні нести 😍
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04.09.2022 21:09 Ответить
Маляр сказала, что постановка на учет добровольная, выезжать за границу можна. Посмотрим сколько у нас патриоток добровольно на учет станет
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04.09.2022 21:10 Ответить
Читати вмієш що зверху написано чи тільки телевізором живеш, роботодавці ставлять на облік і студентів... Вже знаю що війскомати до підприємств запроси роблять скласти списки до першого числа...
А якщо поставили на облік то вже виїзджати не можна...
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04.09.2022 21:23 Ответить
Маляр цю інфу поновили і відкорегувала. Тобто ця інфа, що в новині недостовірна
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04.09.2022 21:27 Ответить
Зверху це писав Юрист МІНОБОРОНИ а не прессекретар Малляр
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04.09.2022 22:06 Ответить
А як на кордоні будуть перевіряти, в кого яка спеціальність?
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04.09.2022 21:46 Ответить
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04.09.2022 21:54 Ответить
За общим срачем никто не заметил что Закон был принят 17 декабря 2021 года.
Значит все было известно уже в декабре.
Когда со всех утюгов Америка предупреждала, нам рассказывали про шашлыки
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04.09.2022 22:08 Ответить
Добре. Їм це і раніше нах було непотрібно. Питання: на кого піську дрочиш?
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04.09.2022 22:12 Ответить
Одна донька вчиться на ветеринара, друга - на перекладача. Планують до отримання диплому виїхати у Європу. Не хочуть бути військовими)))
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04.09.2022 22:40 Ответить
Якщо не приймуть поправки про добровільність,цим законом фактично закривають виїзд з України дітям. В українській ментальності саме мама займається дітьми від народження. Ну таке. Чекаємо новин.
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04.09.2022 23:04 Ответить
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