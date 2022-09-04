После 1 октября взятые на воинский учет женщины не смогут свободно выезжать за границу, - юрист Минобороны

С 1 октября женщины, имеющие соответствующие профессии, должны встать на воинский учет. В списке 14 специальностей. Однако до конца года за неисполнение приказа штрафы не предусмотрены.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сюжет Суспільне.Дніпро.

"Выданный в прошлом году приказ Минобороны №313 значительно расширил список профессий, с которыми женщины должны становиться на воинский учет. Однако в него внесли изменения, и сейчас в нем осталось 14 специальностей. Впрочем, взятие на воинский учет – это не мобилизация", - говорит юрист Министерства обороны Украины Владимир Смилка.

Также юрист отметил, что на военнообязанных женщин распространяются такие же ограничения, что и на мужчин. Это обусловлено гендерным равенством. В частности, они не могут выезжать за границу во время военного положения.

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"Поскольку мы приближаемся к стандартам НАТО, мы идем к ним не только в оружии, но и в учете воинском. Этот учет одинаков как для женщин, так и для мужчин. Они собирают необходимые документы и обращаются к руководителю своего предприятия, направляются в территориальные центры комплектования", – сказал он.

В частности, женщинам для воинского учета нужны такие же документы, как и мужчинам: паспорт, идентификационный код, свидетельства о браке и рождении детей, диплом и справка с места работы с указанием специальности. Штрафовать за неисполнение приказа до конца года женщин не будут.

"Каждая женщина, которая заканчивает учебное учреждение по соответствующей специальности, получила какую-то специальность. По этой специальности, если она предусмотрена в приказе, она обязана явиться в территориальный центр комплектования для постановки на учет. Если женщина работает по такой специальности, но нет соответствующего образования, она также может направляться работодателем на воинский учет", - говорит Смилка.

В Минобороны изучают, нужно ли делать отдельный учет для женщин и как организовать медкомиссию. Поэтому следует ожидать законодательных изменений.

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Напомним, 17 декабря 2021 вступил в силу принятый в октябре приказ Минобороны с расширенным списком профессий женщин, которые обязаны стать на воинский учет. После волны критики руководство сократило перечень профессий, по которым женщин берут на воинский учет как военнообязанных, а также пообещало не штрафовать тех, кто не успеет встать на учет вовремя.