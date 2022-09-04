ВСУ успешно отразили атаки в районе Краснополья, Бахмутского, Бахмута, Майорска, Зайцева, Кодемы, Соледара и Первомайского, - Генштаб

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 4 августа.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "Продолжаются сто девяносто третьи сутки героического противостояния украинской нации российскому военному вторжению.

Противник продолжает сосредоточивать усилия на установлении полного контроля над территорией Донецкой области, удержании захваченных районов Херсонской, Харьковской, Запорожской и Николаевской областей. Пытается улучшить логистическое обеспечение своих войск.

Враг с высокой интенсивностью ведет воздушную разведку с применением БПЛА. Проводит поиск слабых мест в нашей обороне, пытается улучшить тактическое положение.

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Сохраняеться угроза массированных авиационных и ракетных ударов по объектам военной и критической инфраструктуры по всей территории Украины.

В течение текущих суток враг нанес 14 ракетных и более 15 авиационных ударов по военным и гражданским объектам на территории нашего государства. В частности, пострадала гражданская инфраструктура в районах населённых пунктов Харьков, Николаев, Вознесенск, Очаков, Сухой Ставок.

В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находятся носители крылатых ракет "Калибр".

Авиационная группировка противника ведет боевые действия с целью поддержки действий наземных группировок, интенсивнее всего - на Южнобужском и Донецком направлениях.

Вместе с тем проблемным для противника остается вопрос пополнения своих потерь в живой силе. В часности, в исправительной колонии №124 города Донецк представители частной военной кампании "Вагнер" пытаются вербовать осужденных в состав своего подразделения.

Также в районе населенного пункта Херсон военнослужащие 127-го полка 1-го армейского корпуса подняли бунт, написали отказ от участия в боевых действиях. Известно, что одной из причин является неудовлетворительное всестороннее обеспечение: на передовых позициях личный состав этого полка остался даже без воды. Часть военнослужащих забрали представители контрразведки противника, дальнейшая их судьба неизвестна.

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На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений. Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов с воздушного пространства и территории республики Беларусь.

На других направлениях противник совершил обстрелы военной и гражданской инфраструктуры с применением танков, боевых машин, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, а именно:

на Северском направлении – 12 населенных пунктов Черниговской и Сумской областей, также применил БпЛА. Ужесточение интенсивности обстрелов вдоль государственной границы объясняется недавней ротацией артиллерийских подразделений противника на указанном направлении. Кроме того, не исключается применение противником диверсионно-разведывательных групп в приграничных районах Украины;

на Харьковском направлении обстрелял районы населенных пунктов Одноробовка, Сосновка, Уды, Русские Тишки, Петровка, Русская Лозовая, Большие Проходы, Старый Салтов, Петровка, Норцовка, Гусаровка, Чеполь, Покровское. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Победа и Гусаровка. Кроме того, применил БПЛА в районах населенных пунктов Питомник, Русская Лозовая, Слатино, Ивановка, Балаклея, Савинцы и Русские Тишки;

на Славянском направлении обстрелам со стороны оккупантов подверглись населенные пункты Богородичное, Долина, Краснополье, Новая Дмитровка, Дмитровка, Мазановка, Сулиговка, Карнауховка. Враг нанес авиационный удар по Богородичному;

на Краматорском направлении совершил обстрелы в районах населенных пунктов Славянск, Северск, Райгородок, Донецкое, Григоровка, Ивано-Дарьевка, Звановка, Спорное, Веселое, Переездное. Нанес авиационные удари в районах населенных пунктов Богородичное и Верхнекаменное;

на Бахмутском направлении совершал обстрелы в районах населенных пунктов Зайцево, Бахмутское, Соледар, Бахмут, Яковлевка, Белогоровка, Выемка и Раздоловка;

на Авдеевском направлении – Новокалиново, Бердичи, Водяное, Первомайское, Красногоровка, Авдеевка, Орловка;

на Новопавловском направлении - Марьинка, Парасковеевка, Никольское, Угледар, Сладкое, Шевченко, Большая Новоселка, Богоявленка, Павловка, Новодонецкое, Новомайорское, Нескучное, Времовка, а также нанес авиационный удар в районе Новомихайловки;

на Запорожском направлении враг осуществлял обстрелы в районах населенных пунктов Заречное, Щербаки, Новоданиловка, Белогорье, Гуляйпольское, Гуляйполе, Дорожнянка, Красное, Полтавка, Ольговское, Новополь, Новоселка, Бурлацкое, Времовка. Также нанес авиационные удары в районах Белогорья, Полтавки и Времивки;

на Южнобужском направлении противник продолжает вести оборонительные действия, обстреляв практически все населенные пункты вдоль линии столкновения. Кроме того, нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Любомировка, Безымянное, Костромка, Белогорка, Большое Артаково. Для коррекции огня артиллерии активно применил БпЛА.

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Силы обороны Украины удерживают занимаемые позиции и не допускают продвижения врага по территории нашего государства.

Нашим подразделениям удалось успешно отразить атаки врага в районах населенных пунктов Краснополье, Бахмутское, Бахмут, Майорск, Зайцево, Кодема, Соледар и Первомайское.

Ракетные войска и артиллерия наземных группировок наших войск продолжают выполнять задачи по контрбатарейной борьбе, нарушению системы управления и логистического обеспечения противника. За текущие сутки нанесено поражение по пунктам управления, районам сосредоточения боевой техники и личному составу.

Группировка Воздушных сил осуществляет отражение прицельных ракетно-авиационных ударов и воздушного нападения противника, противовоздушное прикрытие важных объектов и группировок войск.

В течение суток для поддержки действий наземных группировок авиация Сил обороны нанесла 12 ударов, направленных на поражение живой силы, боевой и специальной техники, а также военных объектов врага.

Стал очевидным тот факт, почему русские захватчики так упорно пытались начать учебный год на временно захваченных территориях. В частности, в здании школы населенного пункта Орлянское Запорожской области на первом этаже проживает около 70 оккупантов, в то время как на втором этаже учатся дети, в том числе первоклассники, а во дворе школы размещена военная техника противника. Учебный процесс начался с 1 сентября, и подобная ситуация в большинстве школ и детских садах области. Враг цинично использует наших детей для прикрытия.

Вместе с тем, несмотря на попытки оккупантов и их приспешников, значительная часть учебных учреждений так и не приступила к работе в очном формате. Не сработали и организованные коллаборантами пропагандистские мероприятия по случаю Дня знаний с участием российских чиновников.

Тем временем, НАТО усиливает свое присутствие в восточной части Альянса, разместив 8 многонациональных боевых групп на территории стран-участниц: Болгарии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литве, Польше, Румынии и Словакии. Все эти группы являются боевыми подразделениями. Таким образом, НАТО демонстрирует силу трансатлантических связей и решительную готовность.

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