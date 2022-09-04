14 748 36
ВСУ ударили по объекту предателя Сальдо в Херсоне: взрывается боекомплект, - мэр Олешек Рищук
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинские военные нанесли удар по строительно-монтажному управлению в Херсоне, принадлежащем российскому гауляйтеру Херсонщины Владимиру Сальдо.
Об этом сообщил мэр Олешек Херсонской области Евгений Рищук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
"Прилет в СМУ 5. Взрывается БК", - рассказал он.
Рищук отмечает, что этот объект – собственность Сальдо.
Топ комментарии
+41 аспм мпри
показать весь комментарий04.09.2022 19:12
+22 U A 03b737e8
показать весь комментарий04.09.2022 19:04
+17 Leon Renk bcc9a743
показать весь комментарий04.09.2022 19:33
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
- Давай как психолог психологу, посоветуй, что мне делать: жена не любит мою собаку!
- У тебя есть выбор - отравить или утопить.
- Кого?!
- Ну, у тебя есть выбор
https://www.youtube.com/watch?v=rfAsw7nWdpE
- Йєс, сер!
Падаль, сиділо у ВР, жерло український хліб і пішло лизать кацапам, падло!!!