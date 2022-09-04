ВСУ ударили по объекту предателя Сальдо в Херсоне: взрывается боекомплект, - мэр Олешек Рищук

Украинские военные нанесли удар по строительно-монтажному управлению в Херсоне, принадлежащем российскому гауляйтеру Херсонщины Владимиру Сальдо.

Об этом сообщил мэр Олешек Херсонской области Евгений Рищук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Прилет в СМУ 5. Взрывается БК", - рассказал он.

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Рищук отмечает, что этот объект – собственность Сальдо.