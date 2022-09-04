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ВСУ ударили по объекту предателя Сальдо в Херсоне: взрывается боекомплект, - мэр Олешек Рищук

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

вибух

Украинские военные нанесли удар по строительно-монтажному управлению в Херсоне, принадлежащем российскому гауляйтеру Херсонщины Владимиру Сальдо.

Об этом сообщил мэр Олешек Херсонской области Евгений Рищук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Прилет в СМУ 5. Взрывается БК", - рассказал он.

Смотрите также: Воины-десантники 79-й бригады уничтожили два танка и живую силу российских оккупантов, - ДШВ ВСУ. ВИДЕО

Рищук отмечает, что этот объект – собственность Сальдо.
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Топ комментарии
+41
У російських ППО поля бою зараз офігенний вибір: - вмикаєш радар - прилітає ХАРМ - не вмикаєш радар - прилітає Байрактар
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04.09.2022 19:12
+22
на черзі лігво Спермоусова
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04.09.2022 19:04
+17
Того Сальда треба мотузком задавить!
Падаль, сиділо у ВР, жерло український хліб і пішло лизать кацапам, падло!!!
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04.09.2022 19:33
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на черзі лігво Спермоусова
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04.09.2022 19:04 Ответить
И Балицкого , его брательника пид#ра горбатого в своё время утопили в бочке!
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04.09.2022 20:00 Ответить
Вже дохлій гниді власність не потрібна...
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04.09.2022 19:05 Ответить
Ну -да , там куча наследников нарисуются ‼️
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04.09.2022 20:02 Ответить
А коли нам Іспанія Толіка Шарія депортує?
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04.09.2022 19:06 Ответить
мы пока попросили испанцев его посторожить, пока мы заняты. Потом можно будет не спеша насладиться процессом.
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04.09.2022 19:38 Ответить
Шуфрич давно не битый и Бойко в Чехию смылся !
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04.09.2022 20:04 Ответить
В Чехию.Хм,недаром там митинги против поставок нам оружия уже проводят.Так вот кто там по заданию кремля их организаций занимается
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04.09.2022 20:40 Ответить
У російських ППО поля бою зараз офігенний вибір: - вмикаєш радар - прилітає ХАРМ - не вмикаєш радар - прилітає Байрактар
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04.09.2022 19:12 Ответить
Не ну а шо? Выбор всегда есть))
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04.09.2022 19:18 Ответить
Та да, как и голосование за путлера... С одной разницей: почувствуй себя победителем на выборах украинских воинов...
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04.09.2022 19:22 Ответить
Вспомнилось...

- Давай как психолог психологу, посоветуй, что мне делать: жена не любит мою собаку!

- У тебя есть выбор - отравить или утопить.

- Кого?!

- Ну, у тебя есть выбор
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04.09.2022 19:38 Ответить
Himars v liubom sluce priletajet
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04.09.2022 19:38 Ответить
Сворачиваешь, что бы драпануть - прилетают три топора.
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04.09.2022 20:34 Ответить
))))) тобто у лавах українських партизанів добровольцями воюють ґамериканські індіанці?
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06.09.2022 07:27 Ответить
Термінові новини з війни... Південь України... Росія в повній жоп.... Кругом вибухи ... і повні штани в росіян каки... https://www.youtube.com/watch?v=6RGDfi9Q7D0
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04.09.2022 19:15 Ответить
👍🏼👍🏼👍🏼😂
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04.09.2022 19:48 Ответить
Здесь лучше
https://www.youtube.com/watch?v=rfAsw7nWdpE
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04.09.2022 21:43 Ответить
Єноти це бачили? Чи вони вже стомилися танцювати?
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04.09.2022 19:25 Ответить
- Капрал Єнот!
- Йєс, сер!

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06.09.2022 07:30 Ответить
Гори гори ясно)))))
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04.09.2022 19:26 Ответить
Того Сальда треба мотузком задавить!
Падаль, сиділо у ВР, жерло український хліб і пішло лизать кацапам, падло!!!
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04.09.2022 19:33 Ответить
Этот пдр и депутатом ВР был?
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05.09.2022 01:24 Ответить
много лет!
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05.09.2022 02:19 Ответить
вот уж тварь конченая
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05.09.2022 11:09 Ответить
Буквально в Раде сидел ещё весной! Ну как конфетка? Потом взял и поехал в Херсон. Запросто так. А ведь после того как приехал, в нормальных странах такой парламент уходит сразу на выборы досрочные. А если нет, то на 3 день нормальный народ сжигает такой парламент. Классика жанра. Помни Бастилию! Смешно? Ну так кровью тогда народ своей платит.
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05.09.2022 06:28 Ответить
Крутанул Сальдо!
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05.09.2022 12:00 Ответить
Мерзотник Сальдо ще живий , чи вже відкинувся , хтось знає?
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04.09.2022 19:43 Ответить
А їм вже подавай Сальду на катафальку... Майте на стримання...
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04.09.2022 21:18 Ответить
Николаевский Ванек писал вчера, что Сальдо откинулся вчера в Москве. Подтверждения пока нет.
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04.09.2022 21:30 Ответить
Как жаль , что нет с нами Кати Гандзюк , она боролась с этими ПОДОНКАМИ И ГНИДАМИ‼️
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04.09.2022 20:08 Ответить
Сосальдо сдох или успеет насладиться работой ВСУ?
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05.09.2022 01:25 Ответить
Ну, это вообще "удар ниже пояса"... Сольдо сейчас выть начнет, что "за гранью добра и зла".
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05.09.2022 04:48 Ответить
Не понял.... Там рашинские орки были? Или это просто разборка конкурентов Сальдо?
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05.09.2022 06:48 Ответить
Разборки среди рашистских конкурентов Сальдо.
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05.09.2022 11:59 Ответить
СМУ 5 "+" БК. ОК
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05.09.2022 11:58 Ответить
 
 