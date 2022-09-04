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Шмыгаль Денис (2318) Шольц Олаф (544)

Заявление Шольца о членстве Украины в ЕС – важный политический манифест в рамках политики "смены эпох", - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

шмигаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль высоко оценил заявление федерального канцлера Олафа Шольца о том, что Украина должна стать членом ЕС.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Денис Шмыгаль отметил в телеграм-канале 4 сентября.

"Недавнее заявление федерального канцлера Олафа Шольца о том, что Украина должна стать членом ЕС, – важный политический манифест в рамках политики "цайтенвенде", или "смены эпох", – написал он.

Он добавил, что "Украина теперь не посредине между ЕС и Россией, а неотъемлемая часть Европы и европейских институций".

"Вместе мы построим новую развитую европейскую Украину как часть новой сильной Европы", – резюмировал премьер-министр.

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04.09.2022 19:37 Ответить
Никогда не думал, что буду с удовольствием душить человека. Если бы не Шольц. Теперь я об этом мечтаю. Европолиции приготовиться. Я нихуя нипашутил.
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04.09.2022 19:39 Ответить
Ой, та не кіпішуйте, знайдете ще свою небесноглазую
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04.09.2022 23:51 Ответить
Україні необхідно відійти від Росії щоб перестати бути буферною зоною.
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04.09.2022 20:01 Ответить
Не тяніт кота за хвіст.
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04.09.2022 20:08 Ответить
Во хлопцы вкинули! Уже на эпоху замахнулись. Как только тема влетает про то как космические корабли бороздят просторы мирового океана---значит дело сдохло окончательно и давненько уже. Во всяком случае эти двое абсолютно не будут при тех делах, про которые заблеяли замэкали.
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04.09.2022 20:39 Ответить
Німці цих жидівських злодіїв за 10 метрів нутром чують.
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04.09.2022 22:06 Ответить
Ах, маніфест. Шольц дупа.
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04.09.2022 22:12 Ответить
І цей, як його, забула. Маніхфести згадали
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04.09.2022 23:53 Ответить
...тю, а як би Шольц казав що Україна неосяжно віконує Закон всесвітнього тяготіння, Закон Ома та ще безліч Законів Природи, то тож "засветил" рожевимі фарбамі інформаційний етер країни?
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05.09.2022 06:24 Ответить
та він і раніше не був проти, але не раніше ніж через 10 років, а за НАТО взагалі сказав, НІ!
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05.09.2022 08:59 Ответить
 
 