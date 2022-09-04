Заявление Шольца о членстве Украины в ЕС – важный политический манифест в рамках политики "смены эпох", - Шмыгаль
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль высоко оценил заявление федерального канцлера Олафа Шольца о том, что Украина должна стать членом ЕС.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Денис Шмыгаль отметил в телеграм-канале 4 сентября.
"Недавнее заявление федерального канцлера Олафа Шольца о том, что Украина должна стать членом ЕС, – важный политический манифест в рамках политики "цайтенвенде", или "смены эпох", – написал он.
Он добавил, что "Украина теперь не посредине между ЕС и Россией, а неотъемлемая часть Европы и европейских институций".
"Вместе мы построим новую развитую европейскую Украину как часть новой сильной Европы", – резюмировал премьер-министр.
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