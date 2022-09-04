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Возможно, пора Украине и Молдове решить приднестровский вопрос, - генерал армии США в отставке Ходжес
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Генерал в отставке, бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес прокомментировал заявление главы МИД России Сергея Лаврова о русофобии в Молдове и возможных угрозах безопасности российских военных в Приднестровье.
"Возможно, пора Украине и Молдове решить приднестровский вопрос. Кремль действительно не может остановить это на этой стадии", - считает Бен Ходжес, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
"Действительно ли жители Приднестровья хотят быть прикованы к трупу, каким сегодня является Российская Федерация? Надеются на светлое будущее?" - добавил он.
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Президентці Молдови Маї Санду довелося зіткнутися із небаченою обструкцією під час поїздки до автономного регіону Гагаузія.
Депутати місцевого парламенту влаштували власному главі держави справжній скандал. Вони вимагали від Санду "налагодити відносини" з путінською Росією та вирішити проблему з постачанням газу та стверджували, що всі проблеми - через політику президента, зокрема через участь Санду у саміті "Кримської платформи".
Санду поводилася гідно і відповіла критикам: "ви не можете просити мене підтримувати війну в Україні. Ми не можемо і не підтримуватимемо війну. Ми підтримуватимемо Україну". Але готовність президента Молдови до дискусії з опонентами не скасовує простого факту: у керівництві Гагаузії чимало прихильників Росії. Цим людям начхати на смерть українців. Навіть економічні проблеми свого регіону вони готові використати, щоб відновити вплив Кремля в Молдові!
Гагаузія - єдиний приклад врегулювання територіальної проблеми на території колишнього СРСР. Як і Придністров'я, Гагаузія проголосила свою "незалежність" ще на початку 90-х років. Проте проблему вдалося врегулювати, надати Гагаузії широку автономію, зокрема для розвитку гагаузької мови та культури.
Результати є очевидними: збереження гагаузької ідентичності було лише приводом для посилення російського впливу. Гагаузька мова та культура гинуть, більшість жителів автономії не знають ані рідної мови, ані румунської мови та спілкуються російською, а російський політичний вплив в автономії призводить до голосування за прокремлівських політиків. Замість того, щоб скористатися історичним шансом і зберегти гагаузький народ, ця влада консервує у регіоні дрімучий "совок" та бідність. А тепер ще ображає президента Молдови на очах усієї країни.
І ця ситуація - урок для України. Там, де зберігається "совкова" ментальність і "русскій мір", Кремль обов'язково досягне успіху. Не за допомогою танків, так за допомогою брехливого телебачення, не за допомогою телебачення - так за допомогою "попси" та підгодованих блогерів. Якби рідною мовою гагаузів була гагаузька, а не російська, якби вони вчили румунську мову з усією Молдовою, у них давно було б інше життя та інші політики. І не було б цього ганебного сеансу путінського мракобісся у регіональному парламенті.
Віталій Портников
Нехай румуни займаються цим питанням
Ви все вірно додали - співають, танцюють під старі радянські пісні та пісні РФ аля 90-ті.
Живуть одним днем і нудьгують за совком. Половина звинувачує українців за складнощі, половина українцям допомагає - ось такі там справи
Але моя сім'я не мала проблем - ще раз дякую молдаванам
Президент Санду почти каждый день напоминает карлику кремлевскому что окулировал и развязал войну против Украины а так же что бы убрал своих вояк с Приднестровья
по этому лошадь Лавров пускает пену каждый день и угрожает нам
пусть пьёт валидол и валерьянку сцук
Украина может туда войти с согласия Молдовы
ибо если без согласия - это очередная окупация
!!!!!!
или пойдёте по той же тропе что паРаша?
любой заход чужой армии будет квалифицироваться как нападения на нашу територию
надеюсь Украине это не надо!!!
Підсилити ці допотопні війська зараз орда нічим не може. Ото що там зараз - те і є.
Нам нема сенсу вичікувати та зберігати плацдарм орди для удару в спину.
Потрібно ліквідувати цю загрозу.
Для цього існують війська ССО.
заиьли всех уже эти сепары
и никуда их не пускать пока не поумнею
пуст себе свои арбузы продают
если малой спроси старших что мы 92- ом останавливали руские танки голыми руками а не натовским оружием!!!
и не один молдаван не будет сидеть дома если надо будет !!
что каксаеться сепарского Приднестровья - то они сами по себе издыхаються и не надо пока никаких военных операции
они в полной изоляции и русня не может прорваться никак в регион не по воздуху не по земле
идет процес медленного разложения этой банановой республики
сепарня бежит куда попало
особенно мужское население
так что через некоторое время сами прийдут в Молдову ибо вариантов не будет
зачем лишний раз проливатькровь с обеи сторон??
целых три моторизованные бригады и батальон спецназначения.
на бумаге.
ну а в случае серьезного замеса, из Румынии выдвинется несколько БТГ усиленные американской тактической группой. Американцы приднестровцам уже неофициально сказали что их ждет если те захотят поиграть во "второй фронт".
Насчет румын и американцев - зайдут, не сомневайтесь.
И никто там в Тирасполе особо не мотивирован, кроме владельцев Шерифа и прочих мутных коррупционных схем. Которые считают что родина не продается только потому что они там все купили.
Из населения почти у всех, кроме пенсионеров, под матрасами румынские или прочие паспорта ЕС.
Румыния могла что угодно предлагать Молдове неофициально, но это бы не прошло в Брюсселе, куда на тот момент не принимали страны с замороженными на их территории конфликтами. Да и самим крестным отцам Кишинева не хотелось становиться под чье то крыло, чтоб им указывали из какого то Бухареста что надо делать.
И да, кацапы - дураки. Уже просто потому что напали на Украину. Это их зароет окончательно. Нихера они не среагируют, руки у них нынче коротки. Пообрубали им неплохо их "реакцию" в Украина.
А Молдова може продовжувати стояти осторонь і анітрохи сомневатися варто чи не варто псувати стосунки з мацквою.
Генерали у відставці можуть говорити все, що завгодно, на офіційну позицію Пентагону і нинішньої адміністрації це не впливає.
Ось коли такі слова скаже хтось із адміністрації чи з Пентагону… тоді й зрозуміло буде що на кону серйозні справи.
а поки це так, штовхають дезу рашистам, щоби вони там не засинали і не клювали носами у своїй зоні комфорту.
але молдова не наважиться,
бо залежить від мордорського газу
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Регистрация:03.09.2022
Бот, обыкновенный,предсказуемый.Дафай ,жги.
самый большой склад просроченных боеприпасов во всей Европе.
от 19 до 22 тысячи тонн.
Детонация этих боеприпасов будет сравнима со взрывом ядерной бомбы мощностью 10-15 килотонн.
а если по факту, то мгновенной детонации быть не должно.
будет светопредставление со множественными серийными хлопками и разлетом боеприпасов во все стороны.
как далеко летит сдетонировавший, скажем, 122-мм или 152-мм снаряд? метров 300-400-500?
Колбасную и окрестности разнесет под ноль уж точно.
Колбасная - Рыбница ~15 км
Попасной, увы, больше нет.
КАЦАП=КОЗЕЛ
Щоби змусити ЗСУ відволіктись від першочергового звільнення своїх українських земель провокують переключитись на "звільнення" земель Молдови.
2. нужно обменять Молдове все территории левого берега Днестра на территории Болградского района, особенно места проживания различных гагаузов, молдаван, румын, болгар.
3. поставить главарям террористов ультиматум либо они складывают оружие (в том числе отдают все склады в Колбасне) либо будут полностью уничтожены без взятия в плен.
Вот просто так взять и обменять.
Болградский район это вообще то не какая то спорная, а международно признанная территория Украины.
Людей живущих в Болградском районе будем спрашивать, хотят ли они жить в Молдове?
Давайте не будем уподобляться рашистам.
там, где большинство населения - болгары, модаваны и гагаузы, не нужно их спрашивать, просто поставить перед фактом.
а украинцам дать возможность переехать на ближайшую украинскую территорию.