Молдавские пограничники обнаружили партию одежды и вещей с символами Z и V, которую хотели ввезти в страну

В Молдове на КПП Леушены на границе с Румынией таможенники обнаружили в микроавтобусе, который ехал из России в Молдову, экипировку и флаги с символами Z и V, запрещенными в Молдове.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом 3 сентября сообщила таможенная служба страны, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.

За рулем автомобиля был гражданин Молдовы. В ходе проверки микроавтобуса Mercedes Benz Sprinter таможенники обнаружили предметы одежды с запрещенной символикой.

В частности, речь идет о партии камуфлированных костюмов и кепок, а также флагах, на которых нарисованы символы Z, V, танки с этими буквами, а внизу надпись "Сила в правде"

Таможенники изъяли партию товара и выясняют все обстоятельства инцидента.

Парламент Молдовы в апреле запретил использование символов военной агрессии РФ, в частности георгиевской ленты, символов Z и V.

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