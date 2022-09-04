Молдавские пограничники обнаружили партию одежды и вещей с символами Z и V, которую хотели ввезти в страну
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
В Молдове на КПП Леушены на границе с Румынией таможенники обнаружили в микроавтобусе, который ехал из России в Молдову, экипировку и флаги с символами Z и V, запрещенными в Молдове.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом 3 сентября сообщила таможенная служба страны, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.
За рулем автомобиля был гражданин Молдовы. В ходе проверки микроавтобуса Mercedes Benz Sprinter таможенники обнаружили предметы одежды с запрещенной символикой.
В частности, речь идет о партии камуфлированных костюмов и кепок, а также флагах, на которых нарисованы символы Z, V, танки с этими буквами, а внизу надпись "Сила в правде"
Таможенники изъяли партию товара и выясняют все обстоятельства инцидента.
Парламент Молдовы в апреле запретил использование символов военной агрессии РФ, в частности георгиевской ленты, символов Z и V.
Пожалуйста, подождите...
и во сколько ему обошлось "до руминів морем"?
не каждый маршрутчик себе такое может позволить.
но толстые не люблю - не так изящно.
очень странно что груз с рашисткой символикой обнаружили только на границе с Молдовой
ибо наверняка весь транспорт который едет с рассее очень тщательно проверяют на всех границах!!
понятно что груз шёл с расее
русня не упокоиться
будут пытаться потднять вату с Приднестровья и Гагаузии им прочих на провокации
хотя когда Росия пыталась мобилизировать сепаров с Приднестровья на войну - то большая часть сбежала в Молдову и даже в одесскую область как не страно
ннкоторые еще дальше рванули- в страны ЕС
на какой плешивый расчитывает - куй его знает??
к сожалению среди многих беженцев с одесщины и николаевшины котрые приехали в Молдову есть достаточное количество ваты и путинистов- что весьма удивляет!!!
сам лично обьщалься с такими которые убежали от росийских бомб и ракет - но все равно тянут за русню!!
может и на них расчёт есть ????
не исключено
тут спецслужбы наших стран должны хорошо сработаться и выявить весь этот сепарский загон и разобрать на части что бы повадно было