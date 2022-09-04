РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14005 посетителей онлайн
Новости За рубежомВойна в Украине
10 800 34
Молдова (1682) пропаганда (3469) символика (293)

Молдавские пограничники обнаружили партию одежды и вещей с символами Z и V, которую хотели ввезти в страну

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

молдова

В Молдове на КПП Леушены на границе с Румынией таможенники обнаружили в микроавтобусе, который ехал из России в Молдову, экипировку и флаги с символами Z и V, запрещенными в Молдове.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом 3 сентября сообщила таможенная служба страны, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.

За рулем автомобиля был гражданин Молдовы. В ходе проверки микроавтобуса Mercedes Benz Sprinter таможенники обнаружили предметы одежды с запрещенной символикой.

В частности, речь идет о партии камуфлированных костюмов и кепок, а также флагах, на которых нарисованы символы Z, V, танки с этими буквами, а внизу надпись "Сила в правде"

Таможенники изъяли партию товара и выясняют все обстоятельства инцидента.

Парламент Молдовы в апреле запретил использование символов военной агрессии РФ, в частности георгиевской ленты, символов Z и V.

Читайте также: Возможно, пора Украине и Молдове решить приднестровский вопрос, - генерал армии США в отставке Ходжес
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+33
Кацапсячі свині лізуть звідусіль як таргани. Їх чавлять, а вони лізуть, їх чавлять, а вони ссуки лізуть...
показать весь комментарий
04.09.2022 20:15
+24
Значить, скажена коняка не збрехала, готуються гадити Молдові.
показать весь комментарий
04.09.2022 20:29
+16
Можна питання, а кудою той бусик їхав?
показать весь комментарий
04.09.2022 20:14
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Можна питання, а кудою той бусик їхав?
показать весь комментарий
04.09.2022 20:14 Ответить
Ну як кудою? До руминів морем, а далі на Молдову і в придністровську клоаку
показать весь комментарий
04.09.2022 20:17 Ответить
Ну ото хіба...
показать весь комментарий
04.09.2022 20:23 Ответить
нунихрена себе маршрут.
и во сколько ему обошлось "до руминів морем"?
не каждый маршрутчик себе такое может позволить.
показать весь комментарий
04.09.2022 20:39 Ответить
Для бешеной свинособаки 40 верст не крюк.
показать весь комментарий
04.09.2022 21:30 Ответить
До чого тут маршрутчик? Цого лоха просто кацапи найняли з румунії до придністровської клоаки контейнером попрацювати. У кацапні інших варіантів наразі немає.
показать весь комментарий
04.09.2022 22:02 Ответить
.зараз вся гидота їде через Грузію, Туреччину, Болгарію, Румунію.... Це касапсячі! А молдавашка міг через Білорусь..Польщу... оминая Україну. Але ж не факт..що воно їхало зі смердячої. Леушени це дорога з Богаріі..Туреччини...Це гівно стовідсотково могли виготовити у Туреччині. Там все одно, що випускати і що малювати.
показать весь комментарий
04.09.2022 23:34 Ответить
Кацапсячі свині лізуть звідусіль як таргани. Їх чавлять, а вони лізуть, їх чавлять, а вони ссуки лізуть...
показать весь комментарий
04.09.2022 20:15 Ответить
Питання: А як цей товар проїхав через Україну з Росії?! Невже вантаж був опломбований?
показать весь комментарий
04.09.2022 20:16 Ответить
А він скоріш за все через Україну не їхав.
показать весь комментарий
04.09.2022 20:19 Ответить
Ну пишуть ж, що на кордоні з Румунією затримали... От мене це і здивувало -нефіговий такий крюк!
показать весь комментарий
04.09.2022 20:21 Ответить
они через Румынию в Молдову заезжали. Сейчас флаги с зетками, необходимые для поддержания военной мощи пымыры, везут через Турцию-Болгарию-Румынию.
показать весь комментарий
04.09.2022 20:24 Ответить
Чуть не к месту. Но нахера тащить с такой символикой через моря, да на месте на форму, а там валом нарисовать идиотизмы. Тут какая то дешевка. Ведь все равно много не провезешь. Или придурки взялись за дело.
показать весь комментарий
04.09.2022 20:47 Ответить
русская земля всегда славилась придурками, совершавшими бессмысленные и жестокие поступки. Даже блохи это могут подтвердить.
показать весь комментарий
04.09.2022 21:41 Ответить
Ну не знаю, понравится ли ответ мой. Но по поводу блохи сразу вспомнил как левша блоху подковал. А что упоротых ради принципа там валом, та скорее практически все.
показать весь комментарий
04.09.2022 22:03 Ответить
ну, с намёком я перетоньшил )
но толстые не люблю - не так изящно.
показать весь комментарий
04.09.2022 22:53 Ответить
Сейчас автотранспорт на молдову из рэфии прет через Румынию, Венгрию, Словакию, Польшу, Литву и Латвию
показать весь комментарий
04.09.2022 21:02 Ответить
.. Пане Холодний! Ви дивуєте! Яка Україна в Леушенах на кордоні Румунії з Молдовою?
показать весь комментарий
04.09.2022 23:36 Ответить
Прогледів! Ухопив "ключові слова" - "вантаж з Росії" і "молдовські прикордонники" А "кордон з Румунією" - пропустив Та й я ніколи не вважав себе "істиною в останній інстанції" - на відміну від "икспьордів у всячеських областях"
показать весь комментарий
05.09.2022 03:17 Ответить
Значить, скажена коняка не збрехала, готуються гадити Молдові.
показать весь комментарий
04.09.2022 20:29 Ответить
Спалить фашистскую гадость.
показать весь комментарий
04.09.2022 20:31 Ответить
Значить будуть як казала коняка роздмухувати новий конфлікт в Молдові з Придністров'ям і Гагаузії, можливо з проведенням "псевдореферендумів" щодо приєднання до рахи.
показать весь комментарий
04.09.2022 20:34 Ответить
нафига те шмутки...просто зелёнкой на лобешнике маркируйте...
показать весь комментарий
04.09.2022 20:37 Ответить
ніякої зеленки! Або таврування або татуаж "патріотам" (щоб до кінця нікчемного життя були спомини)
показать весь комментарий
04.09.2022 20:43 Ответить
та да...бриллиантовый зеленый раствор нужно экономить..
показать весь комментарий
04.09.2022 20:51 Ответить
правильно, тризуб йому на тіло - плече, шию щоб москалям видно було.
показать весь комментарий
04.09.2022 21:36 Ответить
Зараза лізе у всі щілини
показать весь комментарий
04.09.2022 20:40 Ответить
Рашистська мразота повзе всюди, де не отримує в рило.
показать весь комментарий
04.09.2022 20:45 Ответить
Простая житейская мудрость говорит, чтобы избавиться от тараканов, надо их морить всем подъездом, а ещё лучше, всем домом. Иначе они вечно будут бегать из из одной квартиры в другую, и никакая конопатка щелей не поможет, они всегда найдут дыру для проникновения.
показать весь комментарий
04.09.2022 21:10 Ответить
заселіть жабку в квартиру. вдень вона ховатиметься десь під шафою. а вночі буде на тарганів царське полювання.
показать весь комментарий
04.09.2022 21:37 Ответить
В то грьобане тіраспольске помідор'є віз.
показать весь комментарий
04.09.2022 22:05 Ответить
Україні та Румунії варто бути напоготові, щоб вдарити там одночасно з двох сторін. І роздушити цих собак раніше, ніж вони туди натягнуть зброї і назбирають прихильників з гагаузів. Бо отримати ще один фронт прям біля Одеси це доволі негативний сценарій. Молдова сама не вивезе без союзників і буде змушена йти на сепаратні переговори. І взагалі НАТО вже б мало втрутитись, як мінімум якоюсь заявою.
показать весь комментарий
04.09.2022 22:17 Ответить
С параши транспорт на Молдову едет через Латвию, Литву, Польшу, Словакию, Венгрию, Румынию и на Молдову
очень странно что груз с рашисткой символикой обнаружили только на границе с Молдовой
ибо наверняка весь транспорт который едет с рассее очень тщательно проверяют на всех границах!!
понятно что груз шёл с расее
русня не упокоиться
будут пытаться потднять вату с Приднестровья и Гагаузии им прочих на провокации
хотя когда Росия пыталась мобилизировать сепаров с Приднестровья на войну - то большая часть сбежала в Молдову и даже в одесскую область как не страно
ннкоторые еще дальше рванули- в страны ЕС
на какой плешивый расчитывает - куй его знает??
к сожалению среди многих беженцев с одесщины и николаевшины котрые приехали в Молдову есть достаточное количество ваты и путинистов- что весьма удивляет!!!
сам лично обьщалься с такими которые убежали от росийских бомб и ракет - но все равно тянут за русню!!
может и на них расчёт есть ????
не исключено
тут спецслужбы наших стран должны хорошо сработаться и выявить весь этот сепарский загон и разобрать на части что бы повадно было
показать весь комментарий
05.09.2022 00:29 Ответить
Надо было выследить пункттназначения и всех набутылить
показать весь комментарий
05.09.2022 05:00 Ответить
 
 