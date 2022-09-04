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Новости Война в Украине
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Шмыгаль Денис (2318) Шольц Олаф (544) Запорожская АЭС (541)

Шмыгаль предложил Шольцу направить на Запорожскую АЭС специальную миссию ЕС и ООН

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

шмигаль,шольц

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцом в Берлине выступил с предложением направить на ЗАЭС специальную миссию ЕС и ООН.

По словам Шмыгаля, на встрече речь шла об усилении обороноспособности и дальнейшей всесторонней поддержке Украины, пишет "Европейская правда", передает Цензор.НЕТ.

"На повестке дня энергетическая безопасность Европы. Предложил направить на ЗАЭС специальную миссию ЕС и ООН. Убедился, что Германия надежный и последовательный партнер Украины", - отметил глава правительства Украины.

Он также поблагодарил Шольца за инициативу организовать конференцию возобновления в Берлине в октябре.

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"Работаем над практическими шагами, которые помогут начать восстановление как можно быстрее. При поддержке Германии стремимся усилить сотрудничество с международными финансовыми организациями", - добавил премьер-министр.
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шмигаль запропонував шольцу синхронно осэлэдци видрощуваты...
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04.09.2022 20:42 Ответить
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04.09.2022 20:46 Ответить
Дивна ця zевлада, сама про...бала ЗАЕС а тепер закликають усіх її відвідати та якось вплинути на пратівних расєян...
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04.09.2022 20:48 Ответить
ЯДЕРНИЙ ДЕСАНТ!.
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04.09.2022 21:23 Ответить
Класний пацык той Шмигаль! Я був теж, охухуївши, відправив запрошення Клавдії Шиффер потрахатися. Молодий був, дурний.. І посади різні на цей день.
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04.09.2022 21:59 Ответить
Не так давно Шмыгаль с Арохамией предлагал ркюусским в крым воду подавать...
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05.09.2022 04:54 Ответить
 
 