Шмыгаль предложил Шольцу направить на Запорожскую АЭС специальную миссию ЕС и ООН

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцом в Берлине выступил с предложением направить на ЗАЭС специальную миссию ЕС и ООН.

По словам Шмыгаля, на встрече речь шла об усилении обороноспособности и дальнейшей всесторонней поддержке Украины, пишет "Европейская правда", передает Цензор.НЕТ.

"На повестке дня энергетическая безопасность Европы. Предложил направить на ЗАЭС специальную миссию ЕС и ООН. Убедился, что Германия надежный и последовательный партнер Украины", - отметил глава правительства Украины.

Он также поблагодарил Шольца за инициативу организовать конференцию возобновления в Берлине в октябре.

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"Работаем над практическими шагами, которые помогут начать восстановление как можно быстрее. При поддержке Германии стремимся усилить сотрудничество с международными финансовыми организациями", - добавил премьер-министр.