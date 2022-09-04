За время моей работы подписала три подозрения по разным делам Медведчука, - Венедиктова
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Экс-генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что ее вклад в почитание памяти Василия Стуса - три подписанных подозрения Виктору Медведчуку по трем разным уголовным делам.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом экс-генеральный прокурор Ирина Венедиктова написала в фейсбуке.
Она отметила: "В марте 2020 года стала Генеральным прокурором. В апреле 2020 года начала дело, в котором фигурировали мощные в 20-м нардепы.
В мае 2021 года подписала подозрения, в том числе Медведчуку. Статьи были тогда (за 10 месяцев до полномасштабного вторжения) – госизмена и нарушение законов и обычаев войны.
В июне 2022 года отправила это дело в суд.
В октябре 2021 г. подписала Медведчуку подозрение также в "угольном деле" - за государственную измену и содействие деятельности террористической организации.
Третье же подозрение дважды разоблаченному на госизмене нардепу подписала в июле 2022 года по другому делу – за организацию схемы незаконных полетов между РФ и оккупированным Крымом. В 2015 году нардеп неоднократно "путал следы" - в РФ летал самолетом, а оттуда в Крым - вертолетом. На оккупированный полуостров эти борта прибывали, минуя украинские государственные пункты пропуска.
А как чтите память Василия Стуса вы?"
Пожалуйста, подождите...
Зробили з "ведмедчука" страшило та все "підозри" йому висувають без жодних наслідків. Бо всі ваші "підозри" до "ведмедчука" розсиплються в будь якому суді. Та ще з його адвокатами. Смішно.
Може з мого коментаря не зрозуміло, але я точно не фанат Венедіктової...але пройде час і на її зміну прийдуть такі персони що ви будете ще за нею сумувати.
Нажаль мої найпесимістичніші прогнози справджуються в останні роки.
А це заява, настільки жалюгідна, що просто нема слів.
Нагадаю історію про замерзлого горобця, на якого ляпнула корова. Той відігрівся і почав цвірінькати. На цвірінькання прибігла кішка і зжерла горобчика. Звідси пішли три горобині істини, третя з яких говорить "попав в лайно - сиди і не цвірінькай"!
Скільки прокурорів з 24 лютого перейшли на бік кацапів???
Є відповідь?
Консулом її в теплі краї, бідолаху.
А Швейцария - центр международных шпионов и преступников, там должен сидеть человек"думающий", а у Нас считают ,что на отдых после тяжёлой работы.