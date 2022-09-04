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Новости Политика Украины
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Медведчук (1754) Стус (94) Венедиктова (727) подозрение (243)

За время моей работы подписала три подозрения по разным делам Медведчука, - Венедиктова

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Экс-генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что ее вклад в почитание памяти Василия Стуса - три подписанных подозрения Виктору Медведчуку по трем разным уголовным делам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом экс-генеральный прокурор Ирина Венедиктова написала в фейсбуке.

Она отметила: "В марте 2020 года стала Генеральным прокурором. В апреле 2020 года начала дело, в котором фигурировали мощные в 20-м нардепы.

В мае 2021 года подписала подозрения, в том числе Медведчуку. Статьи были тогда (за 10 месяцев до полномасштабного вторжения) – госизмена и нарушение законов и обычаев войны.

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В июне 2022 года отправила это дело в суд.

В октябре 2021 г. подписала Медведчуку подозрение также в "угольном деле" - за государственную измену и содействие деятельности террористической организации.

Третье же подозрение дважды разоблаченному на госизмене нардепу подписала в июле 2022 года по другому делу – за организацию схемы незаконных полетов между РФ и оккупированным Крымом. В 2015 году нардеп неоднократно "путал следы" - в РФ летал самолетом, а оттуда в Крым - вертолетом. На оккупированный полуостров эти борта прибывали, минуя украинские государственные пункты пропуска.

А как чтите память Василия Стуса вы?"

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Топ комментарии
+40
Ну и? Подписала, а дальше что? Он перестал быть совладельцем Г+Г и других предприятий совместно с Беней? Все его имущество конфисковано в пользу государства и он уже осужден? Или его держат в нафталине как тяжелое оружие против оппонентов Боневтика?
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04.09.2022 20:26
+30
а как.там Трухин из леса вернулся за пидозрой?
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04.09.2022 20:27
+19
Шо там с "делом Байдена"?
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04.09.2022 20:24
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Ну як саму себе не похвалити.
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04.09.2022 20:23 Ответить
Куртки замшевые - три. Магнитофон импортный...
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04.09.2022 21:13 Ответить
Шо там с "делом Байдена"?
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04.09.2022 20:24 Ответить
коли буде підозра ??
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04.09.2022 20:41 Ответить
О, випливло *** в ополонці!
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04.09.2022 20:24 Ответить
Ну и? Подписала, а дальше что? Он перестал быть совладельцем Г+Г и других предприятий совместно с Беней? Все его имущество конфисковано в пользу государства и он уже осужден? Или его держат в нафталине как тяжелое оружие против оппонентов Боневтика?
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04.09.2022 20:26 Ответить
а как.там Трухин из леса вернулся за пидозрой?
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04.09.2022 20:27 Ответить
Мабуть він в лісі підтерся тією "підозрою" та й вийшов
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04.09.2022 20:32 Ответить
Так уже того… суд був здається…. Трухін не був за кермом. Водій отримав штраф 800грв., здається
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04.09.2022 23:01 Ответить
Орден ей! СРОЧНО ОРДЕН!
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04.09.2022 20:28 Ответить
Як це Зє її в список орденоносців разом з Пікаловим і Кошевим не вніс? Мабуть забув...
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04.09.2022 21:58 Ответить
А я то думал ну почему его целых восемь лет не гоняли?
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04.09.2022 20:37 Ответить
И?
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04.09.2022 20:30 Ответить
ну них*я себе! может памятник тебе на Монументе Независимости" поставить?
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04.09.2022 20:31 Ответить
Нє. Виправити риси обличчя "баби з нєржавейки" і придати останній схожість з вєнєдіктовой.
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04.09.2022 22:02 Ответить
а Таранові, що не закупив жодного снаряда для Війська перед війною? А "бакланову", що наводнив СБУ кацапськими агентами?

Зробили з "ведмедчука" страшило та все "підозри" йому висувають без жодних наслідків. Бо всі ваші "підозри" до "ведмедчука" розсиплються в будь якому суді. Та ще з його адвокатами. Смішно.
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04.09.2022 20:31 Ответить
ватка хочет орден...
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04.09.2022 20:33 Ответить
Окромя пыдозр наша плутократура когда нибудь огласит хоть один приговор!!!!
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04.09.2022 20:33 Ответить
Як би це сумно не звучало, але приговори виносить наш гуманний суд(((
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05.09.2022 05:36 Ответить
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04.09.2022 20:35 Ответить
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04.09.2022 20:36 Ответить
просто спросите дэушку где штепа гуляет...
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04.09.2022 20:39 Ответить
Тут зараз буде багато критики Венедіктової, обгрунтованої і раціональної, та закладаюсь що за деякий час ми ще будемо згадувати її у позитивному ключі порівнюючи із тим що відбуватиметься надалі.
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04.09.2022 20:40 Ответить
Хотілося б почути позитивний ключ про венедіктову зараз а то крім піару щось не видно результату її роботи в ділі медведчука також щось не видно рішення суду ну хіба що рахувати за результат те що вона прибарахлилась і для онуків також
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04.09.2022 21:49 Ответить
Не садила ветеранів, волонтерів тощо, на відміну від рябошапки, не підписала сфабриковану справу проти Порошенка.
Може з мого коментаря не зрозуміло, але я точно не фанат Венедіктової...але пройде час і на її зміну прийдуть такі персони що ви будете ще за нею сумувати.
Нажаль мої найпесимістичніші прогнози справджуються в останні роки.
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04.09.2022 22:48 Ответить
ббляха ну как всегда у всех экс у кормушки.........у меня не хватило сделать хорошое ....
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04.09.2022 20:41 Ответить
....времени....
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04.09.2022 20:43 Ответить
ты чьейный холоп будишь?********* разлива от 04.08.2022 ? сколько минут падло живешь? ну падай ****--- убит !!!
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04.09.2022 20:48 Ответить
Робота прокурора є завершеною, коли суд виносить вирок.
А це заява, настільки жалюгідна, що просто нема слів.
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04.09.2022 20:44 Ответить
заодно бы нам поведала скоко тугриков выгребла с бюджета за каденцию..
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04.09.2022 20:46 Ответить
а що, по харі не видно??? Була .ука підпарканна, а тепер елітна .лядь.
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05.09.2022 11:01 Ответить
ото подвиг
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04.09.2022 20:51 Ответить
Мабуть номінально розраховує на звання Героїні України...
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04.09.2022 20:53 Ответить
Якщо лисого у Польщі нагородили, то і їй може же Героїню во Франції дадуть.
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04.09.2022 21:40 Ответить
У Франції Карпа. Там не получиться - Карпа її інтелектуально згвалтує в збоченій формі..
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04.09.2022 22:06 Ответить
Ти диви яка патрійотка знайшлася! А про безпідствні справи проти бойових генералів чому ж промовчала й ще багато про що?
Нагадаю історію про замерзлого горобця, на якого ляпнула корова. Той відігрівся і почав цвірінькати. На цвірінькання прибігла кішка і зжерла горобчика. Звідси пішли три горобині істини, третя з яких говорить "попав в лайно - сиди і не цвірінькай"!
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04.09.2022 20:59 Ответить
Бенедіктова, купи собі шоколадку!
Скільки прокурорів з 24 лютого перейшли на бік кацапів???
Є відповідь?
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04.09.2022 21:03 Ответить
Мафія над нами знущається оголошеними "підозрами". Де вироки і посадки?! Чи такий вид покарання не передбачений їхнім внутрішнім "кодексом"?
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04.09.2022 21:05 Ответить
Пройдись тепер курва по цвинтарями,у містах і селах,подивись до чого призводить "діяльність"невігласів та продажних потвор.
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04.09.2022 21:10 Ответить
Деяким танцюристам завжди щось заважає.
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04.09.2022 21:20 Ответить
Сірьозна???
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04.09.2022 21:23 Ответить
Оце гадаю, заходити не заходити, тут в нас спісталісти військові, юридичні і всьо таке, і ні мурмур, а мене обісрати за милу душу, то булгакова не люблю, то воєнна розвідка мені не подобається, і матюки тут такі пролітають, мені й не снилося. Я конкретно когось зачепила? Значить по ділу.
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04.09.2022 21:23 Ответить
Убивцям Небесної Сотні за 9 років теж тільки подозри, тому що ця влада, не влада українського народу.
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04.09.2022 21:35 Ответить
три підписані підозри i жодноi доведоноi до кiнця. то краще затулилаб пельку...
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04.09.2022 22:00 Ответить
*** твою мать, перепрацювалась.
Консулом її в теплі краї, бідолаху.
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04.09.2022 22:36 Ответить
В Еретрію
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04.09.2022 23:33 Ответить
Одного прокурора-крымского в РФ, хотели то же послать послом,правда не в Швейцарию, а на острова около Африки.Но потом что то переиграли.
А Швейцария - центр международных шпионов и преступников, там должен сидеть человек"думающий", а у Нас считают ,что на отдых после тяжёлой работы.
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04.09.2022 22:46 Ответить
чем подписцала?
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04.09.2022 22:49 Ответить
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04.09.2022 23:03 Ответить
А хто напередодні вторгнення погодив звільненн Соколовського з під варти. ЕКС ГПУ як чувашці за походженям глибоко плювати на історію України. Вона Стуса згадала для красного слівця, Нагадує про себе і жде обіцяного стати повіренною у справах України та Чувашии в Берні (швейцарія)
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04.09.2022 23:05 Ответить
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04.09.2022 23:07 Ответить
Ніт, таки я @бнусь головою з танку. Воно щей Стуса приплело
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04.09.2022 23:32 Ответить
А я не можу ніяк забути, як вона сказала, що вона око государєво... Венедіктова замастилась зеленкою, які ще потрібні докази хто вона?
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05.09.2022 00:20 Ответить
то не Зе!ленка...
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05.09.2022 11:05 Ответить
очко государєво
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05.09.2022 08:47 Ответить
наволоч тупа і нагла?
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05.09.2022 10:46 Ответить
 
 