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Шмыгаль после переговоров с Шольцом: Германия может расширить поставки оружия в Украину

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

шмигаль,шольц

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел в воскресенье в Берлине переговоры с немецкой стороной относительно расширения поставок уже поставляемого оружия, а также того, которое Украина хотела бы получить.

Об этом он сказал журналистам после переговоров в Берлине в воскресенье, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Было договорено, что Германия может расширять поставки уже поставляемого Украине оружия, пользованию которым обучены украинские Вооруженные силы", - отметил Шмыгаль. "Это было обсуждено с канцлером Олафом Шольцом", - добавил он.

Что касается новых видов оружия, "конечно, мы начали эту дискуссию и продолжаем ее, и это возможно при общей дискуссии с другими партнерами, как сказал канцлер", проинформировал украинский политик.

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То есть, отметил Шмыгаль, эта работа идет, украинская сторона понимает, что ей нужно.

Кроме того, добавил премьер, во время визита было договорено "о других элементах, которые нельзя раскрыть".

В целом глава украинского правительства назвал "хорошими и глубокими" договоренности, достигнутые по военному направлению. Он напомнил, что целый ряд немецких вооружений в настоящее время успешно используется на полях боев.
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Топ комментарии
+6
Може розширити і розширить - це абсолютно різні речі!
Сказав би прямо, що нездатний домовитися!
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04.09.2022 21:03
+5
Однаковий сценарій: може, планує, намагається, зробить все... а що по факту?
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04.09.2022 21:07
+5
уже вчора
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04.09.2022 21:11
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Правила форума Совет форумчан
то якщо дійсно надумали ********* на місце поставити...
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04.09.2022 21:02 Ответить
Може розширити і розширить - це абсолютно різні речі!
Сказав би прямо, що нездатний домовитися!
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04.09.2022 21:03 Ответить
Однаковий сценарій: може, планує, намагається, зробить все... а що по факту?
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04.09.2022 21:07 Ответить
кацапы уже открыто угрожают войной Германии и Штатам
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04.09.2022 21:08 Ответить
за помощь Украине
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05.09.2022 00:34 Ответить
Шмигаль! Не шмигай! Займись своїми обов'язками:

"Про ситуацію на Київщині розповів відомий столичний журналіст Єгор Чечеринда.

Він зазначив, вже вересень, але розбиті вікна в будинках передмістя після деокупації так само лишаться реальністю.

"Гасло "Все відбудуємо!" мені особисто дуже подобається. Воно - надихає, мобілізує, воно - надає стимул! Його ми чуємо ще з лютого-березня, коли окупанти зруйнували Харків, Чернігів, Миколаїв, Бучу, Ірпінь, Гостомель… Але минуло півроку. Нині вже - вересень…" - написав журналіст.

Чоловік зауважив, що особисто не знає жодного сусіда в рідному місті, якому б коштом держави "відбудували" хоча б вікна. Все - виключно за свої кревні гривні".

В мене у селі те ж саме. Люди за свої кошти все ремонтують. Коли ми вже "все відбудуємо"? Скоро зима...
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04.09.2022 21:10 Ответить
уже вчора
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04.09.2022 21:11 Ответить
Так сосісочники вже нили шо їм самим не хватає...
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04.09.2022 21:12 Ответить
... а може й не отримати.
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04.09.2022 21:13 Ответить
Тут ведь как - может расширить, а может и не расширить, смекаешь, Петька! Политика - дело сложное, нам с тобой не по плечу. А вот ежли б Василий Иваныч ентим делом занялся, то мы бы, Петька, с тобой эдакими господами сделались. И картоху нам бы Анка чистила, да на белом блюдце подносила. Вот так вот!
Откуда я знаю - что это было
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04.09.2022 21:14 Ответить
Навіщо ви наводите текст про якогось ср%%%го ерзямокшу? Нащо українцям це?
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04.09.2022 21:27 Ответить
Это мой текст. А зачем - даже не спрашивай.
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04.09.2022 21:32 Ответить
А може і не розширити 🙂🙂
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04.09.2022 21:38 Ответить
Звісно може, але не з вами, Зебілами.
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04.09.2022 21:38 Ответить
Надіюсь ,Шмигаль і від імені Шарля Мішель також настійливо попросив зброї
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04.09.2022 21:40 Ответить
шмигаль коли наладить виробництво оборонної продукції в Україні богдан ракет *********** та іншого
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04.09.2022 21:53 Ответить
Ну теж можу щось розширити, але не хочу
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04.09.2022 22:07 Ответить
Коли приберемо Зелю, постачання з Німеччини буде в 10 разів більше.
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04.09.2022 22:08 Ответить
суща правда. ЦІ приколісти є тормозами у розвитку відносин з північними народами Європи. Для них Юга це побачити Монако і померти. Шуткую.
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04.09.2022 22:54 Ответить
Та ми всі знаємо що може. Питання коли нарешті почне? Набридла вже ця гра у собаку на сіні.
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04.09.2022 23:17 Ответить
Коли розширювати почнем?
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05.09.2022 02:48 Ответить
Какой то офисный планктон ахметки назначили премьером воюющей страны, как и ***********, шо оно может знать о вооружении и нуждах Армии - то шо кто то написал на бумажке , тут главное без ошибок перевести надо.
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05.09.2022 04:01 Ответить
"Що стосується нових видів зброї, "звичайно, ми почали цю дискусію, і продовжуємо її..."
- Возможно, Шольц что-то предложил "в пользу детей Германии", а Д. Шмыгаль сказал: "Не хочу"?
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05.09.2022 06:55 Ответить
 
 