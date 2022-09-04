Шмыгаль после переговоров с Шольцом: Германия может расширить поставки оружия в Украину
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел в воскресенье в Берлине переговоры с немецкой стороной относительно расширения поставок уже поставляемого оружия, а также того, которое Украина хотела бы получить.
Об этом он сказал журналистам после переговоров в Берлине в воскресенье, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Было договорено, что Германия может расширять поставки уже поставляемого Украине оружия, пользованию которым обучены украинские Вооруженные силы", - отметил Шмыгаль. "Это было обсуждено с канцлером Олафом Шольцом", - добавил он.
Что касается новых видов оружия, "конечно, мы начали эту дискуссию и продолжаем ее, и это возможно при общей дискуссии с другими партнерами, как сказал канцлер", проинформировал украинский политик.
То есть, отметил Шмыгаль, эта работа идет, украинская сторона понимает, что ей нужно.
Кроме того, добавил премьер, во время визита было договорено "о других элементах, которые нельзя раскрыть".
В целом глава украинского правительства назвал "хорошими и глубокими" договоренности, достигнутые по военному направлению. Он напомнил, что целый ряд немецких вооружений в настоящее время успешно используется на полях боев.
Пожалуйста, подождите...
Сказав би прямо, що нездатний домовитися!
"Про ситуацію на Київщині розповів відомий столичний журналіст Єгор Чечеринда.
Він зазначив, вже вересень, але розбиті вікна в будинках передмістя після деокупації так само лишаться реальністю.
"Гасло "Все відбудуємо!" мені особисто дуже подобається. Воно - надихає, мобілізує, воно - надає стимул! Його ми чуємо ще з лютого-березня, коли окупанти зруйнували Харків, Чернігів, Миколаїв, Бучу, Ірпінь, Гостомель… Але минуло півроку. Нині вже - вересень…" - написав журналіст.
Чоловік зауважив, що особисто не знає жодного сусіда в рідному місті, якому б коштом держави "відбудували" хоча б вікна. Все - виключно за свої кревні гривні".
В мене у селі те ж саме. Люди за свої кошти все ремонтують. Коли ми вже "все відбудуємо"? Скоро зима...
Откуда я знаю - что это было
- Возможно, Шольц что-то предложил "в пользу детей Германии", а Д. Шмыгаль сказал: "Не хочу"?