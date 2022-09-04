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Под Мариуполем российские оккупанты меняют номера автомобилей на украинские: боятся сил сопротивления, - Андрющенко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

маріуполь

Под Мариуполем оккупанты из страха перед украинскими силами сопротивления меняют номера автомобилей на украинские и смывают с них свою "свастику".

Об этом сообщает в телеграм-канале советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Мариупольское сопротивление пишет, что оккупанты массово меняют номера на украинские и смывают свастику со своих невоенных автомобилей. По крайней мере, живущие за городом. Русня боится. И это правильно. Есть чего. Возмездие уже рядом", - написал Андрющенко.

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Он отметил, что это происходит вокруг города, "от Ялты до Бабах-Тармы".
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Топ комментарии
+16
.
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04.09.2022 21:36
+9
"В степи, покрытой пылью бренной,
Сидел и плакал человек.
А мимо шёл Творец Вселенной,
Остановившись, он изрек:
«Я друг униженных и бедных,
Я всех убогих берегу,
Я знаю много слов заветных,
Я есть твой Бог.
Я всё могу.
Меня печалит вид твой грустный,
Какой нуждою ты тесним?»
И человек сказал: «Я - русский»,
И Бог заплакал вместе с ним."
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04.09.2022 21:29
+6
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04.09.2022 22:32
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карочє анус кацапосов совсєм нє жєлєзный...
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04.09.2022 21:14 Ответить
***** сказало же, что попа резиновая.
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04.09.2022 21:40 Ответить
Конечно нет.
Иначе в какие отверстия имела бы их власть все эти годы?
Резиновые, податливые и обильно смазанные нефтью для взаимного удовольствия.
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04.09.2022 21:50 Ответить
Їм стало бздошно.
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04.09.2022 22:51 Ответить
Про паляницю-полуницю згадають.
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04.09.2022 22:52 Ответить
Хай звикають до українського. Знадобиться на Кубані, та і в Таганрозі.
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04.09.2022 21:22 Ответить
А якщо люди на референдумі підтвердять своє бажання вернутися у рідну гавань... Це ж історично українські землі... .
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05.09.2022 09:40 Ответить
А какая ещё?
******** сказал, что именно резиновая.
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04.09.2022 21:51 Ответить
"В степи, покрытой пылью бренной,
Сидел и плакал человек.
А мимо шёл Творец Вселенной,
Остановившись, он изрек:
«Я друг униженных и бедных,
Я всех убогих берегу,
Я знаю много слов заветных,
Я есть твой Бог.
Я всё могу.
Меня печалит вид твой грустный,
Какой нуждою ты тесним?»
И человек сказал: «Я - русский»,
И Бог заплакал вместе с ним."
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04.09.2022 21:29 Ответить
"Я - узкий!
Я иду до конца!".
И потом на этот конец с удовольствием приседают.
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04.09.2022 21:55 Ответить
.
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04.09.2022 21:36 Ответить
Дуже погано, коли одна частина країни називає другу частину бидлом .
Не розуміючи, що покладаючи всю відповідальність за погане життя на цю частину населення, вони відвертають увагу від того, хто 30 років перебуваючи при владі, доводив країну до такого життя: депутатів, суддів, прокурорів, сбу-шників, митників...
Коли б в Україні влада не була вся продажна та коромпована, то і війни б не було. Бо Росія нем наважилась би напасти.
Як не наважилась напасти на жодну країну Балтії
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04.09.2022 22:57 Ответить
А скажи мені - а ХТО створив продажних "депутатів, суддів, прокурорів, сбу-шників, митників"?... Судячи з мого досвіду життєвого - "продажність" починається не з "вимагання хабаря, а з його "пропонування"! А пропонує хабарі саме "бидло"! Яке більше всього кричить про відсутність реформ, однак для себе особисто вважає "правильним" шлях "парешать с нужными людьми"Саме про це "бидло" і йде мова!
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05.09.2022 04:49 Ответить
Я можу повною мірою відповісти тільки за себе За дружину - не дам гарантій Бо хоч у нас секретів подібного плану і немає однак все може буть! У дітей свої сім"ї - я за них не відповідаю Внуки ще малі (за законом - недієздатні" - тому вони випадають з цієї "обойми")
Ну а у родичів своя голова є на плечах (та й не гарантія що й вони не можуть до "бидла" відноситься)
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11.09.2022 06:08 Ответить
резиновая, но не у всех
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04.09.2022 21:45 Ответить
Ха-ха-ха! Не поможет! Бьют в итоге не по номерам, а по ****.
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04.09.2022 21:47 Ответить
ну, пока ситуация далека от критической. Вот когда начнут разносить магазины женской одежды и косметики, то будет понятно, что массовое отступление близко.
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04.09.2022 21:53 Ответить
Думаешь свиноматки с фиолетовыми и зелёными волосами будут краситься перед тем, как здрыстнуть? Да они в ниглеже впереди паровоза чухать будут. Мерзкие существа! Бррр..
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04.09.2022 22:09 Ответить
захочешь жить - еще не так раскорячишься (с)
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04.09.2022 22:15 Ответить
Бедная корова
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04.09.2022 22:18 Ответить
Не факт что в Мариуполе после нашествия орков сохранились магазины женской одежды и косметики.
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04.09.2022 22:04 Ответить
Там нічого не залишилось, так що кацам прийдеться змінювати стать в польових умовах😊
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04.09.2022 23:26 Ответить
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04.09.2022 22:07 Ответить
А что это у рептилоида в руках? Моча или подкрашенный метанол?
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04.09.2022 22:13 Ответить
та хз може щось з біолабораторій, зараз орку закапають і він стане голубом геем
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04.09.2022 22:35 Ответить
Так, вiн вже гей
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04.09.2022 23:32 Ответить
"А вы, друзья, как ни садитесь,

Всё в музыканты не годитесь!"(с)
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04.09.2022 22:29 Ответить
Це у них вже енурез та енкопрез.
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04.09.2022 22:31 Ответить
Федя, ты ж из окопа пишешь, так?
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04.09.2022 22:35 Ответить
А я высираюсь в коментах по поводу "хорошо партизанить в Киеве". Так с какого дня войны ты храбро воюешь против дикой русни, герой?
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04.09.2022 22:38 Ответить
Шо, русский, ты только со своего зассанного дивана воевать умеешь?
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04.09.2022 22:43 Ответить
русский, я в ваши пещерные ролевые игры не играю. Я ж не русский, мне повезло человеком родиться. А шо, ваше стадо уже в шаровары переоделось?
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04.09.2022 22:46 Ответить
Знову ж такi...русский, эволюция ваше стадо не касается вообще. Вы как были мартышками, так ими и навсегда остались. Ты своего фюрера любишь, русмартышка?
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04.09.2022 22:52 Ответить
Регистрация у Федюли с 16 августа. Новый сральник зашёл.
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04.09.2022 22:57 Ответить
Вы очень воинственны в интернете.Не хотели бы приехать к нам,в Украину повоевать?
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04.09.2022 23:04 Ответить
Вот-вот, бабло срубить, самке белый Жигули оставить, концерт Кобздона посетить, вернуться в *****, как герой...в мусрном пакетике. (пакетик за счёт принимающей страны). Короче, хлебнуть романтики вволю!
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04.09.2022 23:15 Ответить
русский, татухи на жопе - это ваше, исконно русское православное. У вашего тупого стада все проходит именно через жопу. Так и ты на свет появился - через то самое отверстие.
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04.09.2022 23:07 Ответить
Федюня, ты плохо в "хату" зашёл. Будут проблемы. Выйди и не возвращайся. Я надеюсь, я на знакомом для тебя языке изъясняюсь?
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04.09.2022 23:08 Ответить
свинособака, а ты знаешь как ваше стадо появилось? Поясню тебе, тупому животному...когда кадыровцам надоедают овцы, они переходят на русских свиней. Вот от этого противоестественного соития и рождаются такие свинособаки, как ты. Не благодари.
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04.09.2022 23:12 Ответить
Федя, покажи нам нерусским своё руZZкое роскосое "личико".
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04.09.2022 22:51 Ответить
Are you sure you wanna see that? russian snouts are pretty f.ugly...
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04.09.2022 22:54 Ответить
Well, I didn't hope to see anything good since kaZapy have no difference between their faces and there assholes. That's ruZZian anatomy.
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04.09.2022 23:01 Ответить
Brings entirely new meaning to the word "assface", doesn't it?
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04.09.2022 23:09 Ответить
Well, comparing with fuckface, yea, definitely new vision!
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04.09.2022 23:19 Ответить
Fine runglish, russian swine
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04.09.2022 23:13 Ответить
Хлопцы, не баньте заблудившегося кацапчика. Дайте паре нерусским американцам покуражиться и разложить Федюню на атомы. Бо не#уй шастать.
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04.09.2022 23:38 Ответить
...судя по маркировке прокси - воюет исключительно с одной катаной
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04.09.2022 22:42 Ответить
Неужели последний самурай?!
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04.09.2022 22:47 Ответить
...единственный и неповторимый в степях Украины
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04.09.2022 22:48 Ответить
Явно так! Как подводная лодка!
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04.09.2022 22:54 Ответить
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04.09.2022 22:32 Ответить
Кацапы от его улыбки ссутся!
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05.09.2022 13:07 Ответить
 
 