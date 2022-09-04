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Под Мариуполем российские оккупанты меняют номера автомобилей на украинские: боятся сил сопротивления, - Андрющенко
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Под Мариуполем оккупанты из страха перед украинскими силами сопротивления меняют номера автомобилей на украинские и смывают с них свою "свастику".
Об этом сообщает в телеграм-канале советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
"Мариупольское сопротивление пишет, что оккупанты массово меняют номера на украинские и смывают свастику со своих невоенных автомобилей. По крайней мере, живущие за городом. Русня боится. И это правильно. Есть чего. Возмездие уже рядом", - написал Андрющенко.
Он отметил, что это происходит вокруг города, "от Ялты до Бабах-Тармы".
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+16 ПравдаЛюбка
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+6 аспм мпри
показать весь комментарий04.09.2022 22:32
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Иначе в какие отверстия имела бы их власть все эти годы?
Резиновые, податливые и обильно смазанные нефтью для взаимного удовольствия.
******** сказал, что именно резиновая.
Сидел и плакал человек.
А мимо шёл Творец Вселенной,
Остановившись, он изрек:
«Я друг униженных и бедных,
Я всех убогих берегу,
Я знаю много слов заветных,
Я есть твой Бог.
Я всё могу.
Меня печалит вид твой грустный,
Какой нуждою ты тесним?»
И человек сказал: «Я - русский»,
И Бог заплакал вместе с ним."
Я иду до конца!".
И потом на этот конец с удовольствием приседают.
Не розуміючи, що покладаючи всю відповідальність за погане життя на цю частину населення, вони відвертають увагу від того, хто 30 років перебуваючи при владі, доводив країну до такого життя: депутатів, суддів, прокурорів, сбу-шників, митників...
Коли б в Україні влада не була вся продажна та коромпована, то і війни б не було. Бо Росія нем наважилась би напасти.
Як не наважилась напасти на жодну країну Балтії
Ну а у родичів своя голова є на плечах (та й не гарантія що й вони не можуть до "бидла" відноситься)
Всё в музыканты не годитесь!"(с)