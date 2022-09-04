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Германия понимает, что сегодня происходит гибридная война России на территории ЕС, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

шмигаль

Каждый немецкий политик понимает, что в Украине идет война, и ощущает на себе гибридную энергетическую войну России.

Об этом сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на брифинге в Берлине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Хочу отметить, что каждый немецкий политик понимает, что сегодня идет война в Украине и гибридная война на территории Европейского Союза. Собственно, гибридная война в области энергоресурсов, газа, нефти, электроэнергии, миграционного кризиса, дезинформация, кибератаки – все эти вещи сегодня Германия на себе ощущает. И каждый политик понимает, что это гибридная, энергетическая война. Поэтому Германия абсолютно готова, по словам каждого из политиков, с которыми мы встречались, проходить через этот отопительный сезон, через сложности этого отопительного сезона", - сказал Шмыгаль.

По его словам, канцлер коммуницирует с обществом, общество также в большинстве своем понимает, что "этот отопительный сезон нужно пройти как отопительный сезон энергетической войны с Россией".

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"Поэтому я убежден, что Германия его пройдет, преодолеет, выйдет сильнее, а Россия, я убежден, понесет соответствующие потери после этого отопительного сезона", - подчеркнул премьер-министр.

Он также рассказал, что с немецкими коллегами обменялись впечатлениями о подготовке Германии и Украины к отопительному сезону.

"И, скажем так, мы на равных готовы к тому, чтобы сложно, но пройти этот отопительный сезон при всех рисках и угрозах, которые возлагает и на нас, и на Европу, и на Германию Российская Федерация", - подчеркнул Шмыгаль.
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Топ комментарии
+4
нинада шольца щаз троллить...по моему он двигается в правильном направлении,но,блеать капец, як медленно..
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04.09.2022 21:25
+2
це не гібридна війна, просто росія - токсична
у
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04.09.2022 21:23
+2
В каждой империи были свои дураки, но чтобы у дураков была империя...
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04.09.2022 22:22
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розуміння шось дуже туго прийшло... після чмеркельши
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04.09.2022 21:17 Ответить
це не гібридна війна, просто росія - токсична
у
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04.09.2022 21:23 Ответить
нинада шольца щаз троллить...по моему он двигается в правильном направлении,но,блеать капец, як медленно..
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04.09.2022 21:25 Ответить
Німеччина розуміє - це вже мем, чи я знову щось проспав?
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04.09.2022 21:58 Ответить
Неа, кто владеет "озером" той же управляет стадами "запада"...

Зло просто по разному маскируется в зависимости насколько зависимые от масс локальных.

Будь Немцы как Литовцы - у нас были бы сотни и тысячи ствольной артиллерии, самотолеты и спутники Маска...
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04.09.2022 22:20 Ответить
В каждой империи были свои дураки, но чтобы у дураков была империя...
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04.09.2022 22:22 Ответить
Надеюсь ракет подкинут всяких разных
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04.09.2022 22:25 Ответить
Похоже Шмыгаль догадался как правильно с Шольцем говорить, чтобы не спугнуть. Высеры кремлёвских пропагандонов в его адрес тоже помогли.
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04.09.2022 23:56 Ответить
Шмыгаль заведующий всеми финансами Украины...без его подписи ничего не действительно...ни один доллар Байдена не проходит мимо кассы все идёт в "общак" Кучмистов
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05.09.2022 08:43 Ответить
 
 