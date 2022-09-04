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Европейская энергосистема позволила увеличить Украине экспорт электроэнергии в часы пик, - "Укрэнерго"

Новости Цензор.НЕТ Экономика

енергетика

ЕNTSO-E увеличило до 300 МВт доступную пропускную способность для экспорта электроэнергии из Украины в ЕС. Такие возможности для украинских экспортеров будут действовать в часы наибольшего потребления электроэнергии.

Соответствующее решение операторы системы передачи (ОСП) континентальной Европы приняли на заседании региональной группы Континентальная Европа ENTSO-E, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НЭК "Укрэнерго".

"Доступный объем межгосударственных пересечений для экспорта/импорта электроэнергии между Украиной и ENTSO-E увеличен на 50 МВт в дневные и вечерние часы суток. В частности, с 7:00 до 23:00 (по европейскому времени) (16 часов подряд) – в понедельник-пятницу и с 9:00 до 23:00 (по европейскому времени) (14 часов подряд) – в субботу-воскресенье. В остальные часы суток величина доступного пересечения останется на прежнем уровне", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что отныне общий объем доступной пропускной способности электросетей между энергосистемами Украины и ЕС в дневные и вечерние часы увеличился до 300 МВт, а в ночные часы останется на уровне 250 МВт. Первый день поставки с увеличенными объемами – 5 сентября.

На аукционах по доступу к межгосударственным пересечениям в дневные и ночные часы он будет распределяться в направлении Румынии в объеме 125 МВт и Словакии – 175 МВт. А с 6 сентября – в обе страны поровну: по 150 МВт днем ​​и вечером и по 125 МВт ночью в каждую страну.

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Топ комментарии
+9
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04.09.2022 22:49
+5
Та я, бл..дь, це знаю... Я, знаю що Деркача офіційні речники США назвали "агентом ФСБ" у вересні 2021, а наша СБУ назвала його "шпійоном" аж у червні 2022!!

Але, що толку з моїх знань?

Зараз ті самі агенти будуть відновляти "велике *************"

А всі, справжні патріоти України, на фронті!
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04.09.2022 22:44
+4
Ви маєте на увазі і Запорізьку АЕС? А вкурсах, що за великі заслуги перед Боневтіком, коли російський агент Деркач монтував "плівки Порошенко-Байдена", то Боневтік всю томну галузь віддав йому?
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04.09.2022 22:39
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Правила форума Совет форумчан
Тепер, дуже бажано, залишити, наші АЕС під нашим керуванням...
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04.09.2022 22:36 Ответить
Ви маєте на увазі і Запорізьку АЕС? А вкурсах, що за великі заслуги перед Боневтіком, коли російський агент Деркач монтував "плівки Порошенко-Байдена", то Боневтік всю томну галузь віддав йому?
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04.09.2022 22:39 Ответить
Та я, бл..дь, це знаю... Я, знаю що Деркача офіційні речники США назвали "агентом ФСБ" у вересні 2021, а наша СБУ назвала його "шпійоном" аж у червні 2022!!

Але, що толку з моїх знань?

Зараз ті самі агенти будуть відновляти "велике *************"

А всі, справжні патріоти України, на фронті!
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04.09.2022 22:44 Ответить
шоб рыжий нэ здох с голодухи..
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04.09.2022 22:36 Ответить
Не кажи дурниць.. Ахметов заробляє тут, в Україні. Зараз його "позиції" слабкі - нема вугілля для роботи ТЕЦ. Окрім Буршитнської...
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04.09.2022 22:40 Ответить
Київська обл,примушують отримувати картки пумбанку, так що ця гнида пречудово себе почуває
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04.09.2022 22:55 Ответить
Зарплатний проєкт? Це суто керівництво вашого роботодавця!

Бо їм так "зручно"
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04.09.2022 22:57 Ответить
Ні, хуже, васильківське отг, субсидія , пенсія на пошті
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04.09.2022 23:02 Ответить
Просто вони "домовились" з банком. Але це не сам "банк" злодій. Це вони - злодії. Пам'ятайте, що ви маєте право вимагати обслуговування в будь-якому банку України, де вам більш зручно.
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04.09.2022 23:05 Ответить
Нам зручно на пошті, карток не маємо
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04.09.2022 23:07 Ответить
Ахмєтов оптом викупає атомну та гідроелектроенергію задешево, перепродасть своїм фірмам в Європі, а різницю спрямує на добудови яхти за 800 лямів баксів. Україні та українцям з цього бізнесу хер та ніхера.
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05.09.2022 06:16 Ответить
Кароче система ніппель. Туди дуй, а звідти пуй. Як у нас взимку не вистачатиме е/енергії, то хрен що отримаємо звідти.
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04.09.2022 22:39 Ответить
буба вєлогєнєратор кожному голові облдержадміністрації подарує..
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04.09.2022 22:45 Ответить
Добре кому Кривавий Пастор підігнав клаптик землі і 2 узкоязичних раба. У мене вони крутять генератор.
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04.09.2022 22:50 Ответить
Раджу кормити їх "русскоговорящими младенцами".

В них тоді вся злість йде в м'язи, і вони крутять педалі, як скажені!

Аве Пастор! 💓
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04.09.2022 23:02 Ответить
Зерно туди, електрику сюди. Гроші де? На шість хімарсів пішли?
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04.09.2022 22:43 Ответить
Куди сюди, теж туди, а нам ну щось штибу віялового
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04.09.2022 23:05 Ответить
Аж 0,5 % відсотка від довоєнних генеруючих потужностей. Аби не надірвалися. Якісь постійні квоти, ліміти, обмеження. Де казочка про вільний ринок?
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04.09.2022 22:46 Ответить
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04.09.2022 22:49 Ответить
Так, читав це на каналі.

Але, безумовно, вчителям зараз краще вибрати якусь сторону.

Якщо пішов на сторону окупанта, то не ображайся! Буде як з "ковальовим"
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04.09.2022 22:55 Ответить
"Йдеться про розкрадання гумдопомоги на мільйони доларів": агент НАБУ розповів подробиці обшуків у Запорізькій міськраді й ОВА
https://uagolos.com/ydetsia-pro-rozkradannia-humdopomohy-na-milyony-dolariv-ahent-nabu-rozpoviv-podrobytsi-obshukiv-u-zaporizkiy-miskradi-y-ova/
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04.09.2022 23:05 Ответить
Украина вошла в энергосистему Европи ще в березні цього року...що не так панове? Ви ж до НАТО крокуєте чуваки... ржунимагу...ви хоть свої СМИ читайте...що пише каже Шмигаль🤣🤣🤣
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05.09.2022 06:41 Ответить
 
 