83-я бригада войск РФ потеряла на Херсонском направлении около 40% огневой силы и 30% личного состава и переместилась на левый берег Днепра, - 128-я бригада ВСУ

Российские оккупанты из 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады скрывают свои потери в Украине.

Об этом рассказали в пресс-службе 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады, передает Цензор.НЕТ.

"Десантник - крепче стали и гранита"…Но теперь в земле он будет гнить! Оккупанты никак не могут смириться с горькой правдой. Противник всеми силами пытается поддерживать стереотип о мощи своих "фонтанных" войск, подчищая реальные "боевые достижения", - говорится в сообщении.

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"3 сентября вследствие успешного наступления подразделений 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады ВСУ на Херсонском направлении 83-я отдельная десантно-штурмовая бригада потеряла около 40% своей огневой мощи, 30% личного состава, а также способность вести какие-либо боевые действия. Как следствие, командованием бригады было принято решение покинуть позиции и переместиться во временный пункт постоянного базирования на левом берегу Днепра. После тяжелых потерь можно действительно считать лозунгом 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады: "Смерть важнее жизни", – рассказали в 128-й отдельной горно-штурмовой бригаде ВСУ.



