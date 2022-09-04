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война (46615) ликвидация (1923) уничтожение (3813) 128 отдельная горно-пехотная бригада (139)

83-я бригада войск РФ потеряла на Херсонском направлении около 40% огневой силы и 30% личного состава и переместилась на левый берег Днепра, - 128-я бригада ВСУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф

Российские оккупанты из 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады скрывают свои потери в Украине.

Об этом рассказали в пресс-службе 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады, передает Цензор.НЕТ.

"Десантник - крепче стали и гранита"…Но теперь в земле он будет гнить! Оккупанты никак не могут смириться с горькой правдой. Противник всеми силами пытается поддерживать стереотип о мощи своих "фонтанных" войск, подчищая реальные "боевые достижения", - говорится в сообщении.

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"3 сентября вследствие успешного наступления подразделений 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады ВСУ на Херсонском направлении 83-я отдельная десантно-штурмовая бригада потеряла около 40% своей огневой мощи, 30% личного состава, а также способность вести какие-либо боевые действия. Как следствие, командованием бригады было принято решение покинуть позиции и переместиться во временный пункт постоянного базирования на левом берегу Днепра. После тяжелых потерь можно действительно считать лозунгом 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады: "Смерть важнее жизни", – рассказали в 128-й отдельной горно-штурмовой бригаде ВСУ.

83-я бригада войск РФ потеряла на Херсонском направлении около 40% огневой силы и 30% личного состава и переместилась на левый берег Днепра, - 128-я бригада ВСУ 01
83-я бригада войск РФ потеряла на Херсонском направлении около 40% огневой силы и 30% личного состава и переместилась на левый берег Днепра, - 128-я бригада ВСУ 02
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Топ комментарии
+51
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04.09.2022 23:00
+50
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04.09.2022 23:01
+41
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04.09.2022 22:57
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Таки підари грамотні, шниряють і без мостів. Нашим - уклін за роботу
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04.09.2022 22:54 Ответить
Терорист гіркін написав, що орки вчора спробували проїхати на броніку Тигр (десь 4 тони) по Антонівському мосту і провалилися у Дніпро...
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04.09.2022 23:46 Ответить
"Їхали козаки
гуркотів їх трактор
раптом біля річки
реванув реактор!"(с)
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05.09.2022 03:10 Ответить
Матраси встигли зкупити...
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05.09.2022 02:30 Ответить
Наша легендарная 128-я может не только каZZапов загнать за Днепр, но и мАдяров за Будапешт.
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04.09.2022 22:55 Ответить
шо там те мадьяры 20 к армии и 30 танков т 72)))даже бульбазавры и то помощней будут
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04.09.2022 22:57 Ответить
Писали москалі що128-ї Закарпатська бригада втратила 1200 бійців і її вже немає. А немає їхнього десанту
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04.09.2022 23:20 Ответить
Аж раптом їбануло
І замовкли дизеля,
Побило дєсантуру,
Пригоріли трусєля.
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04.09.2022 22:55 Ответить
немає москаля
немає нікуя
одна сира земля
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04.09.2022 23:00 Ответить
вогневої міці..
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04.09.2022 22:56 Ответить
Все вірно. Коли тікали то 40% мочі втратили .
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04.09.2022 23:03 Ответить
главрєда заголовків цензору!
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04.09.2022 23:09 Ответить
Слава Украине и Великой Киевской Руси вірю в Бога та ЗСУ!
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04.09.2022 22:56 Ответить
впесту твою русь кацап недорезанный
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05.09.2022 03:49 Ответить
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04.09.2022 22:57 Ответить
А як "переміщацца"? Мости є? Чи може ще є...
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04.09.2022 22:57 Ответить
Katera, samoxodnye barvi, buksiruemye plawsredsta

Катера, самоходные баржи, буксируемые плавсредства, прогулочные теплоходы, суда река-море.
Не, не слышал о таких?
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04.09.2022 23:32 Ответить
Они танки на катерах переправляли? Или на прогулочных теплоходах?
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04.09.2022 23:56 Ответить
Усе як в ЧА. Розбита частина відходить, техніку залишає сусідам і жде перекомлектації. Так можливо, коли запас резинову попу отягчає.
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04.09.2022 22:57 Ответить
просто интересно, а как и где оставшиеся 70% л\с 83-ей ОДШБ попало на левый берег?
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04.09.2022 22:58 Ответить
Пішим ходом через Антонівський міст перейти на лівий беріг можна.
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04.09.2022 23:05 Ответить
ну, это да. Но стиралки придётся бросить.
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04.09.2022 23:07 Ответить
Перед цим вони п"ять камазів з краденим вивезли в Крим.
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04.09.2022 23:13 Ответить
там придется камазы разгрузить - через мост надо будет 200 и 300 возить в количествах.
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04.09.2022 23:25 Ответить
У російських десантних частинах по штату не передбачені танки Навіть важких ББМ нема Одні "мильниці" типу БМД, які бронебійними кулями пробиваються! Їм важка бронетехніка може лише тимчасово придаваться, але вони її використовувать не вміють - бо не навчені А наші ДШБ початково формуються з приданням важкої бронетехніки
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05.09.2022 03:06 Ответить
200-тих вони переважно кидають Не до них Та й з 300-тими обходяться не краще Один труп чи поранений у переносці - це 4 бійця виведені з бою!
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05.09.2022 03:08 Ответить
и для вас не поленюсь:
Катера, самоходные баржи, буксируемые плавсредства, прогулочные теплоходы, суда река-море.
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04.09.2022 23:34 Ответить
Іди спать.Чим будеш плисти,якщо кримський міст прикаже довго жить,а кацап?
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04.09.2022 23:46 Ответить
ну, тогда незабываемой вам прогулки на теплоходе. Главно дело - шоб на теплоходе музыка играла.
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05.09.2022 00:01 Ответить
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05.09.2022 03:13 Ответить
Для эксплуатации судов река-море нужен специально оборудованный причал и минимальная глубина у этого причала не меньше 3 метров иначе судно тупо сядет на мель или повредит рулевку или винт ГД.
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05.09.2022 07:43 Ответить
И техніка на правий берег попадає, і сьогодні теж. Не так швидко як через міст, але попадає. Переправи… так вони в зоні досяжності, але все ж таки..
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04.09.2022 23:56 Ответить
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04.09.2022 22:59 Ответить
Новина від Еспресо.
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04.09.2022 23:00 Ответить
Командир "кращої батареї" РФ вдруге приїхав вбивати українців і поповнив "бригаду 200".
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04.09.2022 23:09 Ответить
Какая отвратительная рожа
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04.09.2022 23:57 Ответить
Мені мерещиться чи його прізвище на формі Кацапов?
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05.09.2022 05:16 Ответить
Батарейкин все!
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05.09.2022 13:10 Ответить
"То берег левый нужен им то берег правый"(с)
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04.09.2022 22:59 Ответить
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04.09.2022 22:59 Ответить
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04.09.2022 23:00 Ответить
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04.09.2022 23:00 Ответить
дай Бог! скорее бы!!!
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04.09.2022 23:26 Ответить
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04.09.2022 23:01 Ответить
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04.09.2022 23:20 Ответить
💪💪
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05.09.2022 13:13 Ответить
у Супермена є піжама з Залужним.
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04.09.2022 23:28 Ответить
😄
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05.09.2022 08:37 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=-TG38oYrKdA





YOUTUBE.COM

САМЕ ТЕ ЖОРСТКЕ ІНТЕРВ'Ю. Генерал КРИВОНОС: "хто ховатиме 87000 загиблих цивільних в Маріуполі???".
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04.09.2022 23:02 Ответить
Вертить цифрами як циган сонцем. Там як мінімум у три рази більше загиблих
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05.09.2022 08:45 Ответить
Шкода, що zондер-карателі на лівий берег таки перебралися, а не перекваліфікувалися у підводників...
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04.09.2022 23:03 Ответить
Пішки через напівзруйновані мости. А все важке знаряддя покинули на правому березі.
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05.09.2022 08:21 Ответить
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04.09.2022 23:07 Ответить
Уже вечерело, а с окон всё сыпались и сыпались топменеджеры ЛУКойла и грязьпрома...
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04.09.2022 23:08 Ответить
вєчєрєло. хозрасчєтєло. за окном догорал закат і очєрєдной пассажирскій самолет
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04.09.2022 23:54 Ответить
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04.09.2022 23:09 Ответить
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04.09.2022 23:14 Ответить
До конца июня противник находился в той или иной степени наступления и уж точно - он владел инициативой. Даже его отступление с северного фронта было обусловлено решением об отходе. Да, если бы он завяз еще и там, последствия были бы катастрофическими, и хоть под давлением, но ушел он по собственному решению. Как и ожидалось, отступившие войска были переброшены на Восток и Юг, где он продолжил свои наступательные действия, а мы - оборонялись.

А теперь давайте вспомним классику жанра и то, как завещали теоретики военного искусства обеспечивать наступательные действия. Они говорили о том, что для начала наступления атакующая сторона должна иметь соотношение сил и средств из расчета 3:1. Сейчас, когда войска насыщены техникой и тяжелыми вооружениями, эти соотношения уже являются намного более сложными, поскольку тут важно иметь ввиду отдельные компоненты вооруженных сил и их соотношения, например - в танках, артиллерии и авиации, но для простоты рассуждений, оставим то самое соотношение, известное со времен Мольтке и Клаузевица. Но почему соотношение должно быть именно 3:1?

Ответ очень прост. Атакующая сторона не может активно использовать укрытия, в отличии от обороняющейся, и потому будет нести кратно большие потери. Именно из-за того, что изначально наступающая сторона закладывает эти самые потери, она и должна иметь указанное выше трехкратное преимущество. В каждом конкретном случае эти соотношения могут меняться и атакующая сторона может нести как меньшие, так и существенно большие потери, по сравнению с классикой. Так противник, во время наступательных боев, по разным подсчетам, нес потери в 5-8 раз больше, чем ВСУ.

И тут причину таких потерь можно искать в тех аналогиях, которые приведены выше. Противник рассчитывал на определенные действия ВСУ в обороне, но наши военные, во большинстве случаев, отошли от догм, которые были забиты еще с совковых времен и показали оборону, к которой противник не был готов, как боксер, выкидывающий множество ударов и не попадающий в цель, и потому быстро выдохшийся.

И это как раз выражается кратно большим количеством потерь. Понятно, что он пополняет потери, но когда их уровень постоянно высокий, это нехорошо для наступающей стороны по целому ряду причин. Но самое неприятное здесь то, что он раз за разом, не получает результата, на который рассчитывал изначально.

О том, что ВСУ показали новый и крайне эффективный вид обороны в полномасштабной войне, пишут военные эксперты всех ведущих военных стран мира. Это уже не подвергается сомнениям и принимается как свершившийся факт. Но вот с конца июня наступление противника стало замедляться и сейчас остановилось, а ВСУ постепенно начинают переходить в наступление. И теперь мы подошли к вопросу о том, почему мы не видим стремительных бросков ну и всего того, о чем все наверняка уже читали. Для этого возвращаемся к той самой классике жанра, которую мы договорились считать в качестве такого себе ориентира, поскольку его же гарантированно будет использовать и противник. Он это будет делать хотя бы потому, что в наступлении он придерживается классических теорий и наверняка полагает, что ВСУ не смогут показать чего-то принципиально нового. Правда, они так думали о наших военных и в плане оборонительной войны, но никогда не желали признавать своих фундаментальных ошибок и тем более - отходить от своего мировоззрения «диды воевали».

Итак, сейчас мы ведем речь о правобережной группировке противника и ее уничтожении. Мы задаемся вопросом о том, почему противник ее не отводит, хотя очевидно, что «уже нет и скоро совсем не будет» условий для ее тылового обеспечения. Причем, в данном случае речь уже не идет о том, чтобы держать повышенный темп логистики, необходимый для наступления, ее уже недостаточно и для активной обороны. В таком случае, ВСУ просто вывели свои войска из Северодонецка, а противник этого не делает. Причем, противник сам расписывается в том, что со снабжением - все. Вот сегодня из Херсона пришло это видео.
https://www.youtube.com/watch?v=UtJ4ew_w8LU&t=59s

На нем можно заметить, что удары наносятся по Антоновскому мосту и на нем что-то горит черным, а значит - горит техника. Конечно, могло прилететь по технике, которая стояла рядом с мостом, но именно это видео комментируют так, что удар ушел по мосту, где противник таки пытался прогнать единичную технику. Оттуда уже давно не было ни видео, ни фото, чтобы нормально рассмотреть состояние моста, но возможно, инженерные войска бросили что-то типа временного моста в одну колею, между поврежденным частями сооружения так, чтобы можно было потихоньку и по одной единице что-то попытаться перебросить. Вот по этому движению наши и ударили.

И тут уже речь идет о том, что все рассказы о том, что они решат вопрос снабжения паромами, понтонами баржами рассыпаются в прах. Если они снова поперлись на мост, то ситуация там отчаянная, иначе они бы этого ни за что не делали. Это можно рассматривать как личную подпись оккупантов под тем, что никакие другие способы восстановления тылового снабжения не работают. В такой ситуации мы сталкиваемся с логичным вопросом о том, почему же их группировка стоит? Наступать она не может, с такой логистикой она не сможет и нормально обороняться, тогда какая цель этой группировки?

Как это ни странно, ответ на этот вопрос дают те, кто сейчас ведут речь о том, что вроде бы наступление началось, но где икебана? Где фен-шуй? Где вот это все: «Ура! Даешь!» И далее - по списку. Но в таком случае, возвращаемся к тем самым законам жанра и тут становится понятно, что в общем, прутину списать эту группировку в груз 200, что тебе высморкаться. Только вот в наступательном бою он желает получить за одного своего бурята, хотя там стоят и подразделения 45-й бригады спецназа ВДВ, несколько составов которой наши уже упаковали по кладбищам, трех наших военных.

То есть, они себе прикидывают, что теперь соотношение будет как минимум 1:3 уже в их пользу, поскольку теперь они в обороне. Ну а с учетом того, что численность группировки, по разным оценкам, 20-30 штыков, умножаем на 3 и получаем цену наступления в стиле «Ура!» Поэтому каждый пациент, демонстрирующий наступательный зуд, должен сначала ответить себе на два простых вопроса, готов ли он так уложить 60-90 тыс наших военных и второй - готов ли он сам войти в это количество? Вот как только он честно себе ответит на этот вопрос, зуд и пройдет. Но это отнюдь не означает, что именно такого наступления, с активным продвижением наших войск вперед, не будет или не должно быть. Просто все должно происходить так, как того враг не ожидает и к чему явно оказывается не готовым. И вот прутина размен этой группировки его войск на плюс-минус 50-100 тыс наших военных вполне устроит.

Очевидно, что ВСУ еще не имеют собственного опыта наступательных боевых действий именно в крупной, конвенционной войне. Скажем так, именно такого формата войны не было с 1945 года, и ни Корея, ни Вьетнам, ни Афганистан и тем более - Ирак, не могут идти в сравнение с тем, что происходит сейчас. А тем более, в условиях, когда противник имеет преимущество в силах и средствах. Поэтому наши сейчас должны атаковать перебором всех возможных методов и найти тот, который окажется самым эффективным. ВСУ выступают в роли первопроходцев и делают то, чего до них никто не делал. И похоже на то, что они нашли свою игру. Пока не пришло время анализировать действия нашей армии, но просто обратим внимание на общеизвестный факт. Сейчас противник несет кратно большие потери в живой силе и технике, не на линии фронта, а в своем тылу. И это говорит о том, что мы наблюдаем войну нового типа. Мы так никогда не воевали, но и противник никогда не видел такой войны. Вот теперь и увидит.
anti-colorados
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04.09.2022 23:16 Ответить
Якщо ЗСУ все бачать, а противник ні, то чому б не дістати їх артилерією? Не гнати ж особовий склад на позиції противника як у 1шу та 2гу світові?
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05.09.2022 08:56 Ответить
СЛАВА УКРАЇНІ!!!
ГЕРОЯМ СЛАВА!!!
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04.09.2022 23:27 Ответить
Низкий поклон вам наши воины,мы очень,очень благодарны вам,верим,любим,очень переживаем за вас,молимся и ждем вас!
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04.09.2022 23:29 Ответить
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04.09.2022 23:29 Ответить
доктори міряють в них тиск та температуру
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04.09.2022 23:57 Ответить
Пані та панове, вже дуже скоро очикується 50 тис зажмурених кацарилих. Скіки років над совком літав дух Афгана, а там було 15 тис вбитих зі всього совка, а тут 50 Слава ЗСУ
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05.09.2022 00:03 Ответить
все же при совке люди были немного умнее (как минимум, были те, кто еще помнили войну) и идейность - в стиле хоть дети будут жить лучше - тоже была. тут Хйло вообще хз что устроил. было бы всем выгоднее ****** по Кремлю чем-то тактическим сразу после нарушения Будапештского меморандума, но - история никого ничему не учит, к сожалению.
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05.09.2022 00:42 Ответить
Sehr gut!
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05.09.2022 00:07 Ответить
Парад на 9 мая где Зеля лукашеску и путлер должны были стоять рядом генерал Кривонос давно отменил...
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05.09.2022 00:21 Ответить
ха-ха, там зараз "війна правок" на цій сторінці. Скрепануті оперативно відмінили 6 або 8 спроб затвердити текст зі скріншотів. Давно відомо - російська версія вікіпедії контролюється потворами, які слухаються фсб...
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05.09.2022 00:23 Ответить
Ничего в Википедии не контролируется. Каждый может переписать любую статью. Действуйте дiду Орест, даже вы можете стать полезным в информационной войне.
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05.09.2022 12:04 Ответить
Головне - і дали перебувайте в своїй зручній інформаційній бульбашці.

Правда в тому, що деякі редактори - "рівніші" за інших рівних. І вашу спробу будь-яку статтю змінити, вписавши в російськомовній версії якусь, як здається фсб-шним потворам, "русофобію" - швидко отримаєте "відміну правки" 6 разів поспіль, потім "фіксацію сторінки з захистом від змін на тиждень". А потім - на місяць.

Не вірите? Ну подивіться сюди: як кожен може переписать будь-яку статтю.
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05.09.2022 14:21 Ответить
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05.09.2022 02:20 Ответить
А кто угадает - почему с Википедии только скрин, без ссылки ?!
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05.09.2022 08:16 Ответить
Вчера смотрел кино мавзолейное про Брестскую крепость...угорал от смеха...такое сочинить про ее оборону мог только негодяй и подонок...
Зато скрепы не трещали...
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05.09.2022 08:20 Ответить
А може, долбо..бам пора вже по домам, та з собою заберіть наркофсб зелену команду. Як каже Кличко - нех..й шастать.
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05.09.2022 09:06 Ответить
есче видео біло кокая то дисантная часть типа пскова получает современніе бмд 3\4..єто при порохе в те времена..их по идее уже нема...как современній бмд не рикошетит бойроктарр
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05.09.2022 10:26 Ответить
Родственникам 50000 нужно отправить тортик в виде унитаза или стиральной машины! Причем настоящий без прикола. Порадуйте убогих!
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05.09.2022 14:54 Ответить
 
 