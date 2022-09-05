Президент Украины Владимир Зеленский снова призвал к введению в восьмой санкционный пакет ЕС "общеевропейских визовых решений в отношении граждан России".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в видеообращении в воскресенье вечером.

"Говорил сегодня с Президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Это был, как всегда, очень содержательный, очень полезный разговор обо всех аспектах наших отношений… В частности, считаю, что в восьмом санкционном пакете должны быть предусмотрены общеевропейские визовые решения в отношении граждан России – такие, чтобы никто из причастных к этой войне не мог пользоваться европейским гостеприимством", - отметил он

Если граждане России поддерживают террор против Украины, против всей Европы, если они молча наблюдают за геноцидом в Украине, то они не должны иметь возможность использовать Европу для развлечений и веселья. Это важная моральная вещь. Европа – это территория ценностей, а не "Диснейленд" для сторонников террора. И визовые ограничения точно это продемонстрируют", - считает президент.

"Визовая всеядность по отношению к гражданам государства-агрессора, финансовые связи с Россией, энергозависимость от России – это вещи, которые в Москве используют против Европы. И я благодарен тем европейским лидерам, которые осознают уровень угрозы", - подчеркнул он.

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