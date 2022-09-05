Призываю ввести в 8-й санкционный пакет ЕС "визовые решения в отношении граждан России", - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Президент Украины Владимир Зеленский снова призвал к введению в восьмой санкционный пакет ЕС "общеевропейских визовых решений в отношении граждан России".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в видеообращении в воскресенье вечером.
"Говорил сегодня с Президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Это был, как всегда, очень содержательный, очень полезный разговор обо всех аспектах наших отношений… В частности, считаю, что в восьмом санкционном пакете должны быть предусмотрены общеевропейские визовые решения в отношении граждан России – такие, чтобы никто из причастных к этой войне не мог пользоваться европейским гостеприимством", - отметил он
Если граждане России поддерживают террор против Украины, против всей Европы, если они молча наблюдают за геноцидом в Украине, то они не должны иметь возможность использовать Европу для развлечений и веселья. Это важная моральная вещь. Европа – это территория ценностей, а не "Диснейленд" для сторонников террора. И визовые ограничения точно это продемонстрируют", - считает президент.
"Визовая всеядность по отношению к гражданам государства-агрессора, финансовые связи с Россией, энергозависимость от России – это вещи, которые в Москве используют против Европы. И я благодарен тем европейским лидерам, которые осознают уровень угрозы", - подчеркнул он.
Пожалуйста, подождите...
санкції потрібні для Портнова, Татарова, всіх депутатів від ОПЗЖ
для гаманця Слуг маленького богообраного народца Слюсарева
для мера Одеси росіянина Труханова, для нібито мера Харкова Терехова
для Арестовича, який декларує свою програму так
Я - не патриот. Причём, не только Украины, а и любого национального государства, как такового.
для всіх пушкіно-дрочерів, для тих кто проти знищення пам'ятника Ватутіну під стінами Верховної Ради
для усієї ватної сволоти та колаборантів, яких можна дістати хоч якось
а росіяне?
ну от Ютюб мені підкинув декілька відео-каналів росіян, які постійно живуть за кордоном, переважно у Європі, наприклад
https://www.youtube.com/watch?v=9_5oP-2Q0Ow
https://www.youtube.com/watch?v=vLU6KApkzXs
https://www.youtube.com/watch?v=bJN2VoeMWoo
https://www.youtube.com/watch?v=tnQZIZXe1d4
чи ці росіяні винні у війні? Ні, сто разів - ні. Чи вони можуть якось впливати на *****? Ні, ще сто раз ні.
а от наші гніди багато чого наробили, переконуючи ***** що ми "рускіе", що ми пушкіно-дрочери та ватутіно-дрочери. А тому нас потрібно приєднати до імперії.
для Коломойського санкцій не треба, для Портнова "майдануті будуть гинути, зникати, ємігрувати" - санкцій не треба
а у всьому винні росіяне, що постійно перебувають за кордоном
ну це ж треш та маніпуляція - ніхто більше Путіна не зацікавлений на повернення тих росіян у Росію, а нам до них взагалі ніяких справ - у війні вони не задіяні, у війсково-промисловому комплексі РФ - теж, але хтось упорото переводить на них стрелки - нібито низові рядові росіяне, особливо ті що живуть у Європі - винні більше за всіх у війні
ну коли це скотство та перевод стрелок вже припиниться?