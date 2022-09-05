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За сутки в Донецкой области от российских обстрелов погибли 3 гражданских, - Кириленко. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

За 4 сентября россияне убили 3 мирных жителей Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

За сутки в Донецкой области от российских обстрелов погибли 3 гражданских, - Кириленко 01

"За 4 сентября россияне убили 3 мирных жителей Донецкой области: 2 в Курахово и 1 в Соледаре. Еще 3 человека получили ранения", - говорится в сообщении.

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В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
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05.09.2022 11:14 Ответить
 
 