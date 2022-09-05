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Российские захватчики ночью ударили по пригороду Запорожья, - городской совет

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

запоріжжя

В ночь против 5 сентября российские оккупанты нанесли удары по пригороду Запорожья и обстреляли поселок в районе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил и.о. городского головы Запорожья Анатолий Куртев.

"По предварительной информации, взрывы были вне города. В самом Запорожье прилеты не зафиксированы. Данные уточняются. Также в настоящее время известно, что этой ночью от вражеских обстрелов пострадал один из поселков Запорожского района. Там разрушены жилые дома", - говорится в сообщении.

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опять не чяво ни слішол яя
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05.09.2022 10:33 Ответить
 
 