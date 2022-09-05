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Российские захватчики ночью ударили по пригороду Запорожья, - городской совет
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В ночь против 5 сентября российские оккупанты нанесли удары по пригороду Запорожья и обстреляли поселок в районе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил и.о. городского головы Запорожья Анатолий Куртев.
"По предварительной информации, взрывы были вне города. В самом Запорожье прилеты не зафиксированы. Данные уточняются. Также в настоящее время известно, что этой ночью от вражеских обстрелов пострадал один из поселков Запорожского района. Там разрушены жилые дома", - говорится в сообщении.
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Denis Antivatnikov c2fab17f
показать весь комментарий05.09.2022 10:33 Ответить Мне нравится 0
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