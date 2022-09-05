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Украинские хакеры установили координаты врагов с помощью фейковых женских аккаунтов, - Братчук

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

тіндер

Украинские хакеры из группы Hackyourmom установили координаты российской военной базы возле Мелитополя, используя фейковые аккаунты привлекательных девушек.

Об этом сообщил спикер начальника Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, передает Цензор.НЕТ.

"Шерше ля фам. Ищите женщину". Российские военные прокололись на красивых фото украинских девушек. Одна из хакерских украинских групп поймала рашистов на их влечение к девушкам - красивым, украинским. Это была одна из баз под Мелитополем", – рассказал он.

Братчук говорит, что "девушки целые, невредимые, фото тоже". Координаты же российской базы передали украинским артиллеристам.

"Этой базы под Мелитополем больше нет. Добро пожаловать в ад, вражины", - добавил он.

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Топ комментарии
+16
Ну й навіщо про це кукарєкати на весь світ.нехай полюють далі.от же ж кварталівська школа.нічого вдержати не можуть в тамниці
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05.09.2022 09:21
+10
Іноді хочется сказати отаким "кореспондентам" від влади - та заткниться вже, не розголошуйте.
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05.09.2022 09:27
+8
КаZZапы, в следующий раз только на своих ведитесь. Которые слева.
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05.09.2022 09:00
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подрачили кацапы .................)))))
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05.09.2022 08:48 Ответить
наступного разу спробуйте бочку браги-все сдадуть
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05.09.2022 08:55 Ответить
КаZZапы, в следующий раз только на своих ведитесь. Которые слева.
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05.09.2022 09:00 Ответить
Радостная новость, только бы во время необъявленной войны Братчук, себя повёл, как вражеский информатор и не важно осознано или нет.Точно так,как Геращенко ,который нехотя наводил ракеты .
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05.09.2022 09:02 Ответить
а якщо були б хлопчики, то видавало координати бункера
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05.09.2022 09:03 Ответить
Вичислили кучу озабочених і накрили -- вспокоіли.
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05.09.2022 09:08 Ответить
Ну й навіщо про це кукарєкати на весь світ.нехай полюють далі.от же ж кварталівська школа.нічого вдержати не можуть в тамниці
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05.09.2022 09:21 Ответить
потому что эти хакеры голосовали за зеленского. Ну ты понял. И не только хакеры.
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05.09.2022 10:18 Ответить
То есть все хакеры- дебилы?
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06.09.2022 05:03 Ответить
Раз рассказали, то способ скорее всего уже не работает.
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05.09.2022 10:56 Ответить
Іноді хочется сказати отаким "кореспондентам" від влади - та заткниться вже, не розголошуйте.
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05.09.2022 09:27 Ответить
Молодец, что всем рассказал, теперь вражины будут осторожнее... ох и...
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05.09.2022 09:55 Ответить
ничего страшного, есть еще 1001 способ выудить информацию
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05.09.2022 10:00 Ответить
Русский комсомолец? Сам себе создаешь трудности и потом их преодолеваешь?
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05.09.2022 10:19 Ответить
это стеб такой от персонажа с ником русский алкаш? тут водки нет
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05.09.2022 10:52 Ответить
За то есть идиоты, а это лучше водки
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05.09.2022 14:47 Ответить
Только идиот будет искать компанию идиотов, но раз тебе норм, то поздравляю
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05.09.2022 19:08 Ответить
Я себе компанию идиотов не ищу. Я с них стебусь и тыкаю мордой в их идиотизм. Например тебя в "ничего страшного, есть еще 1001 способ выудить информацию"
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05.09.2022 19:32 Ответить
такі новини треба викладати після нашої перемоги
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05.09.2022 10:03 Ответить
Сергій Братчук - клиент СБУ .
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05.09.2022 10:12 Ответить
Клієнт дурки
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05.09.2022 10:45 Ответить
Дурбецало , язик чешеться , тре ж розтріпати на весь світ
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05.09.2022 11:27 Ответить
А на смазливых "мальчиков" не пробывали? Думаю, результат превзойдет все ожидания!
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05.09.2022 21:48 Ответить
 
 