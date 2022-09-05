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Зеленский не будет рассматривать контролируемое закрытие Запорожской АЭС для предотвращения каких-либо утечек радиации, - СМИ
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский не будет рассматривать контролируемое закрытие Запорожской АЭС для предотвращения каких-либо утечек радиации, учитывая, что с приближением зимы она обеспечивает энергией два региона Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "ZN.UA" со ссылкой на интервью Президента ABC news.
"Я знаю, что россияне хотели бы, чтобы реакторы были отключены от украинской сети и подключены к российской. Нет, мы не согласны с этим", - сказал Зеленский.
Он добавил, что россияне заняли шесть блоков крупнейшей в Европе атомной станции – Запорожской АЭС.
"Это означает шесть Чернобылей... Они используют ядерное оружие, это и есть ядерное оружие", - подчеркнул Президент.
Топ комментарии
+9 Saul Goodman
показать весь комментарий05.09.2022 09:45
+5 Amber
показать весь комментарий05.09.2022 09:24
+4 МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
показать весь комментарий05.09.2022 09:55
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займаються фахівці 😠
Проблема за малым - станция под оккупацией и как лично я понимаю, его особо никто и не спрашивает.
А так, да, мыслит верно.