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Зеленский не будет рассматривать контролируемое закрытие Запорожской АЭС для предотвращения каких-либо утечек радиации, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский не будет рассматривать контролируемое закрытие Запорожской АЭС для предотвращения каких-либо утечек радиации, учитывая, что с приближением зимы она обеспечивает энергией два региона Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "ZN.UA" со ссылкой на интервью Президента ABC news.

"Я знаю, что россияне хотели бы, чтобы реакторы были отключены от украинской сети и подключены к российской. Нет, мы не согласны с этим", - сказал Зеленский.

Он добавил, что россияне заняли шесть блоков крупнейшей в Европе атомной станции – Запорожской АЭС.

Смотрите также: Российские РСЗО стреляют с территории оккупированной Запорожской АЭС. ВИДЕО

"Это означает шесть Чернобылей... Они используют ядерное оружие, это и есть ядерное оружие", - подчеркнул Президент.
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Топ комментарии
+9
Спочатку здає станцію майже без бою а потім доганяє що вона виробляє енергію на два регіона і починає щось не розглядати як би від його розляду щось залежало...
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05.09.2022 09:45
+5
Він нічого не розглядає, бо він профан в цій справі , отож нехай цим
займаються фахівці 😠
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05.09.2022 09:24
+4
Він не розглядав три роки захист ,важливих стратегічних об'єктів України(зокрема атомних електростанцій ) ані системами ПРО , ані ПВО,ані системою РЛС.котріб віджстежували цілі в районі цих об'єктів,ані глибокоешолонованої системи оборони цих обєктів ,озброєними "до зубів" ******** озброєнням війсковими підрозділами,Натомість "турецькі" асвальтоукладчики прокладали до цих об'єктів добрі дороги і після 24 лютого стає очевидним для чого "зе влада" це робила.
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05.09.2022 09:55
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він роглядає виключно асфальт..
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05.09.2022 09:22 Ответить
Він нічого не розглядає, бо він профан в цій справі , отож нехай цим
займаються фахівці 😠
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05.09.2022 09:24 Ответить
Орда з першого заходу не могла повірити, що так "крепко" охороняється атомка.
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05.09.2022 09:29 Ответить
Ну, то, что он не согласен - это не просто хорошо, это даже правильно.
Проблема за малым - станция под оккупацией и как лично я понимаю, его особо никто и не спрашивает.
А так, да, мыслит верно.
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05.09.2022 09:34 Ответить
а він на роялі зіграє.. на кабінетному-всі касаби повтікають
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05.09.2022 09:37 Ответить
Спочатку здає станцію майже без бою а потім доганяє що вона виробляє енергію на два регіона і починає щось не розглядати як би від його розляду щось залежало...
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05.09.2022 09:45 Ответить
просто тупа істота яка навчилася читати тексти і кривлятися
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05.09.2022 09:50 Ответить
Він не розглядав три роки захист ,важливих стратегічних об'єктів України(зокрема атомних електростанцій ) ані системами ПРО , ані ПВО,ані системою РЛС.котріб віджстежували цілі в районі цих об'єктів,ані глибокоешолонованої системи оборони цих обєктів ,озброєними "до зубів" ******** озброєнням війсковими підрозділами,Натомість "турецькі" асвальтоукладчики прокладали до цих об'єктів добрі дороги і після 24 лютого стає очевидним для чого "зе влада" це робила.
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05.09.2022 09:55 Ответить
Знову йому "економіка" понад усе
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05.09.2022 10:33 Ответить
А хто відповість за ЗДАЧУ ЗАЕС російському агресору ?!!
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05.09.2022 11:39 Ответить
Ты не людям это рассказывай, а качай в ООН, 8 сентября Рамштайн. Но для многих это голосняк, нужно быть готовым к закрытию. Оружия дадут, денег, лишь бы не было ядерной угрозы. Просто готовься к зиме. А не трынди
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05.09.2022 13:05 Ответить
 
 