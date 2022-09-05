РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5636 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
24 882 57
армия РФ (15344) война (46661) Россия (91225) техника (1540) Минобороны РФ (802)

Россияне объявили вознаграждение в 1 млн рублей за захват в ВСУ платформы для эвакуации раненых THeMIS

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

платформа

Российские оккупанты обещают заплатить 1 млн рублей тому, кто захватит платформу для эвакуации раненых THeMIS, которую Украина получила от Эстонии.

Об этом пишет в телеграмме российский пропагандист Александр Коц, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, вознаграждение объявила российская научно-исследовательская организация "Центр анализа стратегий и технологий".

Платформы интересуют оккупантов из-за "безоговорочного технического интереса". Тем, кто доставит россиянам платформу THeMIS "в более или менее целом виде", россияне обещают 1 млн рублей.

Отмечается, что предложение согласовано с соответствующими военными структурами РФ. А вознаграждение заплатят после того, как Минобороны России выдаст "вывод об осмотре трофея".

Читайте на "Цензор.НЕТ": 40% техники, которой оборудуют новые российские подразделения, небоеспособна, - Скибицкий

THeMIS – изделие эстонской компании Milrem Robotics. Этот робот предназначен для того, чтобы вывозить раненых бойцов из-под обстрелов. Платформа оснащена камерами, позволяющими проверять опасные зоны, не рискуя жизнью военных. "THeMIS" управляется с помощью пульта ДУ. Платформу можно запрограммировать на перемещение между разными точками.

Подобные платформы уже приобрели вооруженные силы 11 стран. Эстония, Германия, Франция, Нидерланды, Норвегия, Великобритания и США используют их в основном с экспериментальными целями.

Также читайте: Грузовики, танки, гаубицы: колонна российской техники с 80 единиц двигается в сторону центра Мариуполя, - Андрющенко. ВИДЕО

В Украине THeMIS намерены впервые полноценно применить в условиях боевых действий.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+41
бачу е замовлення для наших теслярів - робимо макет з дарева мінуемо його та лишаємо в полі....кмітливі кацапи знайдуть свою винагороду.......
показать весь комментарий
05.09.2022 09:31
+41
Наскільки пам'ятаю саме цього робота повністю було оплачено Порошенком без залученням зборів на ГО "Справа Громад".
Та й питання не в тому...в статті кажуть що саме Естонія нам передала, а про Пороха не згадується. Якось не гарно.
показать весь комментарий
05.09.2022 09:41
+39
Купив Порох.Бірюков про це писав.
Тут отдельный абзац о том, что Петр Порошенко его купил самостоятельно, без участия Справы Громад. Ибо наш баланс так перегружен текущими проектами, что мы просто уже не вытягиваем, что грустно. Но робот все равно тут, а это главное!
Порох з Госпітальєрами створили проект "Журавель" в пам'ять загиблого солдата Журавля.
Ми спільно з «Госпітальєрами» хочемо започаткувати проект «Журавель» на честь загиблого українського морпіха. Для того, щоб в умовах небезпеки для лікарів-евакуаторів робот міг під'їхати, забрати бійця, привезти за півтора, два чи п'ять кілометрів, щоб надати необхідну допомогу, коли рахунок йде на хвилини, і врятувати життя», - пояснює Петро Порошенко.(С)
показать весь комментарий
05.09.2022 09:44
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Всего один миллион срублей? Это всего 3 тыщи долларов. ВСУ за росийский танк больше заплатит.
показать весь комментарий
05.09.2022 09:29 Ответить
Могу продать за полмиллиона готовіе чертежи євакуатора.

показать весь комментарий
05.09.2022 10:19 Ответить
Окуклился.
показать весь комментарий
05.09.2022 13:31 Ответить
Меньше 2 тысяч долларов.
показать весь комментарий
05.09.2022 12:11 Ответить
Взагалі то це 20кує...
показать весь комментарий
05.09.2022 13:04 Ответить
бачу е замовлення для наших теслярів - робимо макет з дарева мінуемо його та лишаємо в полі....кмітливі кацапи знайдуть свою винагороду.......
показать весь комментарий
05.09.2022 09:31 Ответить
Офигенно хорошая идея, думаю эстонцы с радостью согласятся собрать пару десятков корпусов базовой модели без начинки и электроники, способных проехать пару километров до "сдачи в плен". Стоить такие будут в сотни раз дешевле оригиналов.
показать весь комментарий
05.09.2022 10:29 Ответить
Злодюги на генетичному рівні.Крадуть все,від унітазів,до технологічних розробок.Своїх мізків вистачає лише на півня з гімна.
показать весь комментарий
05.09.2022 09:31 Ответить
Блин, какие они убогие, эти рассеяне. Уже готовы что-то сп#3дить, желательно недорого, тьфу, нихера сами не могут
показать весь комментарий
05.09.2022 09:33 Ответить
Передала Естонія? А хіба не порох купив?
показать весь комментарий
05.09.2022 09:33 Ответить
Порох віддав половину власних коштів решту взяв зі свого фонду.
показать весь комментарий
05.09.2022 09:37 Ответить
Наскільки пам'ятаю саме цього робота повністю було оплачено Порошенком без залученням зборів на ГО "Справа Громад".
Та й питання не в тому...в статті кажуть що саме Естонія нам передала, а про Пороха не згадується. Якось не гарно.
показать весь комментарий
05.09.2022 09:41 Ответить
https://youtube.com/watch?v=scPa_NG0418
показать весь комментарий
05.09.2022 09:40 Ответить
Купив Порох.Бірюков про це писав.
Тут отдельный абзац о том, что Петр Порошенко его купил самостоятельно, без участия Справы Громад. Ибо наш баланс так перегружен текущими проектами, что мы просто уже не вытягиваем, что грустно. Но робот все равно тут, а это главное!
Порох з Госпітальєрами створили проект "Журавель" в пам'ять загиблого солдата Журавля.
Ми спільно з «Госпітальєрами» хочемо започаткувати проект «Журавель» на честь загиблого українського морпіха. Для того, щоб в умовах небезпеки для лікарів-евакуаторів робот міг під'їхати, забрати бійця, привезти за півтора, два чи п'ять кілометрів, щоб надати необхідну допомогу, коли рахунок йде на хвилини, і врятувати життя», - пояснює Петро Порошенко.(С)
показать весь комментарий
05.09.2022 09:44 Ответить
Украіна палучіла ат Естонії?? Її ж Порошенко зі своїм фондом купив!
показать весь комментарий
05.09.2022 09:40 Ответить
Дата реєстрації 05.09.2022

Зникни в спамі, мразота
показать весь комментарий
05.09.2022 09:56 Ответить
Пиарщик , ти або зелень , або кацап , бо Порошенко робить свою добру
справу мовчки , а про це кажуть самі воєнні , які отримують допомогу
від його фонду і простих людей , які допомагають арміі !!
показать весь комментарий
05.09.2022 09:59 Ответить
не можна згадувати нікого, окрім Навеличнішого, бо прикриють сайт, як усі канали, окрім телемарафону.
показать весь комментарий
05.09.2022 09:51 Ответить
Кацапи , кончені потвори , якщо щось не вкрадуть чи не збрешуть -
не проживуть !

ідіть до пекла , кляті москалі , бо саме там вам місце 😠
показать весь комментарий
05.09.2022 09:41 Ответить
кацап рак планети , кожна новина просто ще більше цементує це
показать весь комментарий
05.09.2022 09:43 Ответить
Так этого робота Порох купил
показать весь комментарий
05.09.2022 09:46 Ответить
Илан Маск заплатит мильярд долларов тому кто снимет Скальп с путлера...
показать весь комментарий
05.09.2022 09:50 Ответить
А слабо кацапам своего Фёдора для вывоза раненных приколхозить?
показать весь комментарий
05.09.2022 09:55 Ответить
Кипрская компания получила разрешение на продажу Дронов Украине...под кодовым именем Посейдон...Дроны оплатил...не поверите ...Петр Порошенко...вернее его фонд...а це гроші громадян України..включаючи ВСУ 💙💛💪💪
показать весь комментарий
05.09.2022 09:56 Ответить
Видеообращение Илана Маска в Ютьюбе видел своими глазами...не дословный перевод.. крысы путлера ..,я объявляю вам войну...по полному тарифу...
Маск Бандеровец
..💙💛👍💪
показать весь комментарий
05.09.2022 10:06 Ответить
Боевой расийский робот:
https://www.youtube.com/watch?v=grJVvZXnMcE&ab_channel=%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
показать весь комментарий
05.09.2022 10:07 Ответить
У китайцев срисовали дерьмо и выдали за свое...это типа путлер показывает видос Оливеру Струну...
показать весь комментарий
05.09.2022 10:19 Ответить
Что так-то, рашисты убогие?! Вы же визжали, что "прибалты всё просрали", а на деле оказывается, что вы со всей своей вЯликостью паРАШИ (140 миллионов населеня и несметные природные богатства) и близко не способны сделать ничего подобного эстонской (1,331 миллиона населения и из всех природных ресурсковгорючий сланец, торф, известняк и янтарь - ФСЁ!) радиоуправляемой платформе THeMIS создать! (И не только для эвакуации, есть минимум ЧЕТЫРЕ варианта, при этом остальные ударные! Есть вариант оснащённый норвежскими микродронами (вот момент ВИДЕО на Ютубе), которые каждый стоит по 40 тысяч евро.)
Если даже вы его получите, максимум что вы можете с неё скопировать, это создать иранские копии...
показать весь комментарий
05.09.2022 10:25 Ответить
заминировать под обшивкой минами множественніми...1 млн рублев..венками картошкой и макаронами в чумодане...можно мілом
показать весь комментарий
05.09.2022 10:36 Ответить
я сміялась з цього коменту 🤣🤣🤣
показать весь комментарий
05.09.2022 11:15 Ответить
юмару у меня многовато....намекаю тебе заигрую без канфеток))
показать весь комментарий
05.09.2022 16:09 Ответить
я пОняла). на побачення приходите з пачкою чаю, чи там півкіло сала берете)
показать весь комментарий
05.09.2022 19:06 Ответить
да чая не пил неделю вторую ( а я лублю его а за борщ вообще ...трепещите все))
показать весь комментарий
05.09.2022 20:01 Ответить
" ...призначений для того, щоб вивозити поранених бійців з-під обстрілів ..."

Не очень понял идею. Т.е. идет бой, а очень не маленькая платформа спокойно едет и вывозит раненных? Она бессмертна? Она невидимка? Она имеет танковую броню?
Просто сравниваю мишени на поле боя: Ползущий санитар и этот эвакуатор ...
Возможно разработчики сделали ее только для стрелковых боев, т.е. для перестрелок в мирное время.
Утверждаю: Для настоящей войны - это не более чем дорогая игрушка. И покупка такой игрушки - это голимый PR.
показать весь комментарий
05.09.2022 10:48 Ответить
Цей робот стоїть на озброєнні країн НАТО Естонії,Німеччиини і Норвегії.Вивозить поранених з важкодоступних місць,також може перевозити боєкомплект.Якщо він збереже життя військових медиків і солдат,то в чому піар?Використовувати розумно,і він послужить нашій армії.Не даремно ж кацапня за ним вже полювання оголосила
показать весь комментарий
05.09.2022 10:57 Ответить
Удобненько вы так проигнорировали неудобненькие вопросы . Когда вы на них честно ответите (а лучше проконсультируйтесь у бойцов с передка), тогда вы поймете, что в сухом остатке - голимый PR.
И ваши банальные лозунги "використовувати розумно" тут совершенно не уместны.
И полюе за ним не кацапня, а рашистская контора для распила бюджета (которых в Мордоре сотни). Т.к. нет более безопасной и жирной темы для распила бюджетов, чем "научные исследования", "IT", "робототехника", "новые технологии" и т.п.
показать весь комментарий
05.09.2022 11:18 Ответить
Цікаво. Звідки у вас інформація про мету полювання кацапів за платформою?
показать весь комментарий
05.09.2022 11:29 Ответить
Я все пояснил. В чем у вас сомнения: В том, что для настоящей войны этот робот игрушка? Или в том, что в Мордоре не умеют создавать роботизированную военную технику? Или в том, что там пилят бюджеты?
Просто сейчас открылись новые возможности для распила. Раньше надо было иметь концы в МО РФ, чтобы тебе зашли бюджетные деньги. Сейчас ситуация изменилась. Путлер рвет и мечет, что вся хваленная "технологичность" армии РФ - оказалась мыльным пузырем. Генералам (и чиновникам) срочно нужны "вундерваффе" чтобы хоть как-то оправдать украденные млрды. Создать не могут, но могут попытаться скопировать. А скопировать сложнее, т.к. есть образец. И когда начинает работать далеко не так как в образец ... начинаются неприятные вопросы о потраченных деньгах.
показать весь комментарий
05.09.2022 12:16 Ответить
У мене великі сумніви, більш того впевненість, в тому, що країни НАТО не викидають гроші на розробку і виготовлення "іграшок" для PR. А на кацапів мені пофіг.
показать весь комментарий
05.09.2022 13:05 Ответить
Не нужно "обожествлять" НАТО
1. Ни одна страна НАТО не вела войну подобной интенсивности и с таким противником. (даже Иракская компания - нервно курит в сторонке)
2. Эти роботы были взяты на испытание (а не на вооружение) задолго до 24.02.22
3. Утверждаю: Во время настоящего боя, этот робот не проживет на поле и 10 мин.
4. И в НАТО есть PR. И в НАТО хотят "роботов" и "новых технологий". Подобные войны как раз и показывают всю игрушечность подобных решений.
5. Я - диванный эксперт. Но есть много воюющих друзей. Они подтвердят мои выводы. Поговорите и вы со своими. И вы убедитесь в моей правоте.
показать весь комментарий
05.09.2022 14:12 Ответить
Ты бред утверждаешь, о котором не имеешь ни малейшего представления.

во время боя, этот робот благодаря своему низкому профилю на порядок более защищен от осколков, чем идущие во весь рост два санитара. Один санитар нихрена не вытащит, если что.
показать весь комментарий
05.09.2022 18:14 Ответить
Да и нет какого-то одного "настоящего боя", в каждой точке фронта разной интенсивности бои с разной интенсивностью обстрелами. Оттуда, откуда не вытащит этот робот, санитары и подавно не вернутся, так как в отличие от робота, они намного выше и из мяса.
показать весь комментарий
05.09.2022 18:24 Ответить
" ...идущие во весь рост два санитара..."
О чем с тобой дальше разговаривать? Смотри и дальше "кино про войнушку". Запомни, а лучше запиши: Сила дурака в молчании.
показать весь комментарий
06.09.2022 11:08 Ответить
А PR, это отношения с публикой, заявления Столтенберга к примеру. К разработке вооружений и санитарной техники эта аббревиатура не имеет никакого отношения.
показать весь комментарий
05.09.2022 18:18 Ответить
Или в том, что в Мордоре не умеют создавать роботизированную военную технику?

О да! Усі бачили робота Хведіра та собаку з Аліекспресу
показать весь комментарий
05.09.2022 13:19 Ответить
Я имел в виду, что не умеют. От слова "совсем".
показать весь комментарий
05.09.2022 13:50 Ответить
Причем тут ползущий санитар? Ты утверждаешь нелепый бред, приплетая какого-то мифического "ползущего санитара". Эта платформа заменяет двух идущих под обстрелами и осколками санитаров, никакой "ползущий" тебе раненого не вытащит.
показать весь комментарий
05.09.2022 18:12 Ответить
Уся суттєвість "расійского научного світу" - Нада с3,14здить!
показать весь комментарий
05.09.2022 11:14 Ответить
Порох розповідав, що платформа універсальна. Її використовують не тільки для вивезення поранених, а й як зброю.
Цікаво, Бубочка з пліснявою ніяк не відреагували на "THeMIS", а кацапи готові бабло платити. До чого б це?
показать весь комментарий
05.09.2022 11:27 Ответить
Особливо мені подобається ось це: "винагороду заплатять після того, як Міноборони Росії видасть "висновок про огляд трофею"."
Це просто феєрично!))))
показать весь комментарий
05.09.2022 12:12 Ответить
Вот сняли "хей-хоу РагозИн" с должности - теперь приходится охотиться за медленннными эстооонскими роооботами!
показать весь комментарий
05.09.2022 13:33 Ответить
 
 