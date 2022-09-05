8 574 18
Общие боевые потери РФ с начала войны - около 49,8 тыс. человек, 236 самолетов, 206 вертолетов, 2068 танков и 4459 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 5 сентября потери личного состава противника составляют около 49 800 человек.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 05.09 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 49 800 (+300) человек ликвидировано,
- танков - 2068 (+19) ед,
- боевых бронированных машин - 4 459 (+19) ед,
- артиллерийских систем - 1 157 (+10) ед,
- РСЗО - 294 (+1) ед,
- средств ПВО - 156 (+3) ед,
- самолетов - 236 (+1) ед,
- вертолетов - 206 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 867 (+3),
- крылатых ракет - 205 (+2),
- кораблей/катеров - 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 3 286 (+10) ед,
- специальной техники – 107 (+1).
"Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении", - отметили в Генштабе.
Топ комментарии
+18 1sarmat
показать весь комментарий05.09.2022 09:48
+15 Aleksey NotBad
показать весь комментарий05.09.2022 10:04
+14 Amber
показать весь комментарий05.09.2022 09:47
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Честь і хвала нашим славним Воінам 😠👊🏼💪🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
Ще пару тижднів такого темпу, і в них вже не буде чим воювати.