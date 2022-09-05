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война (46661) Генштаб ВС (4266) ликвидация (1926)

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 49,8 тыс. человек, 236 самолетов, 206 вертолетов, 2068 танков и 4459 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ворог,русня,орк

Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 5 сентября потери личного состава противника составляют около 49 800 человек.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 05.09 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 49 800 (+300) человек ликвидировано,
  • танков - 2068 (+19) ед,
  • боевых бронированных машин - 4 459 (+19) ед,
  • артиллерийских систем - 1 157 (+10) ед,
  • РСЗО - 294 (+1) ед,
  • средств ПВО - 156 (+3) ед,
  • самолетов - 236 (+1) ед,
  • вертолетов - 206 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 867 (+3),
  • крылатых ракет - 205 (+2),
  • кораблей/катеров - 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3 286 (+10) ед,
  • специальной техники – 107 (+1).

"Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении", - отметили в Генштабе.

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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 49,8 тыс. человек, 236 самолетов, 206 вертолетов, 2068 танков и 4459 бронированных машин 01
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Топ комментарии
+18
На завтра буде 50000+
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05.09.2022 09:48
+15
опять танков и арты намолотили, красавцы!
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05.09.2022 10:04
+14
Кількість техніки і кількість кацапів , які здохли на нашій землі - вражає!!

Честь і хвала нашим славним Воінам 😠👊🏼💪🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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05.09.2022 09:47
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Правила форума Совет форумчан
Кількість техніки і кількість кацапів , які здохли на нашій землі - вражає!!

Честь і хвала нашим славним Воінам 😠👊🏼💪🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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05.09.2022 09:47 Ответить
На завтра буде 50000+
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05.09.2022 09:48 Ответить
требую ЮБИЛЕЯ!!
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05.09.2022 09:48 Ответить
Это же почти 50000 ТЫЩ ферментированных форменных дебилов. Вместо того, чтоб развернутся на кремль ,уже и оружие дали и технику ,долбаёбы лезут в украинскую землю удобрением. Это же сколько говна в голове, жесть.
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05.09.2022 09:54 Ответить
опять танков и арты намолотили, красавцы!
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05.09.2022 10:04 Ответить
Эпично, двести двухсотых и - юбилей!!!
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05.09.2022 10:05 Ответить
Cкоро... топ тема ... в усіх фісбучних стрічках... 50 000 дохлих свсобак.
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05.09.2022 10:06 Ответить
СЛАВА УКРАИНЕ! СЛАВА ВСУ!
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05.09.2022 10:07 Ответить
За тиждень намолотили 2700 кацапів, 121 танк, 190 бронемашин і 97 гармат.

Ще пару тижднів такого темпу, і в них вже не буде чим воювати.
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05.09.2022 10:12 Ответить
Це геніальна війскова стратегія! Нагнати на Правий берег сотні бронетехніки та гармат, 25 тис найтупіших в історії вояк та залишится там без палива, подмоги та постачання відрізаними за усіма зруйнованими мостами. Думаю це сам Вєлікій полководєц Імператор ***** І розробляв цей план. Анало говнет
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05.09.2022 10:22 Ответить
все по методичкам дегенералиссимуса жукова, бабы ишо нарожают, в чем проблема
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05.09.2022 11:02 Ответить
Вау, супер, класно! дуже, дуже радують знищене ППО, РСЗВ і вся інша їхня іржава техніка!
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05.09.2022 10:52 Ответить
ще трохи й у русні станеться ювілей..., на жаль, їх це не зупиняє..., вони як і раніше ******* свого фюрера і готові вмирати за гроші на чужині..., гарна новина, що техніки в них теж стає все менше...
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05.09.2022 10:55 Ответить
Премию 50 000 -му в виде белых тапочек!
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05.09.2022 11:27 Ответить
И почетную грамоту юбиляру!
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05.09.2022 12:45 Ответить
Замість білих "Жигулів"
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05.09.2022 15:06 Ответить
 
 