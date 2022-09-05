РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5568 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
11 359 141
НАБУ (4030) ВР (28725) конкурс (1128) Шабунин (464) Слуга народа (2547)

"Слуги народа" готовятся разворовывать деньги, которые Запад дает на финансирование армии - Шабунин

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

набу

Нардепы "Слуги народа" хотят провести через Раду законопроект, которым будут срывать конкурс на главу НАБУ и упростят процедуру его увольнения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин.

"Во время, когда ВСУ платит самую дорогую цену на фронте, Слуги Народа готовятся разворовывать деньги, которые Запад дает на финансирование армии. С начала полномасштабной войны Украина получила от Запада 17,5 млрд долларов, что составляет около 60% всего украинского бюджета. 60% украинского бюджета Запад финансирует, надеясь на наличие у украинской власти если не совести, то хотя бы ума. Ума, чтобы из этого бюджета не воровать", - говорится в сообщении.

По словам Шабунина, "Слуги народа" проведут через комитет законопроект, которым "будут срывать конкурс на Директора НАБУ, а также упростят процедуру его увольнения".

"Уже на этой неделе фракция Зеленского собирается протянуть этот законопроект через Раду. Помогите, пожалуйста, найти другую мотивацию этих действий, кроме как желание безнаказанно воровать. Воровать в частности у военных и семей, оставшихся без своих домов без страха быть наказанными. Как думаете, какой будет реакция западных союзников на это свинство? Может, они еще больше денег будут давать? Может, на лучших условиях? Мерзость этой истории даже меня в ступор вгоняет. Знает ли об этом Зеленский – решайте сами. Мы точно знаем, что руководит этой историей Ермак лично", - подытожил глава ЦПК.

Также читайте: Бывшие чиновники "Укрнафты" подозреваются в завладении 13,3 млрд грн, - НАБУ
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+49
‼️ В Бучі кладуть нові дороги.
Виділено 100млн.грн.Люди в шоці:пробиті дахи, вибиті вікна і двері і нічого не ремонтують.
Де жити?!
показать весь комментарий
05.09.2022 10:28
+41
Поки зелене , задуте, лайно, роздає ордена і медальки і засерає своєю харею, єфіри, робляться жахи. Дай Боже щоб скоріше була перемога! Але і після неї, ми не розгарбаєм те лайн, що воно вчворило
показать весь комментарий
05.09.2022 10:22
+40
Зешобла в дії, продовжують свою активну антиукраїнську діяльність.
а ви думаєте, для чого вони проголосували за те, щоб відірвати гроші від ЗСУ і витрачати знов на дороги?
а щоб накрасти там собі на конверти. а то гуманітарку краде єрмак, в оборонпромі заправляють його куми, а зеленському бідному нема вже де й грошей на конверти набрати. не своїми ж платить. а запорізькі, он, не діляться.
показать весь комментарий
05.09.2022 10:22
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
знал и брехал -иуда
показать весь комментарий
05.09.2022 10:50 Ответить
показать весь комментарий
05.09.2022 10:57 Ответить
То что сегодня происходит..я увидел ещё в марте 2019.г..и все подробности изложил на странице Айдера Муждабаева...к сожалению видимо поздно было...
показать весь комментарий
05.09.2022 10:50 Ответить
На жаль, все то було передбачувано і прогнозовано. Попереджали, пояснювали, просили, криком кричали, але зомбоване бидло вирішило, щоб весело і по-приколу було. Ох і весело ж, курва... І війна не лікує...
показать весь комментарий
05.09.2022 14:47 Ответить
Боневтік🤣🤣🤣😅💪💪💪
показать весь комментарий
05.09.2022 10:53 Ответить
Очень жаль, что не втік
показать весь комментарий
05.09.2022 11:00 Ответить
Кучма не разрешили втекти...🤣🚴
показать весь комментарий
05.09.2022 10:55 Ответить
По факту этим колгоспом праве Данилыч...его рука..
показать весь комментарий
05.09.2022 10:56 Ответить
Ермак - последнее падло.
показать весь комментарий
05.09.2022 10:56 Ответить
показать весь комментарий
05.09.2022 11:01 Ответить
Та ні, він список очолює...
показать весь комментарий
05.09.2022 14:48 Ответить
Змея меняет шкуру, оставаясь той же змеей
Что бы там ни рассказывали представители власти на все еще «совместном телемарафоне» о якобы поддержке Зеленского и его партии на уровне более 90%, реальная социология, которую получает Офис президента, картины рисует совершенно нерадужные.
Партия Зеленского имеет все шансы в парламенте стать даже не второй по численности, а третьей-четвертой.
Непросто все и с рейтингом самого Зеленского. Рейтинги «Зеленского - президента несломленной Украины» для всего мира, и «Владимира Зеленского, кандидата в президенты» - это разные рейтинги. В случае запуска полноценной предвыборной кампании, на президентских выборах Зеленский имеет все шансы проиграть.

В связи с этим, политтехнологами ОП сейчас запущена стратегия, задача которой - обеспечить Зеленскому победу на выборах. Кстати, сам Зеленский от идеи второго срока не в восторге. Однако, его обрабатывает все окружение, прекрасно осознающее, что в случае ухода с поста Зеленского, всем им не светит вообще ничего.
Поэтому политтехнологи предложили старый добрый способ - идти на выборы несколькими проектами.

Для начала - о том, кого в ОП видят главным своим противником. Несложно догадаться, что это Петр Порошенко и его партия. Принято решение делать ставку на слабости партии Порошенко и выбивать у нее козыри.
Для этого, на выборы власть пойдет тремя проектами.

Первый проект - это, собственно, «Слуга народа». Тут будет сделана попытка сыграть на остатках харизмы Зеленского, и собрать всех тех избирателей, которые все еще пылают нежной и трепетной любовью к клоуну.

Второй проект, как несложно догадаться - это проект ура-патриотический. Его задача та же, что и у проекта «Голос» в 2019 году - максимально оттянуть голоса у Порошенко. Фронтменом этого проекта, по замыслу ОП, должен стать актер Сергей Притула.

Сразу оговоримся. Мы читали докладные политтехнологов ОП и знаем, что Притулу там оценивают как партнера крайне ненадежного и склонного разрывать соглашения и уходить в свою игру. У всех на слуху пример «Голоса», куда Притулу пригласили как партнера Киры Рудык, а по факту Притула попытался устроить в партии переворот.

‍Однако приходится ставить на Притулу, ибо других кандидатур, способных отгрызть часть электората у Порошенко, в ОП просто не видят.

Но есть еще и третий проект, наиболее интригующий - русскоязычный. Его развернуть поручено Алексею Арестовичу. И Арестович уже взялся за дело.

Задача проекта - подобрать русскоязычный электорат, который не симпатизирует Путину и Москве (симпатизирующих не оторвать от ОПЗЖ либо их заменителей), однако категорически желающий оставаться русскоязычными и продолжать существовать в русскоязычной и российской культурной среде.
Для привлечения всех этих людей, Арестович уже сотворил целую идеологию о том, что Украине нужно оставаться русскоязычной и русскокультурной, чтобы сохранить влияние на Россию и лидировать на постсоветском пространстве.
Именно поэтому, Арестович в последнее время ударно общается с немощными в самой России российскими либералами и еще разглагольствует о «маленькой украинской культуре».

Змея меняет шкуру, оставаясь той же змеей.
За всеми словесами Арестовича, цель та же. Получить голоса русскоязычных, обещаниями сохранить хождение русского языка на территории Украины.

Вместе все три проекта должны взять в Верховной Раде убедительное большинство. А далее, они объединятся вокруг Зеленского. Против Порошенко, естественно.
Печерский холм
показать весь комментарий
05.09.2022 10:59 Ответить
Какие выборы во время войны?
показать весь комментарий
05.09.2022 11:08 Ответить
Совершенно верно!
показать весь комментарий
05.09.2022 11:25 Ответить
Венгрией по факту правят не Орбан и не Сиярто..а давний агент СВР рабZeи Семён Могилевич..
Таке діло вилізло зовсім випадково
показать весь комментарий
05.09.2022 10:59 Ответить
Шабунину и иже с ним сейчас бы было лучше посыпать голову пеплом и на коленях просить прощения у обманутого населения. Это ты и тебе подобные привели во власть вот ТАКОЕ дерьмо.
показать весь комментарий
05.09.2022 11:02 Ответить
Шибутін робить свою роботу незалежно яка влада. За це йому респект. Все інше «якби да каби» і точно не Шибутін винен, що проголосували за шоблу
показать весь комментарий
05.09.2022 15:45 Ответить
Действительно... канцлер Германии Конрад Аденауэр начинал с дорог... когда прекратились боевые действия.. ЗенеЛох..не Аденауэр...
показать весь комментарий
05.09.2022 11:06 Ответить
Та ну з доріг -- ім же літаючі фортеці міста порівняли . Як на мене житло вперед.
показать весь комментарий
05.09.2022 11:31 Ответить
Епітафія для ЗЕленого у.....ка)
показать весь комментарий
05.09.2022 11:08 Ответить
показать весь комментарий
05.09.2022 11:24 Ответить
В САМОЕ яблочко👍
показать весь комментарий
05.09.2022 11:35 Ответить
Украінські гніди!
показать весь комментарий
05.09.2022 11:18 Ответить
Дивуюсь, дерьмак, дерьмак, а крім дерьмака є ще призЄдент зЕлохський, а над ними президент "Народ" Ігор Валєр'янович! А у "Народа" "бізнес", он як провів "Велике крадівництво" і ні хто "не здогадався"! Які шляхи збудовані, для свинопсиних консервів! За рахунок пандемії, та ЗСУ !!! А ми все дермак, дерьмак, козел відпущення, той дерьмак...
показать весь комментарий
05.09.2022 11:22 Ответить
Агов, ЗЕбіли! Як там ваше "жму руку, обнімаю"? Не соромно повторювати вигадки агента ФСБ?
В помешканні депутата Андрія Деркача, НАБУ провело обшук, і серед іншого вилучило "шпигунську ручку" - чорнильну ручку з вмонтованими мікрофоном та відеокамерою. Крім того, обшукали приймальню нардепа, де вилучили документи і технічні засоби шпигунського характеру.
Слідство вважає вилучені предмети доказами того, що Андрій Деркач був російським шпигуном.
А це ще один доказ того, що наклеп на президента США Джо Байдена і п'ятого президента України Петра Порошенко, оприлюднював російський шпигун.
Що саме з подачі особи, яка здійснювала шпигунську діяльність на користь Росії (держави-агресора), призначене президентом Зеленським керівництво силових відомств порушувало кримінальні справи проти Петра Порошенка і Джо Байдена. Пригадуєте таке?
Простіше кажучи, ЗЕботва одностайно і з натхненням повтрювала російську брехню про Петра Порошенка, поширену російським агентом. А депутати "Слуги народу" цю російську брехню транслбвали на телеефірах.
Очевидно? Зрозуміло?
Але я не маю ілюзій. Я переконаний, що шанувальники ЗЕ, російську побрехеньку "абнімаю - жму руку" будуть продовжувати повторювати до місця і не до місця. Бо коли їм треба оббрехати Порошенка, в хід іде все - навіть брехня, запущена Кремлем.
Ми ж бачимо, хто для Москви був справжнім ворогом в часи, коли Зеленський справді "абнімав і жав руку" - шукав мир в очах Путіна.
Ми бачимо, кого оббрехували російські шпигуни.
Дмитро ''Калинчук'' Вовнянко
показать весь комментарий
05.09.2022 11:48 Ответить
Вочевидь, що пан Зеленський про цей "законопроект" не просто знає, а й організовує його втілення у життя. Навіщо нам в умовах війни і тотального розвалу економіки годувати таких "парламентарів", які ще й крадуть в народа гроші, які йому дали співчуваючі країни на боротьбу з путіним?
Геть всіх депутатів у відпустку без грошового утримання!!!
А парламент скоротити, залишивши тільки його комітети!
показать весь комментарий
05.09.2022 12:00 Ответить
Доведено часом, НАБУ є ялова корова.
показать весь комментарий
05.09.2022 12:19 Ответить
зелені потвори без мізків,від цього не легше.Звідки безстрашність перед українським народом?Вони під час війни вивозять награбоване і грабують,деребанять,рейдерують,достало спостерігати,коли їм кінець?Як там вони говорять:А ви мій великий народе ідіть помирать.Прийшов час місцями мінятись.
показать весь комментарий
05.09.2022 13:05 Ответить
Пора сменить название . Упыри народа ,правдоподобно...
показать весь комментарий
05.09.2022 13:53 Ответить
Готуються? )) Та вони як піонери - завжди готові
показать весь комментарий
05.09.2022 14:03 Ответить
А що, ще є ті які вагаються про те чи будуть гроші розікрані? Хто б не був при владі, то буде красти, в нас українців це в крові, ми нація злодіїв, даже поставили тих хто любить вкрасти, в НАБУ.
показать весь комментарий
05.09.2022 14:12 Ответить
Це ви про таких калірованих українців як зеленський ахмєтов пінчук коломойський тощо?
показать весь комментарий
05.09.2022 14:52 Ответить
А в Германии 1 триллион ВВП, сегодня не мог вспомнить какие машины свои мы производили за всё время. Шкода и Дэу это конструктор
показать весь комментарий
05.09.2022 14:24 Ответить
Куй железо пока гарячё, воруй бабло пока у власти.
показать весь комментарий
05.09.2022 15:00 Ответить
Зешоблі один напрямок....за кораблем!!!
показать весь комментарий
05.09.2022 15:09 Ответить
Так в цьому й полягає справжня суть зеленського і його команди!
Для того й проведена була спецоперація по долученню їх до влади - руйнувати країну!
показать весь комментарий
05.09.2022 15:17 Ответить
"Мотивація" для цих тварюк може бути тільки одна : "дружній візит" до їх домівок небайдужих свідомих громадян - які ДУЖЕ ДОКЛАДНО 👊🤜😖 вкажуть цим зєлєбл&дям🤑🤡💩 на їх "помилки"! Ці в'й@бки певно вирішили що їх типу "патріотична позиція"(дешеві галімі понти на публіку) дає їм право безупинно красти чи може індульгенцію від тюрми! Тож і треба щвидко привести цих виродків до тями - інакше вони таки приведуть нашу з вами країну до повного колапсу!!
показать весь комментарий
05.09.2022 15:43 Ответить
Причем тут Кучма?
У него свой папик - Кодломойский
показать весь комментарий
05.09.2022 17:12 Ответить
******** зеленые
показать весь комментарий
05.09.2022 18:02 Ответить
Зеленский признался, чего боятся Зе-гниды
показать весь комментарий
05.09.2022 21:53 Ответить
Страница 2 из 2
 
 