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Украинские защитники уничтожили 2 вражеских БПЛА на Херсонщине и сбили ракету Х-59 над Николаевщиной

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

бпла,дшв,безпілотник

Силы противовоздушной обороны вчера, 4 сентября, уничтожили 2 российских беспилотника и управляемую авиационную ракету.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Командовании Воздушных сил ВС Украины.

"4 сентября, около 23.00 часов, в Бериславском районе Херсонщины, силами и средствами противовоздушной обороны были обнаружены и уничтожены два беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня "Орлан-10", - говорится в сообщении.

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Также в небе над Николаевщиной сбита управляемая авиационная ракета класса "воздух-поверхность" Х-59, выпущенная российским истребителем.
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Кацапи , досить нас ,, звільняти " , бо ваших кацапських трупаків , не встигаємо відправляти на расєю 😠
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05.09.2022 11:15 Ответить
 
 