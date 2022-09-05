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Войска РФ остаются на территории ЗАЭС с оружием и боеприпасами, - "Энергоатом"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

заес,магате

В машинных залах 1-го и 2-го блоков находятся грузовики с оружием и боеприпасами российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Энергоатома".

"Миссия МАГАТЭ на Запорожской АЭС продолжает свою работу. Военные России остаются на площадке ЗАЭС, а в машинных залах 1-го и 2-го блоков расположены грузовики с оружием и боеприпасами", - говорится в сообщении.

По данным "Энергоатома", в настоящее время в работе остается только 6-й энергоблок, который подает электроэнергию в энергосистему Украины и обеспечивает собственные потребности Запорожской АЭС. Замечаний к работе оборудования и систем безопасности пока нет.

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Магате - очередная бесполезная организация .
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05.09.2022 11:30 Ответить
Даже вредная, так как некоторые продолжают надеяться на то, что они в состоянии что-то решить
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05.09.2022 11:44 Ответить
толку нуль з тої організації
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05.09.2022 11:55 Ответить
Навіщо росіяни зайшли на ЗАЕС? Можливо для того, щоб заложити вибухівку, і потім через роки підірвати, щоб повторити Чорнобильську аварію? Адже після Чорннобиля, почали згортати всю атомну енергетику, яка почала конкурувати з нафто-газховою енергетикою. Росії і іншим країнам де багато нафти і газу згортання атомної енергетики буде фінансово дуже вигідно.
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05.09.2022 13:00 Ответить
таких планів у абізян точно немає..просто купа дебілів, яка виконує ідіотський наказ..то просто ядерний шантаж...мінувати не будуть, бо сцуть..звичайна вибухівка для них реальна, а атом - то міф для них..і їм вдовбили - атом мирний..

головне, щоб ззовні не роздовбали ракетами
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05.09.2022 14:09 Ответить
 
 