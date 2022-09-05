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война (46661) обстрел (20119) Сумская область (1840) Живицкий Дмитрий (242)

За ночь и утром враг выпустил более сотни боеприпасов по приграничной Сумщине. Повреждены дома жителей, - ОВА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

сумщина

Российские военнослужащие обстреляли громады Сумской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

"Белопольская громада: в 23.30 в результате минометного обстрела (8 прилетов) громады повреждены частный жилой дом и линия электропередач (25 абонентов без электроснабжения). Также пострадал автомобиль и в некоторых домах вылетели окна.

Миропольская громада: с 2 ночи произошел минометный обстрел: насчитано 14 прилетов. Обстрел продолжился и утром, 22 прилета из САУ. Повреждены линии электропередач и здание сельсовета", - говорится в сообщении .

В Хотинской громаде, по информации ОВА, зафиксировано 8 прилетов в 1:28. Минометный обстрел продолжился в три часа, 16 прилетов.

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"Шалигинская громада: в 07.33 произведено 30 выстрелов из стрелкового оружия. В 08.00 также было зафиксировано 18 взрывов из миномета. Середино-будская громада. 8 прилетов из миномета, после 10 утра", - добавил Живицкий.

Пострадавших предварительно нет, информация о разрушении обновляется.
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Петиция о рассмотрении вопроса признания армии рф международной террористической организацией!

Дорогие друзья!

Пока россия пытается Украину обвинить в некой террористической деятельности я подал петицию на сайте президента Украин с предложением рассмотрения вопроса о признании армии рф международной террористической организацией! Если поддерживаете, буду благодарен вашей подписи и распространению!

Подписываем тут👉https://petition.president.gov.ua/petition/161818

Александр Коваленко
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05.09.2022 11:57 Ответить
 
 