За ночь и утром враг выпустил более сотни боеприпасов по приграничной Сумщине. Повреждены дома жителей, - ОВА
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Российские военнослужащие обстреляли громады Сумской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
"Белопольская громада: в 23.30 в результате минометного обстрела (8 прилетов) громады повреждены частный жилой дом и линия электропередач (25 абонентов без электроснабжения). Также пострадал автомобиль и в некоторых домах вылетели окна.
Миропольская громада: с 2 ночи произошел минометный обстрел: насчитано 14 прилетов. Обстрел продолжился и утром, 22 прилета из САУ. Повреждены линии электропередач и здание сельсовета", - говорится в сообщении .
В Хотинской громаде, по информации ОВА, зафиксировано 8 прилетов в 1:28. Минометный обстрел продолжился в три часа, 16 прилетов.
"Шалигинская громада: в 07.33 произведено 30 выстрелов из стрелкового оружия. В 08.00 также было зафиксировано 18 взрывов из миномета. Середино-будская громада. 8 прилетов из миномета, после 10 утра", - добавил Живицкий.
Пострадавших предварительно нет, информация о разрушении обновляется.
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Александр Коваленко