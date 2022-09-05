Предатель, сдававший врагу позиции "Азова", приговорен к 16 годам лишения свободы, - СБУ

Шевченковский районный суд г. Черновцы вынес тюремные приговоры еще двум предателям Украины, которых разоблачила Служба безопасности. Граждане получат по 16 и 10 лет лишения свободы за то, что работали на оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Среди них - уроженец Киева, который до января 2021 года передавал своим российским кураторам информацию о местонахождении корпусов добровольческого батальона "Азов". Затем он выехал из Украины и работал на врага дистанционно из одной из стран Ближнего Востока. С началом полномасштабного вторжения РФ вернула "его в Украину", - говорится в сообщении.

Мужчина должен был разведывать места расположения резервуаров с горючим и дислокацию украинских военных подразделений на Буковине. По результатам полученных данных враг планировал осуществить диверсии, включая взрывы на объектах железной дороги и логистических складах. Однако предатель был задержан в Черновцах сотрудниками СБУ, а его подельник – в Чернигове.

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Суд признал обоих фигурантов виновными в совершении преступлений: киевлянина приговорил за государственную измену и участие в террористической организации к 16 годам лишения свободы, а его сообщника – к 10-ти.