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Предатель, сдававший врагу позиции "Азова", приговорен к 16 годам лишения свободы, - СБУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

арешт

Шевченковский районный суд г. Черновцы вынес тюремные приговоры еще двум предателям Украины, которых разоблачила Служба безопасности. Граждане получат по 16 и 10 лет лишения свободы за то, что работали на оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Среди них - уроженец Киева, который до января 2021 года передавал своим российским кураторам информацию о местонахождении корпусов добровольческого батальона "Азов". Затем он выехал из Украины и работал на врага дистанционно из одной из стран Ближнего Востока. С началом полномасштабного вторжения РФ вернула "его в Украину", - говорится в сообщении.

Мужчина должен был разведывать места расположения резервуаров с горючим и дислокацию украинских военных подразделений на Буковине. По результатам полученных данных враг планировал осуществить диверсии, включая взрывы на объектах железной дороги и логистических складах. Однако предатель был задержан в Черновцах сотрудниками СБУ, а его подельник – в Чернигове.

Также читайте: Еще три предательницы, среди которых "звезда" российской пропаганды, разоблачены в Луганской области, - СБУ

Суд признал обоих фигурантов виновными в совершении преступлений: киевлянина приговорил за государственную измену и участие в террористической организации к 16 годам лишения свободы, а его сообщника – к 10-ти.
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Топ комментарии
+10
А що робити зі зрадниками, які 3 роки крали, брехали та оборону на голу дупу перетворили?
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05.09.2022 13:04
+10
а скільки дадуть зраднику що відправив Азов в полон, набрехавши що були надані гарантії від ООН та ЧХ?
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05.09.2022 13:29
+6
За такое нужно сажать пожизненно. ведь они своими действиями убили тысячи граждан Украины. Госизмена во время войны-это должна быть высшая мера наказания
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05.09.2022 13:26
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good !
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05.09.2022 12:47 Ответить
мало....такие твари не имеют право на жизнь
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05.09.2022 13:11 Ответить
Яка саме країна Близького Сходу?
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05.09.2022 12:51 Ответить
Єгипет
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05.09.2022 12:58 Ответить
Бахрейн певне)
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05.09.2022 12:53 Ответить
Його засуджено до 16 років позбавлення волі з конфіскацією майна", - йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора в понеділок.
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05.09.2022 12:58 Ответить
А що робити зі зрадниками, які 3 роки крали, брехали та оборону на голу дупу перетворили?
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05.09.2022 13:04 Ответить
Какое значение имеет персона?Вор должен сидеть в тюрьме.Следствие,суд ,тюрьма.
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05.09.2022 13:09 Ответить
...точняк!
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05.09.2022 15:11 Ответить
так вони зараз головні борцуни , навіть в баню не ходять і не бриються ... щоб їх воші вже жжерли .
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05.09.2022 14:07 Ответить
Хай він там і здохне від гангрени сраки...
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05.09.2022 13:12 Ответить
За такое нужно сажать пожизненно. ведь они своими действиями убили тысячи граждан Украины. Госизмена во время войны-это должна быть высшая мера наказания
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05.09.2022 13:26 Ответить
Исключительная-расстрел
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05.09.2022 14:49 Ответить
Расстрелы, это папуасский метод.
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05.09.2022 15:28 Ответить
а скільки дадуть зраднику що відправив Азов в полон, набрехавши що були надані гарантії від ООН та ЧХ?
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05.09.2022 13:29 Ответить
Це неправда. Ніяких гарантій ні ООН ні Червоний Хрест не давали, тому, що нічого не могли б гарантувати. Ці "контори" вже дали офіційну заяву на цю тему.
Не треба шукати "горбатих" там де їх немає. Цей наратив розповсюдила ОПа з метою перекласти провал на когось іншого.
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05.09.2022 15:11 Ответить
Кормить його тепер 16 років
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05.09.2022 13:47 Ответить
Випустять років через три...
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05.09.2022 14:36 Ответить
Завалят его зеки.Инфа сотка. Набутылят точно
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05.09.2022 14:48 Ответить
А у нас дают 16 лет? Я знаю дают максимально 15. Если начудил на большее, дают пожизненное.
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05.09.2022 15:16 Ответить
А що це за термін - 16 років? Начебто ж після 15-ти йде довічне?
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05.09.2022 16:01 Ответить
 
 