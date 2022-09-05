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армия РФ (15344) беспилотник (2088) война (46661) Иран (1556) дроны (2080) Игнат (517)

Иранские беспилотники в РФ - не так страшны, как их малюют, - Воздушные силы ВСУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

безпілотник,іран

Воздушные силы Украины имеют большой боевой опыт сбивания дронов, и ударные беспилотники, которые Иран передал России, постигнет та же участь, что и остальные БПЛА, которые применяет враг.

Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Он пояснил, что иранские беспилотники могут нести втрое большее вооружение, чем "Байрактары". Но при этом остаются для украинских ракетчиков обычными целями.

"Это обычная цель, которую будут сбивать наши зенитные ракетные войска. Как это делают сейчас с "Орланами", с "Форпостами" российскими. Единственное, что нужно делать поправку на то, что это – современный ударный дрон. Но мы не знаем качество его производства, потому что Иран его делал не совсем честно из контрабандных частей, потому что страна под санкциями", - сказал Игнат.

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Он добавил, что управлять таким дроном непросто: экипаж по меньшей мере из двух человек должен пройти летную практику, боевое согласование, научиться наносить удары по наземным целям.

"Будем надеяться, что он не слишком хорошо сделан, а наши зенитчики будут сбивать их как и все остальные БПЛА врага", - добавил Игнат.

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Напомним, ранее Цензор.НЕТ со ссылкой на источник сообщил, что Иран передал РФ боевые беспилотники "Shahed 129".

Позже CNN сообщил, что россияне учатся работать с иранскими беспилотниками. Эту информацию также подтвердил заместитель официального представителя Госдепартамента Ведант Патель.

По данным СМИ, Россия получила от Ирана сотни беспилотников и намерена использовать их в войне против Украины.
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Топ комментарии
+16
Так Украина разорвет отношения с Ираном или мы молча вытремся и будем терпеть?
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05.09.2022 12:55
+16
Не має вирішувати, але і дипвідносини з ними нам наразі не потрібні! Як і з білорусами...
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05.09.2022 13:01
+8
То му що як мінімум це не дружній шаг по відношенню до України.
І допомога агресору.
Тому Іран автоматично переходе до країн агресорів і стає в один ряд до рашки і білорусів.
Після перемоги України, наш уряд повинен цілеспрямовано робити все на міжнародній арені щоб Іран був в ізоляції до розпаду ірану як країни, або визнання іраном своєї провини, каяття і компенсацій.
Це буде добрим стимулом більше нікому в цьому світі не ставати на сторону наших ворогів.
Ну або обтертися і чекати коли все повернется на те як було до війни - всі будуть торгувати з рашкою і іншими нашими ворогами і поставляти їм озброєння, а потім рашка знову нападе на Україну.
Вибір простий як дошка.
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05.09.2022 13:21
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Правила форума Совет форумчан
Так Украина разорвет отношения с Ираном или мы молча вытремся и будем терпеть?
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05.09.2022 12:55 Ответить
Чого б це, Україна має вирішувати кому Тегеран може продавати зброю?
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05.09.2022 13:00 Ответить
Не має вирішувати, але і дипвідносини з ними нам наразі не потрібні! Як і з білорусами...
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05.09.2022 13:01 Ответить
То му що як мінімум це не дружній шаг по відношенню до України.
І допомога агресору.
Тому Іран автоматично переходе до країн агресорів і стає в один ряд до рашки і білорусів.
Після перемоги України, наш уряд повинен цілеспрямовано робити все на міжнародній арені щоб Іран був в ізоляції до розпаду ірану як країни, або визнання іраном своєї провини, каяття і компенсацій.
Це буде добрим стимулом більше нікому в цьому світі не ставати на сторону наших ворогів.
Ну або обтертися і чекати коли все повернется на те як було до війни - всі будуть торгувати з рашкою і іншими нашими ворогами і поставляти їм озброєння, а потім рашка знову нападе на Україну.
Вибір простий як дошка.
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05.09.2022 13:21 Ответить
Буде й далі зерном торгувати, як завжди
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05.09.2022 13:03 Ответить
Не раскачивайте рояль или пианино.
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05.09.2022 13:07 Ответить
Надо еще собрать статистику - сколько орков окобзонятся от своих же БПЛА.
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05.09.2022 14:24 Ответить
Та ще і в руках з жопи.
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05.09.2022 12:55 Ответить
Вони(іран) по нам безпілотниками а ми їх зерном закидаємо
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05.09.2022 13:06 Ответить
Зерно продамо - купимо байрактари - і по кацапні - вогонь!!!
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05.09.2022 13:09 Ответить
Не кажи ГОП, поки не перескочиш.

Як зіб'єте, тоді ми разом порадіємо!
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05.09.2022 13:12 Ответить
ну от нахіба тупорилим іранцям "палити" якості своєї, ну ніякої, продукції, яка таки змогла злетіти???
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05.09.2022 13:31 Ответить
Влада Ірану - одна із найбільш кончених у світі! Замість того, щоб скористатися моментом, провести переговори про зняття частини санкцій і завалити Захід нафтою і газом на мільярди, вони продають безпілотники. Порівняно з потенційними прибутками від нафти і газу гроші від продажу безпілотників москалям - мізер!
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05.09.2022 13:34 Ответить
розривати відносини не потрібно
а поставляти зерно не треба
і виставити космічну ціну за збитий боїнг
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05.09.2022 13:37 Ответить
Іран це прокладка, через яку рашка намагається купити китайськи БПЛА, щоб Китай уникнув санкції
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05.09.2022 13:56 Ответить
Украина уже разорвала дипломатические отношения с Ираном и выдворила кремлевских шлюх со своей территории?
- нет?
- почему?
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05.09.2022 14:40 Ответить
 
 