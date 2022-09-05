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Таран был поставлен ОП для срыва подготовки к войне с РФ, его первого нужно отправить на допрос, – нардеп "Голоса", воин Костенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

таран

Экс-глава Минобороны Андрей Таран был человеком, на котором Украина потеряла время для подготовки к войне с РФ.

Об этом в интервью НВ заявил нардеп "Голоса", который сейчас защищает Юг, Роман Костенко, передает Цензор.НЕТ.

"С моей точки зрения, (Таран. – Ред.) это человек, которого первым нужно на допрос за срыв подготовки к войне с РФ. Потому что он для этого, я считаю, и был поставлен руководством Офиса Президента. Для того, чтобы сорвать все эти процедуры", - сказал парламентарий.

Костенко отметил, что назначение Тарана послом в Словении вызывает вопросы.

"Все люди, которые в Минобороны сейчас на ключевых должностях, они все назначаются через Офис Президента, поэтому здесь нужно понимать, кто этих людей назначает. Потому что я говорил с заместителями на этот счет. Даже заместителей заместителей нужно идти и согласовывать в Офис Президента, чтобы их назначили", - подчеркнул нардеп.

Парламентарий вспомнил, что когда министром обороны был Таран, то он приходил на заседание Комитета ВР и был человеком, который "вообще не разбирается в вопросах обороны".

"Вопрос срыва гособоронзаказа постоянно стоял. И заказы, которые делались непосредственно Минобороны через Генштаб, они не отвечали требованиям, которые были именно для войны. В целом финансирование армии было не на достаточно высоком уровне именно для подготовки к войне. Мы строили дороги. Когда Таран пришел, он сказал, что мы в НАТО не идем, нам это не нужно. Это человек (Таран. – Ред.), на котором мы потеряли время для подготовки к войне. Был Загороднюк, у него были прорывы, он только начал, а потом увидели, что "мы не туда идем, надо своего человека", поставили Тарана", - добавил Костенко.

Также читайте: Ситуация сложная, ВСУ ведут тяжелые бои, - Костенко о контрнаступлении на юге
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Топ комментарии
+73
Починати теба з вови оманського, щоб не кришував крис.
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05.09.2022 14:04
+72
Яка різниця як висловився шановний пан Костенко поки країною "рулить" ОП на чолі зі зрадником Дєрмаком, тупоголового холуя Тарана ніхто допитувати не буде із зрозумілих причин. На себе це шобло виходити точно не буде, є лишень маленький шанс що таран спробує політати з верхніх етажів чи щось подібне.
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05.09.2022 13:56
+71
Костенко дуже м'якенько висловився.
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05.09.2022 13:44
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Яка ж гнида цю вошу поставила здати Україну
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05.09.2022 18:13 Ответить
Заслані від кремля. І таких ціла Зе партія
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05.09.2022 18:15 Ответить
Таран це тілько перша ластівка, там ОПі такеее кубло на п'ять Нюрнбергів вистаче. Але не на часі Дочекаємося Перемоги, а втеди...буде кожному катюзі по заслузі.
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05.09.2022 18:23 Ответить
-Чому й досі не проводяться слідчі дії стосовно екс-керівника СБУ Баканова, та не порушені кримінальні справа щодо його злочинів:
Керівництво СБУ у Херсонській області та керівництво СБУ у Криму цілеспрямовано готували до здачі Півдня України. Це конкретні люди (генерали/полковники) із конкретними прізвищами.
Усі їх вже знають:
1. Начальник головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрій Наумов.
2. Начальник УСБУ у Херсонській області Сергій Криворучко.
3. Голова Антитерористичного Центру СБУ у Херсонській області, підполковник Ігор Садохін.
4. Начальник головного управління УСБУ в АР Крим Олег Кулініч.
Це лише частина встановлених ворожих (російських) агентів, які брали активну участь у здаванні Південних областей нашої країни москалям.
Потрібно пам'ятати, що заступників Глави СБУ та Начальників обласних управлінь призначає своїм указом Президент. Подавав та погоджував кандидатури Глава СБУ (Баканов) та Голова ОП Єрмак із Татаровим. Відповідно Єрмак/Баканов та інші люди з найближчого оточення Зеленського несуть особисту відповідальність за здачу Півдня України.
- Чому ФСБ-ий зрадник та ворог України Єрмак, він же Тимофій він же Козирь, ще й досі знаходиться при владі та має доступ до вищої воєнної таємниці, а зараз вже й до контролю всієї зброї України;
- Чому влада нічого не робить щодо зрадника з СБУ Наумова, та не вимагає його екстрадиції з Сербії?
- Чому й досі не проводяться слідчі дії стосовно колоборанта - зрадника першого заступника РНБО Демченко?
- Хто на вищому рівні Країни дав дозвіл зраднику та колоборанту Портнову втікти з країни?
- Та ще багато чому та хто……?
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05.09.2022 18:41 Ответить
ви ж чудово розумієте,що це одна й та сама людина,всі ми її знаємо,а дехто ще й вважає геніальним полководцем....
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05.09.2022 20:28 Ответить
Это же надо, озарило через 3 года! Долго видать сомневался и размышлял.
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05.09.2022 18:46 Ответить
"Ми будували дороги"- не ми будували, а вони для рашиської техніки, вони виконували спецоперацію кремля "слуга народу". Невже до цих пір до когось це не доходить?
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05.09.2022 19:00 Ответить
За війною гряде війна...
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05.09.2022 19:23 Ответить
,, Вернул как не освоенные 40 миллиардов гривен выделенные на армию- раздерибанили через Бенины фирмы по ремонту дорог - это перед войной. Украину Зеломойский продал Путлеру , только случайно ( благодаря теробороне и отдельным частям - Раша дошла до Подола Все подготовили для ,, слива,,- Ермак наверное должен был вручать хлеб- соль.
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05.09.2022 19:33 Ответить
чому саме поставили Тарана на МО. Таран працював у військовій розвідці(ГРУ) там же працював і єрмака батько,єрмака убієнний брат, шарапов починав,ще ряд персон. Вже арештували бувшого помічника Тарана в ГУРМО, генерала як шпигуна. Єрмак із самого початку проліз в Оборонпром в спостережну раду і валив разом із Шарапом усю програму МО. А послом поставили, щоб у випадку чого, мав би можливість остаточно утекти.
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05.09.2022 20:31 Ответить
Вот тебе и таран-таракан, какую подлянку он сволочь прокрутил. Ну, а кто за этим стоит, ну конечно же, наш "не лох", наш "любимый" **********. Только лишь он один всё снимает и всё назначает. Вот по этому, их двоих надо привлечь к ответственности.
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05.09.2022 20:41 Ответить
Как же тебя,в подполье не раскусили???А как ты меня,раскусишь...?Я поезда под откосы пускал,немцев стрелял!!!Ликвидация(с).
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05.09.2022 21:57 Ответить
ОП - офіс прєдатєлєй.
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05.09.2022 22:55 Ответить
Кремль лише інструмент глобалістів Бнай-Бріт і Мальтійського ордену. Таким самим інструментом є Хабад з Коломойським.

Папа Римський показував цей прапор як запитання мальтійцям, що ж ви пі-си робите.
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05.09.2022 23:33 Ответить
Зелені куски лайна, зелю під суд, яким потрібно бути дурником , та що писати клоу
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06.09.2022 00:36 Ответить
В судах - мерзотні судді, що знищують країну, в поліції тупорилі як вже доведено злочинці. З цими потрібно як зі зрадниками?
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06.09.2022 07:28 Ответить
То вони так зробили всіх разом 73 відсотки
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06.09.2022 08:42 Ответить
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