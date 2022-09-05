Таран был поставлен ОП для срыва подготовки к войне с РФ, его первого нужно отправить на допрос, – нардеп "Голоса", воин Костенко
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Экс-глава Минобороны Андрей Таран был человеком, на котором Украина потеряла время для подготовки к войне с РФ.
Об этом в интервью НВ заявил нардеп "Голоса", который сейчас защищает Юг, Роман Костенко, передает Цензор.НЕТ.
"С моей точки зрения, (Таран. – Ред.) это человек, которого первым нужно на допрос за срыв подготовки к войне с РФ. Потому что он для этого, я считаю, и был поставлен руководством Офиса Президента. Для того, чтобы сорвать все эти процедуры", - сказал парламентарий.
Костенко отметил, что назначение Тарана послом в Словении вызывает вопросы.
"Все люди, которые в Минобороны сейчас на ключевых должностях, они все назначаются через Офис Президента, поэтому здесь нужно понимать, кто этих людей назначает. Потому что я говорил с заместителями на этот счет. Даже заместителей заместителей нужно идти и согласовывать в Офис Президента, чтобы их назначили", - подчеркнул нардеп.
Парламентарий вспомнил, что когда министром обороны был Таран, то он приходил на заседание Комитета ВР и был человеком, который "вообще не разбирается в вопросах обороны".
"Вопрос срыва гособоронзаказа постоянно стоял. И заказы, которые делались непосредственно Минобороны через Генштаб, они не отвечали требованиям, которые были именно для войны. В целом финансирование армии было не на достаточно высоком уровне именно для подготовки к войне. Мы строили дороги. Когда Таран пришел, он сказал, что мы в НАТО не идем, нам это не нужно. Это человек (Таран. – Ред.), на котором мы потеряли время для подготовки к войне. Был Загороднюк, у него были прорывы, он только начал, а потом увидели, что "мы не туда идем, надо своего человека", поставили Тарана", - добавил Костенко.
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Керівництво СБУ у Херсонській області та керівництво СБУ у Криму цілеспрямовано готували до здачі Півдня України. Це конкретні люди (генерали/полковники) із конкретними прізвищами.
Усі їх вже знають:
1. Начальник головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрій Наумов.
2. Начальник УСБУ у Херсонській області Сергій Криворучко.
3. Голова Антитерористичного Центру СБУ у Херсонській області, підполковник Ігор Садохін.
4. Начальник головного управління УСБУ в АР Крим Олег Кулініч.
Це лише частина встановлених ворожих (російських) агентів, які брали активну участь у здаванні Південних областей нашої країни москалям.
Потрібно пам'ятати, що заступників Глави СБУ та Начальників обласних управлінь призначає своїм указом Президент. Подавав та погоджував кандидатури Глава СБУ (Баканов) та Голова ОП Єрмак із Татаровим. Відповідно Єрмак/Баканов та інші люди з найближчого оточення Зеленського несуть особисту відповідальність за здачу Півдня України.
- Чому ФСБ-ий зрадник та ворог України Єрмак, він же Тимофій він же Козирь, ще й досі знаходиться при владі та має доступ до вищої воєнної таємниці, а зараз вже й до контролю всієї зброї України;
- Чому влада нічого не робить щодо зрадника з СБУ Наумова, та не вимагає його екстрадиції з Сербії?
- Чому й досі не проводяться слідчі дії стосовно колоборанта - зрадника першого заступника РНБО Демченко?
- Хто на вищому рівні Країни дав дозвіл зраднику та колоборанту Портнову втікти з країни?
- Та ще багато чому та хто……?
Папа Римський показував цей прапор як запитання мальтійцям, що ж ви пі-си робите.