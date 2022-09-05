Украинские морпехи уничтожили вражеский штурмовик СУ-25, 4 танка и склад с боекомплектом, - ВМС ВСУ. ВИДЕО

Украинские воины ВМС ВС Украины нанесли удары по оккупантам, уничтожив десятки единиц техники.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в пресс-службе ВМС ВС Украины.

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4 сентября военнослужащие воинских частей и подразделений Командования морской пехоты ВМС ВС Украины в составе группировок стойко и мужественно противостояли российским оккупантам на закрепленных участках фронта.

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"За прошедшие сутки украинские морпехи уничтожили штурмовик СУ-25, 4 танка и склад с боекомплектом. Также, артиллерийские подразделения наносили удары по скоплению живой силы и техники оккупантов. в результате чего уничтожено 1 САУ "МСТА-С", 6 гаубиц" Б", 7 БМД, 2 БТР и 5 танков. Окончательные потери врага уточняются", - говорится в сообщении.