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Украинские морпехи уничтожили вражеский штурмовик СУ-25, 4 танка и склад с боекомплектом, - ВМС ВСУ. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинские воины ВМС ВС Украины нанесли удары по оккупантам, уничтожив десятки единиц техники.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в пресс-службе ВМС ВС Украины.

4 сентября военнослужащие воинских частей и подразделений Командования морской пехоты ВМС ВС Украины в составе группировок стойко и мужественно противостояли российским оккупантам на закрепленных участках фронта.

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"За прошедшие сутки украинские морпехи уничтожили штурмовик СУ-25, 4 танка и склад с боекомплектом. Также, артиллерийские подразделения наносили удары по скоплению живой силы и техники оккупантов. в результате чего уничтожено 1 САУ "МСТА-С", 6 гаубиц" Б", 7 БМД, 2 БТР и 5 танков. Окончательные потери врага уточняются", - говорится в сообщении.
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Топ комментарии
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"Тіло орка ляже в грунт!"(с)
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05.09.2022 13:56
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Наші котики! Героям слава ! Бережи вас Господь
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05.09.2022 14:30
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05.09.2022 13:54 Ответить
"Тіло орка ляже в грунт!"(с)
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05.09.2022 13:56 Ответить
Я то же, когда вижу точное попадание наших хлопцев, говорю "Ннна тебе!"
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а я: привіт Елвису!
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Schön!
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Наші котики! Героям слава ! Бережи вас Господь
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05.09.2022 14:30 Ответить
Хай у вас ручки не болять...)))
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Красиво!!!!

Дякую!!
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Молодец наш оператор. Так спокойно на тебе **** касапская.
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Так спокійно робить добру справу - перетворює потвор на "хорошіх руських"
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ГЕРОЯМ СЛАВА!!!
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Вимагаємо продовження банкету.
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