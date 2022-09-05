Спецназовцы ГУР уничтожили склад бюллетеней для "референдума" и базу ФСБ в Каменце-Днепровской
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Бойцы спецназа ГУР МО провели спецоперацию во временно оккупированной Каменце-Днепровской (Василовский район Запорожской области). В результате уничтожен и существенно поврежден ряд объектов, которые оккупанты использовали в качестве мест базирования.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в пресс-службе ГУР МО Украины.
"В нескольких помещениях продолжаются пожары, которые оккупанты не могут потушить в течение длительного времени. В частности, управление Государственной казначейской службы. Уничтожено место хранения бюллетеней для проведения псевдореферендума. При этом, склад был подорван взрывом изнутри помещения. Все имеющиеся печатные материалы – уничтожены.
Вместе с этим разбито место базирования подразделения российского ФСБ, охранявшего склад бюллетеней. Точное количество убитых и раненых уточняется. Уцелевших и раненых срочно эвакуируют в направлении оккупированного Крыма", - говорится в сообщении.
В разведке отмечают, что оккупанты ввели жесткий комендантский час в городе с 7.00. Над городом замечены военные вертолеты.
В результате проведения спецоперации гражданское население не пострадало.
Пожалуйста, подождите...
плани , тому будемо й надалі вас знищувати всіма допустимими нам
способами 😡
Кам'янка-Дніпровська є районним центром, тобто адміністративним центром Кам'янсько-Дніпровського району. А Василівський район лише межує з Кам'янсько-Дніпровським районом.
Район створено відповідно до постанови Верховної Ради України № 807-IX від 17 липня 2020 року. До його складу увійшли: Енергодарська, Василівська, Дніпрорудненська, Кам'янсько-Дніпровська міські, Степногірська, Михайлівська селищні, Малобілозерська, Великобілозерська, Роздольська, Благовіщенська, Водянська сільські територіальні громади.
Раніше територія району входила до складу Василівського (1923-2020), Кам'янсько-Дніпровського, Михайлівського, Великобілозерського районів, ліквідованих тією ж постановою[2].
- тихо пішов...
немає значення був референдум чи ні якщо ми збираємося повертати ті території і скасовувати все що окупанти понаприймали.
бо ви так ще будете визнавати законне право московитів, що після 14 року поселилися в криму на зайняту землю.
-Галасуйте за... - З вулиці чутно приліт:
-Піііі...ЗДА!