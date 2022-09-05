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Спецназовцы ГУР уничтожили склад бюллетеней для "референдума" и базу ФСБ в Каменце-Днепровской

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

разведчик,гур

Бойцы спецназа ГУР МО провели спецоперацию во временно оккупированной Каменце-Днепровской (Василовский район Запорожской области). В результате уничтожен и существенно поврежден ряд объектов, которые оккупанты использовали в качестве мест базирования.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в пресс-службе ГУР МО Украины.

"В нескольких помещениях продолжаются пожары, которые оккупанты не могут потушить в течение длительного времени. В частности, управление Государственной казначейской службы. Уничтожено место хранения бюллетеней для проведения псевдореферендума. При этом, склад был подорван взрывом изнутри помещения. Все имеющиеся печатные материалы – уничтожены.

Вместе с этим разбито место базирования подразделения российского ФСБ, охранявшего склад бюллетеней. Точное количество убитых и раненых уточняется. Уцелевших и раненых срочно эвакуируют в направлении оккупированного Крыма", - говорится в сообщении.

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В разведке отмечают, что оккупанты ввели жесткий комендантский час в городе с 7.00. Над городом замечены военные вертолеты.

В результате проведения спецоперации гражданское население не пострадало.
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Топ комментарии
+13
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05.09.2022 14:53
+11
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05.09.2022 15:00
+10
Кацапи , ідіть на ......й зі своім референдумом , бо це не входить в наші
плани , тому будемо й надалі вас знищувати всіма допустимими нам
способами 😡
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05.09.2022 14:47
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Кацапи , ідіть на ......й зі своім референдумом , бо це не входить в наші
плани , тому будемо й надалі вас знищувати всіма допустимими нам
способами 😡
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05.09.2022 14:47 Ответить
Сдувся реферєндум.
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05.09.2022 14:53 Ответить
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05.09.2022 15:00 Ответить
Все, провели референдум. Рашка іде на..уй.
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05.09.2022 14:49 Ответить
Все таки баржа пригодилась.
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05.09.2022 14:51 Ответить
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05.09.2022 14:53 Ответить
"...окупованій Кам'янці-Дніпровській (Василівський район Запорізької області). - ЦН"

Кам'янка-Дніпровська є районним центром, тобто адміністративним центром Кам'янсько-Дніпровського району. А Василівський район лише межує з Кам'янсько-Дніпровським районом.
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05.09.2022 15:11 Ответить
Василівський район - район Запорізької області в Україні, утворений 2020 року. Адміністративний центр - місто Василівка.

Район створено відповідно до постанови Верховної Ради України № 807-IX від 17 липня 2020 року. До його складу увійшли: Енергодарська, Василівська, Дніпрорудненська, Кам'янсько-Дніпровська міські, Степногірська, Михайлівська селищні, Малобілозерська, Великобілозерська, Роздольська, Благовіщенська, Водянська сільські територіальні громади.

Раніше територія району входила до складу Василівського (1923-2020), Кам'янсько-Дніпровського, Михайлівського, Великобілозерського районів, ліквідованих тією ж постановою[2].
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05.09.2022 15:27 Ответить
- Тихо прийшов

- тихо пішов...
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05.09.2022 15:11 Ответить
красавчики!
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05.09.2022 15:12 Ответить
Я згоден з панею Верещук, всіх на окупованій території потрібно садити на дванадцять років.
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05.09.2022 15:16 Ответить
трохи зовсім тупо знищувати бюлетні бо це вказує на те, що ми вважаємо ті бюлетні важливими.

немає значення був референдум чи ні якщо ми збираємося повертати ті території і скасовувати все що окупанти понаприймали.

бо ви так ще будете визнавати законне право московитів, що після 14 року поселилися в криму на зайняту землю.
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05.09.2022 15:43 Ответить
Дуже чудово . тепер на часі - ліквідувати кількох голів, заступників і секретарів дільничих і окружних виборчих комісій. А решту продажної пиз.оти попередити про харакірі, щоб не з"являлися на т.з. "референдум".
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05.09.2022 15:46 Ответить
Рашиські варвари вам дорога тільки до пекла ,так що тікайте доки живі.
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05.09.2022 15:47 Ответить
Рейхферєндум проходить так:
-Галасуйте за... - З вулиці чутно приліт:
-Піііі...ЗДА!
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05.09.2022 15:55 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА!!!
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05.09.2022 18:38 Ответить
 
 