РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5354 посетителя онлайн
Новости Война в Украине
13 319 16
ликвидация (1926) Луганщина (6244) ВСУ (5134) Гайдай_ЛОГА (716)

ВСУ ликвидировали до 400 оккупантов и повредили 100 единиц вражеской техники в Кременной Луганской области

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

гайдай,сергій

По итогам последних недель, во временно оккупированной Кременной Луганской области украинские военные ликвидировали до 400 российских оккупантов. Кроме того, бойцы ВСУ вывели из строя около 100 единиц вражеской техники.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сегодня, 5 сентября, сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
"В Кременной отличные результаты для ВСУ – после "хлопка" разрушены несколько зданий, где располагались российские военные: потери составляют до 400 человек личного состава, около 100 единиц техники вышло из строя", - говорится в сообщении.

Читайте: Более 300 российских оккупантов погибли вследствие "хлопков" в Кременной, - Гайдай
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+20
СЛАВА ЗСУ!
показать весь комментарий
05.09.2022 15:01
+18
сподіваюсь, що ці втрати безповоротні...
показать весь комментарий
05.09.2022 15:03
+13
показать весь комментарий
05.09.2022 15:05
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
СЛАВА ЗСУ!
показать весь комментарий
05.09.2022 15:01 Ответить
на луганщині 400, на донетчині 300, на херсонщині 400, а чомусь в щоденному звіті буде 300-350
показать весь комментарий
05.09.2022 15:34 Ответить
спочатку прочитайте , потім коментуйте . ''За підсумками останніх тижнів, у тимчасово окупованій Кремінній Луганської області українські військові ліквідували до 400 російських окупантів. Окрім цього, бійці ЗСУ вивели з ладу близько 100 одиниць ворожої техніки. Джерело: https://censor.net/ua/n3365194 ''
показать весь комментарий
05.09.2022 16:05 Ответить
сподіваюсь, що ці втрати безповоротні...
показать весь комментарий
05.09.2022 15:03 Ответить
показать весь комментарий
05.09.2022 15:05 Ответить
Повторіть на біс, славні ЗСУ!
показать весь комментарий
05.09.2022 15:13 Ответить
здесь 49.0503136, 38.2421815 ничего не прячут?
показать весь комментарий
05.09.2022 15:14 Ответить
якщо це правда, то це означає, що в Кремінній функціонує підпілля. Нормально так функціонує.
показать весь комментарий
05.09.2022 15:16 Ответить
нема там нічого! з перших вуст передаю... нема там партизан ніяких. Навіть затикають рота хто проти свої ж... Начальство свої сім.ї поділило: одні у германію, інші на місці --берегти майно ...
показать весь комментарий
05.09.2022 16:16 Ответить
Сергій Гайдай рахує сотнями..
може хто підскаже йому що 101 смажений москаль не дорівнює 199 смаженим москалям)
але нампрямок йго мислення мені подобається- більше дохлої русні - менше уваги до дрібниць..
мочіть хлопці підаргов!
показать весь комментарий
05.09.2022 15:25 Ответить
він намагається показатися корисним... області немає, а лічильник з зарплатнею є! бо корито упливе!
показать весь комментарий
05.09.2022 16:18 Ответить
надіюсь так і є

бо цифри від балди і я вмію казати
показать весь комментарий
05.09.2022 15:30 Ответить
Не совсем.Подсчет ведется не индивидуально,а по уничтоженным подразделениям орков,и их к-во в б/технике..Если в разрушенных строениях располагался взвод то примерно до 30-ти 200-х,рота до 100,б-он до 300..По уничтоженной технике: экипаж танка-3 орка,БМП -8-10, расчет орудия 6-8..и.т.п...С округлением и выводится общая сумма "хороших россиян"
показать весь комментарий
05.09.2022 15:43 Ответить
він туди доступу немає... як рахує? розвідка? там усі колоборанти! техніка уся мігрує....
показать весь комментарий
05.09.2022 16:20 Ответить
Гайдай-первый заместитель Абдрыстовича,второй-маразматик Жданов
показать весь комментарий
05.09.2022 15:36 Ответить
даже не знаю, что и ответить......
показать весь комментарий
05.09.2022 15:49 Ответить
 
 