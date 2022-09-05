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ВСУ ликвидировали до 400 оккупантов и повредили 100 единиц вражеской техники в Кременной Луганской области
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
По итогам последних недель, во временно оккупированной Кременной Луганской области украинские военные ликвидировали до 400 российских оккупантов. Кроме того, бойцы ВСУ вывели из строя около 100 единиц вражеской техники.
- Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сегодня, 5 сентября, сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
- "В Кременной отличные результаты для ВСУ – после "хлопка" разрушены несколько зданий, где располагались российские военные: потери составляют до 400 человек личного состава, около 100 единиц техники вышло из строя", - говорится в сообщении.
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+20 Александр Иванов 29ff5b68
показать весь комментарий05.09.2022 15:01
+18 Hanka Panyanka
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може хто підскаже йому що 101 смажений москаль не дорівнює 199 смаженим москалям)
але нампрямок йго мислення мені подобається- більше дохлої русні - менше уваги до дрібниць..
мочіть хлопці підаргов!
бо цифри від балди і я вмію казати