"Слуги народа" провели через комитет ВР законопроект, которым будут срывать конкурс на директора НАБУ, позора будет больше, чем во время конкурса на главу САП, - Шабунин
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Нардепы "Слуги народа" добавили в законопроект норму, которой нивелируется требование о политической независимости будущего директора НАБУ.
Об этом в Facebook сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.
"Как мы и предупреждали, Слуги только что провели через комитет законопроект №7654, которым будут срывать конкурс на директора НАБУ, а также упрощают процедуру его увольнения. Голосование в Раде состоится, скорее всего, завтра. Депутаты Зеленского прямо на комитете запихали в проект норму, которой убивают требование о политической независимости будущего директора НАБУ.
Действующий закон прямо запрещает представляться кандидатам, которые последние 2 года работали в руководящих органах партии и/или были с ней в договорных отношениях. Теперь депутаты это ограничение упраздняют (достаточно прекратить такую деятельность прямо перед представлением на конкурс)", - говорится в сообщении.
Шабунин заявил, что позже сообщит, кого именно Банковая будет "проталкивать" на должность директора НАБУ.
Позора будет больше, чем во время конкурса на руководителя САП. Напомню, что нормальный конкурс на директора НАБУ был и остается одним из требований для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС.
Также напомню, что с начала полномасштабной войны Украина получила от Запада 17,5 млрд долларов, что составляет около 60% всего украинского бюджета. У меня большие сомнения, что Запад и дальше будет давать деньги (в нужных объемах) властям, которые атакуют независимые НАБУ/САП.
Потому что целью таких атак может быть только одно – желание обезопасить своих от наказания за коррупционные преступления. Других мотивов просто нет. Например, глава этого комитета ВРУ (и он же главный автор законопроекта) – Андрей Клочко – сам является фигурантом дела НАБУ. 70-летняя мать этого Слуги Народа за время его депутатства приобрела недвижимости на 14,5 млн. грн. и автомобиль Tesla. Команда Зеленского уже превращает этот конкурс в позор еще больший, чем было при избрании руководителя САП", - подытожил глава ЦПК.
Пожалуйста, подождите...
tZE inform
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2 ч
Списки всіх депутатів і посадових осіб, які беруть участь у ліквідації, ослабленні, або створення перешкод в роботі антикорупційних органів України будуть передані США для застосування санкцій на основі міжнародних договорів про боротьбу с корупцією і організованою злочинністю.
Чесний керівник НАБУ не дасть владі красти, а крадуть же по-чорному, на крові солдат і цивільних людей
Наверное, Тесла не завелась...
И очень сильно прошу президента Владимира Зеленского взять на короткий поводок это у̶е̶б̶и̶щ̶е̶ чудовище. Потому что если он сорвёт конкурс, этим испортит отношения с нашими западными партнёрами и от этого пострадают поставки оружия в Украину, то после этого может пострадать сам Андрюша. Не от меня. Я просто представляю, как будут люди реагировать. И тогда приговор для него будет меньшим из бед. Ведь если у̶е̶б̶и̶щ̶е̶ он ставит под угрозу поставки оружия, график освобождения Украины и жизни военных, то это будет иметь для него очень неприятные последствия. Я так думаю. Да, народный гнев, он такой. Поэтому давайте не дразнить людей, а все вместе сконцентрируемся на войне и на противодействии оккупантам, а не на противодействии конкурсу по отбору нового главы НАБУ.
С уважением, заместитель Главы комитета ВР по предотвращению и противодействию коррупции в 8 созыве, солдат Борислав Береза.
отож, поки наші воїни воюють, союзники не жаліють грошей і вливають в країну мільярди, наше державне керівництво казковими обсягами дерибанить те, що виділяють Україні інші країни.
сором сороміцький! війну переживем і ворога знищемо. а як пережити цей сором перед усім світом? і як перемогти паразитів і зрадників в середині країни?
Я НЕ ЗАКЛИКАЮ до самосуду, але мені здається, що своїми діями та вчинками ці "шлюхи урода" прямо таки напрошуються до вчинення справедливого божого ВИРОКУ...
Клочко, якщо через твій закон щось завадить отриманню допомоги та зброї, то ти самотужки будеш брати Донецьк. С законопроектом в руках. Бо мабуть це єдине, що допоможе тобі в тому випадку виправдатися".
(скрін поста послів G7 в Україні - за ссиллю)