"Слуги народа" провели через комитет ВР законопроект, которым будут срывать конкурс на директора НАБУ, позора будет больше, чем во время конкурса на главу САП, - Шабунин

Нардепы "Слуги народа" добавили в законопроект норму, которой нивелируется требование о политической независимости будущего директора НАБУ.

Об этом в Facebook сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

"Как мы и предупреждали, Слуги только что провели через комитет законопроект №7654, которым будут срывать конкурс на директора НАБУ, а также упрощают процедуру его увольнения. Голосование в Раде состоится, скорее всего, завтра. Депутаты Зеленского прямо на комитете запихали в проект норму, которой убивают требование о политической независимости будущего директора НАБУ.

Действующий закон прямо запрещает представляться кандидатам, которые последние 2 года работали в руководящих органах партии и/или были с ней в договорных отношениях. Теперь депутаты это ограничение упраздняют (достаточно прекратить такую ​​деятельность прямо перед представлением на конкурс)", - говорится в сообщении.

Шабунин заявил, что позже сообщит, кого именно Банковая будет "проталкивать" на должность директора НАБУ.

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Позора будет больше, чем во время конкурса на руководителя САП. Напомню, что нормальный конкурс на директора НАБУ был и остается одним из требований для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Также напомню, что с начала полномасштабной войны Украина получила от Запада 17,5 млрд долларов, что составляет около 60% всего украинского бюджета. У меня большие сомнения, что Запад и дальше будет давать деньги (в нужных объемах) властям, которые атакуют независимые НАБУ/САП.

Потому что целью таких атак может быть только одно – желание обезопасить своих от наказания за коррупционные преступления. Других мотивов просто нет. Например, глава этого комитета ВРУ (и он же главный автор законопроекта) – Андрей Клочко – сам является фигурантом дела НАБУ. 70-летняя мать этого Слуги Народа за время его депутатства приобрела недвижимости на 14,5 млн. грн. и автомобиль Tesla. Команда Зеленского уже превращает этот конкурс в позор еще больший, чем было при избрании руководителя САП", - подытожил глава ЦПК.

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