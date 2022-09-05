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Новости Политика Украины
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НАБУ (4030) конкурс (1128) Шабунин (464) Слуга народа (2547)

"Слуги народа" провели через комитет ВР законопроект, которым будут срывать конкурс на директора НАБУ, позора будет больше, чем во время конкурса на главу САП, - Шабунин

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

набу

Нардепы "Слуги народа" добавили в законопроект норму, которой нивелируется требование о политической независимости будущего директора НАБУ.

Об этом в Facebook сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

"Как мы и предупреждали, Слуги только что провели через комитет законопроект №7654, которым будут срывать конкурс на директора НАБУ, а также упрощают процедуру его увольнения. Голосование в Раде состоится, скорее всего, завтра. Депутаты Зеленского прямо на комитете запихали в проект норму, которой убивают требование о политической независимости будущего директора НАБУ.

Действующий закон прямо запрещает представляться кандидатам, которые последние 2 года работали в руководящих органах партии и/или были с ней в договорных отношениях. Теперь депутаты это ограничение упраздняют (достаточно прекратить такую ​​деятельность прямо перед представлением на конкурс)", - говорится в сообщении.

Шабунин заявил, что позже сообщит, кого именно Банковая будет "проталкивать" на должность директора НАБУ.

Также читайте: "Слуги народа" готовятся разворовывать деньги, которые Запад дает на финансирование армии - Шабунин

Позора будет больше, чем во время конкурса на руководителя САП. Напомню, что нормальный конкурс на директора НАБУ был и остается одним из требований для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Также напомню, что с начала полномасштабной войны Украина получила от Запада 17,5 млрд долларов, что составляет около 60% всего украинского бюджета. У меня большие сомнения, что Запад и дальше будет давать деньги (в нужных объемах) властям, которые атакуют независимые НАБУ/САП.

Потому что целью таких атак может быть только одно – желание обезопасить своих от наказания за коррупционные преступления. Других мотивов просто нет. Например, глава этого комитета ВРУ (и он же главный автор законопроекта) – Андрей Клочко – сам является фигурантом дела НАБУ. 70-летняя мать этого Слуги Народа за время его депутатства приобрела недвижимости на 14,5 млн. грн. и автомобиль Tesla. Команда Зеленского уже превращает этот конкурс в позор еще больший, чем было при избрании руководителя САП", - подытожил глава ЦПК.

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Топ комментарии
+49
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05.09.2022 15:55
+41
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05.09.2022 16:05
+34
БОЖЕ дай нам силу победить врага,а ПОТОМ СУДИТЬ ВСЮ ЭТУ ЗЕЛЕНУЮ СВОРУ !!!!!!!
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05.09.2022 15:56
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А президент скаже: -Я тут ні при чому, це ж парламент вирішив
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05.09.2022 18:14 Ответить
Нельзя расшатывать лодку, а то батальону Монако не за что будет купить восьмую виллу на южном берегу Франции и пятую яхту в одни руки, а то глядиш очередную область сдадут с голодухи.
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05.09.2022 18:35 Ответить
Покидьки та потвори!
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05.09.2022 18:44 Ответить
Ганьба- це нормальний стан життя "зелених зрадників" .Без ганьби ,вони не можуть жити.Цікаво,а чому в сім'ї Байдена немає віли в Італії в районі, котрий кишить рашистськими мішками з грошима і їхньою нерухомістю?
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05.09.2022 18:48 Ответить


tZE inform

@tZEinform

·

2 ч

Списки всіх депутатів і посадових осіб, які беруть участь у ліквідації, ослабленні, або створення перешкод в роботі антикорупційних органів України будуть передані США для застосування санкцій на основі міжнародних договорів про боротьбу с корупцією і організованою злочинністю.
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05.09.2022 18:54 Ответить
Клочко вже у цьому списку.
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05.09.2022 21:33 Ответить
Депутат Бучанської міськради Українцева - замість ремонту зруйнованих будинків, а таких у місті 301, влада знову ремонтує вже відремонтовану (!!!???) вулицю Вокзальну . Бюджет області виділив 145 млн з резервного фонду з них - 100 на дороги

Чесний керівник НАБУ не дасть владі красти, а крадуть же по-чорному, на крові солдат і цивільних людей
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05.09.2022 19:51 Ответить
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05.09.2022 19:59 Ответить
Віталька, борцун ти наш з корупцією, ти зробив це разом!!!!
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05.09.2022 20:27 Ответить
Законопроєкт Клочка про НАБУ - підготовка до безкарного розкрадання міжнародної допомоги Україні. Андрій Клочко - фігурант розслідування журналістів Bihus.Info, які виявили, що 70-річна матір народного обранця за час його депутатства придбала нерухомості на 14,5 млн грн і автомобіль Tesla. Нардеп пояснив покупки матері добрим заробітком сім'ї своєї сестри. Однак журналісти з'ясували, що сукупного доходу родини сестри Клочка не вистачило б і на Tesla. Торік у грудні НАБУ і САП відкрили проти нардепа справу за цим епізодом.
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05.09.2022 20:35 Ответить
И почему он не на Юге у рашистов?
Наверное, Тесла не завелась...
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05.09.2022 20:49 Ответить
Карбюратор шаліт...
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05.09.2022 21:45 Ответить
харя в теслу не влізла
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05.09.2022 23:42 Ответить
Жаль,что он не у рашистов.Это было бы ходячие оружие пострашнее,чем Хаймерс.
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06.09.2022 01:22 Ответить
А %ожа,%ожа какая!Откормленная,наглая,одновременно злозыркающая по сторонам,-засекли или не засекли.А вдруг в зад что-то воткнут..
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06.09.2022 01:26 Ответить
то все ..вирвано з контекста.. натаха масейчук в ..единих новинах.. всю локшину розвисить по вухах . орден княгини ольги треба ж видпрацювати
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06.09.2022 07:02 Ответить
Ну що, срані виборці зеленського, смішно вам, падли?
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05.09.2022 21:40 Ответить
уху ели, видимо.....
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05.09.2022 22:20 Ответить
Представьте, что в ВР работает такое себе у̶е̶б̶и̶щ̶е̶ чудовище, как Андрюша Клочко. И вот однажды Андрюшу обуяла законодательная инициатива невиданной силы. И подало это у̶е̶б̶и̶щ̶е̶ чудовище законопроект 7654 цель которого сорвать конкурс на главу НАБУ и поставить на эту должность руководителя, который будет полностью подчиняться ОП. Это значит, что никого из власти трогать не будут. И если честно, то это абсолютно логичное решение для Андрюши Клочко. Ведь в НАБУ сейчас есть дело по нему. Потому что журналисты BIHUS.Info нашли у мамы и сестры Андрюши недвижимости и земли на десятки миллионов гривен, происхождение которых семейка Клочко объяснить не может. А все это они купили сразу после того, как это у̶е̶б̶и̶щ̶е̶ чудовище Андрюша Клочко стал нардепом и главой комитета ВР. Совпало, наверное. Ага! Бывает. И поэтому Андрюша делает все, чтобы сорвать конкурс и не дать своему делу трансформироваться в приговор. Андрюша, убери свои потные рученьки от НАБУ. И вместе с этим законопроектом иди вслед за русским военным кораблём.

И очень сильно прошу президента Владимира Зеленского взять на короткий поводок это у̶е̶б̶и̶щ̶е̶ чудовище. Потому что если он сорвёт конкурс, этим испортит отношения с нашими западными партнёрами и от этого пострадают поставки оружия в Украину, то после этого может пострадать сам Андрюша. Не от меня. Я просто представляю, как будут люди реагировать. И тогда приговор для него будет меньшим из бед. Ведь если у̶е̶б̶и̶щ̶е̶ он ставит под угрозу поставки оружия, график освобождения Украины и жизни военных, то это будет иметь для него очень неприятные последствия. Я так думаю. Да, народный гнев, он такой. Поэтому давайте не дразнить людей, а все вместе сконцентрируемся на войне и на противодействии оккупантам, а не на противодействии конкурсу по отбору нового главы НАБУ.

С уважением, заместитель Главы комитета ВР по предотвращению и противодействию коррупции в 8 созыве, солдат Борислав Береза.
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05.09.2022 22:45 Ответить
навіть не просіть! бо все це робиться і за ініціативою і за підтримки власне самого презЕдента, інакше пояснити таких речей не можливо. хіба що єдиний інший варіант пояснення - недоумство нашого керманича, але це явна брехня.
отож, поки наші воїни воюють, союзники не жаліють грошей і вливають в країну мільярди, наше державне керівництво казковими обсягами дерибанить те, що виділяють Україні інші країни.
сором сороміцький! війну переживем і ворога знищемо. а як пережити цей сором перед усім світом? і як перемогти паразитів і зрадників в середині країни?
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05.09.2022 23:40 Ответить
Як чхав на народ Андрюша-******* так і буде чхати, не для того цей кусок говніща прослизнув у стіни парламента щоб народом перейматися. Та він і доводить це з кожною тіпадекларацією і навіть не приховує свої статки і статки мами. Він задоволений співпрацею з ОП і все у нього ОК до кінця його каденції а більше ні йому ні мамі не треба.
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05.09.2022 23:40 Ответить
даже если назначат голову НАБУ . очень мала вероятность что это ****** сядет . потому что там пацюков ворующих вагонами как опарышей в сортире
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06.09.2022 07:10 Ответить
Корупція чи перемога?((Ми вам даєм гроші на виживання,але просимо вас зробити крок до боротьби з корупцією,а ви глибоко кашляли на наші вимоги але хочемо й далі підтримки((
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05.09.2022 23:39 Ответить
Що, знову "царь - хАроший, бАярє плАхіє"?!!
Я НЕ ЗАКЛИКАЮ до самосуду, але мені здається, що своїми діями та вчинками ці "шлюхи урода" прямо таки напрошуються до вчинення справедливого божого ВИРОКУ...
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06.09.2022 07:40 Ответить
Борислав Береза: "Посли G7 трохи стурбовані законопроектом у̶е̶б̶и̶щ̶а народного депутата від "слуги народа" Клочка та м'яко натякають, що будуть проблеми.
Клочко, якщо через твій закон щось завадить отриманню допомоги та зброї, то ти самотужки будеш брати Донецьк. С законопроектом в руках. Бо мабуть це єдине, що допоможе тобі в тому випадку виправдатися".
(скрін поста послів G7 в Україні - за ссиллю)
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06.09.2022 09:13 Ответить
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