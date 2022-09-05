Зеленский и Макрон проговорили более полутора часов: о ситуации на фронте, МАГАТЭ и Запорожской АЭС

Президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон провели переговоры, которые длились более 1,5 часов.

Об этом сообщил Зеленский в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Провел предметные более чем полуторачасовые переговоры с президентом Эмманюэлем Макроном. Проинформировал французского коллегу о ситуации на фронте и ходе противодействия агрессии РФ. Скоординировали дальнейшую оборонную поддержку со стороны Франции. Обменялись оценками результатов миссии МАГАТЭ на ЗАЭС", - рассказал он.

Читайте также: Никто не может подвергать сомнению суверенитет Украины, - Макрон