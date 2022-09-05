1 548 18
Зеленский и Макрон проговорили более полутора часов: о ситуации на фронте, МАГАТЭ и Запорожской АЭС
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон провели переговоры, которые длились более 1,5 часов.
Об этом сообщил Зеленский в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Провел предметные более чем полуторачасовые переговоры с президентом Эмманюэлем Макроном. Проинформировал французского коллегу о ситуации на фронте и ходе противодействия агрессии РФ. Скоординировали дальнейшую оборонную поддержку со стороны Франции. Обменялись оценками результатов миссии МАГАТЭ на ЗАЭС", - рассказал он.
Топ комментарии
+11 Павло ШОвте
показать весь комментарий05.09.2022 17:21
+8 Павло ШОвте
показать весь комментарий05.09.2022 17:17
+6 Павло ШОвте
показать весь комментарий05.09.2022 17:26
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
може кернес допомагав дурню зе, як свого часу добкину?