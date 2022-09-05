В Кремле понимают, что явка на "референдумах" в Украине будет низкой, - миссия США в ОБСЕ
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Российские чиновники знают, что их ненавидят в Украине.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает миссия США в ОБСЕ.
"Официальные лица России озабочены низкой явкой избирателей на этих фиктивных "референдумах". Конечно, это не удивительно, учитывая жестокость российской военной кампании и широкое противодействие попыткам России колонизировать украинскую землю. И мы считаем, что российские чиновники знают, что их ненавидят в Украине. Они это очень хорошо знают", – говорится в сообщении.
В миссии отметили, что любые заявления Кремля о том, что "народ Украины стремится быть аннексированным Россией", откровенная ложь и пропаганда.
"Прозрачные и свободные опросы общественного мнения свидетельствуют об обратном. Согласно опросу Чикагского университета, подавляющее количество граждан Украины выступает против российской агрессии и оккупации. 97% граждан Украины считают вторжение России главной угрозой безопасности Украины, и такой же процент желает, чтобы Россия компенсировала Украине смерти и разрушения, которые она повлекла.
Сейчас большинство граждан Украины видят свое будущее отдельно от России. Только 3% граждан Украины хотят, чтобы Украина присоединилась к возглавляемому Россией Евразийскому таможенному союзу, а 90% хотят, чтобы Украина стала членом ЕС", - добавили в миссии.
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НЕ ПИШИТЕ СОВКОВУЮ ДУРЬ
Росіяни переживають, як ми розраховуватимемося зі США за постачання зброї.
Дуже просто: ми їм Камчатку віддамо.
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Я всё пропустил ? Где референдумы прошли ?
Москалі такі смішні зі своїм «нікагда би нє падумал, што переживу чуму і вайну».
Ну, хто вам сказав, що ви переживете?
С каких это пор явка влияет на результаты в рашке?
Север К
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Реєстрація: 05.09.2022
ВСЕХ УКРАИНОМОВНИХ ЗГНОИЛИ В ГУЛАГАХ .
так шо - МОСКАЛЯКУ НА ГИЛЯКУ
ОСТАП ДРОЗДОВ
«Ми не були готові підривати мости 24 лютого. Ми думали, що з того боку люди дбайливо ставитимуться до будинків та мостів».
Ця цитата радника ОП знімає всі питання. Той бік не виправдав сподівань. Той бік виявився терористом. Хто би міг подумати? Такі дбайливі були все життя.
Так акуратно голодомор провели.
Так турботливо розстріляли весь цвіт інтелігенції.
Так філігранно згноїли в застінках усіх незгодних.
Так злагоджено етапували українців у далеку лісотундру Сибіру.
Так лагідно насадили свій язик.
Так любовно поскидали хрести з храмів і запровадили безбожжя.
Так розчульно забрали свободу, приватну власність, самоповагу й національне мислення.
Так прихильно перетворили народ на безпам'ятних манкуртів.
Так приємно анексували Крим.
Так ніжно бомбанули Донбас.
Так бережно поливали з Градів 2014-2022…
А тут раптом той бік виявився сатаною во плоті. Хто б міг подумати? Той бік мав захопити весь Юговосток - але так, щоб дбайливо зберегти будинки і мости.
…А насправді це ж не по поодинокий абсурд потойбічного мислення. Аналогічна нотка проскочила і в очільника Одеси. Він якось між іншим "вступився" за окупантів - мовляв, вони Одесу *******, тому бережуть її від обстрілів, бо хочуть цілою. Дбайливі так загарбники, дай Бог їм здоровля і многая літа.
А щоб вони були задоволені, коли прийдуть, - мер буде до останнього хухати-дмухати на пам'ятник імперській курві Єкатерині Вторій, яка зруйнувала Січ, закріпачила українців, але одеситам нравицця.
Прошу звикати. Ще не заговорили харківський, криворізький, миколаївський, дніпровський, нікопольський, кропивницький та інші мери. Які зараз набирають собі балів під шумок - але коли дійде до діла, то увімкнуть старі й перевірені стоп-крани опирання всьому українському.
Для всієї лінійки русифікованих міст придумано нову мульку-відмазку: ми - не проросійське місто, ми - інтернаціональне. І нічо ви їм не зробите, бо вони ж пережили ракетні обстріли й мають моральне право нести високий стяг русо-інтернаціоналізму.
Грядущий крен у бік інтернаціонального тлумачення історії міст всього південно-східного поясу - це фактична легітимація змосковлення як статусу-кво. В більшості міст творили представники багатьох національностей - але ще ніхто там не відновив старі єврейські кладовища, натомість їм акцентовано розходиться на ворожій топоніміці та спадщині, яку захищатимуть мери, які під шумок війни покращили свої репутації, але лишили без змін своє нутро.
Той бік виявився не дуже дбайливим. А наш бік дбає, аж гай шумить
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04.09.2022 20:20
А по-друге - навіть якщо і цитата правильна, але її джерело - мертведчуківський грантоїд, то можна ненароком заляпатись.
блин,у вас шото неправильно с первичными данными..
я бы сменил штирлица.