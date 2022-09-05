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Россия запретила въезд Шону Пенну и Бену Стиллеру за визиты в Украину

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

стіллер

Американских актеров Шона Пенна и Бена Стиллера, поддерживающих Украину, а недавно награжденных Владимиром Зеленским орденами "За заслуги" III степени, включили в "черный список" в России. Теперь им на постоянной основе запрещено въезжать в страну-агрессора.

Список из 25 граждан США, в котором кроме звезд фигурируют чиновники, бизнесмены и сотрудники неправительственных организаций, опубликован на сайте российского министерства иностранных дел. Об этом сообщает "Интерфакс", передает Цензор.НЕТ.

На сайте ведомства указано, что такое решение было принято "в порядке ответных мер на персональные санкции против граждан России, которые постоянно расширяются администрацией Дж.Байдена".

Напомним, Шон Пенн находился в Киеве в момент начала полномасштабной войны. Как отмечал актер, украинский народ и президент "стали историческими символами отваги и принципов". Второй раз Пенн посещал Украину в июне.

Читайте также: Зеленский наградил голливудских актеров Пенна, Стиллера и Честейн. ФОТО

По словам Бена Стиллера, который тоже был в Украине летом, ему было важно собственными глазами увидеть все происходящее и рассказать миру, что война должна прекратиться.
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Топ комментарии
+29
І як це вони переживуть, це травма на все життя ))
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05.09.2022 17:41
+15
Вони , мабуть , ридають від горя , якого їм завдали русинШвайн 🤣🤣🤣
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05.09.2022 17:59
+14
в отместку киркоров очолыть рыспубликанскую баню всеялугандонии...
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05.09.2022 17:46
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І як це вони переживуть, це травма на все життя ))
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05.09.2022 17:41 Ответить
Вони , мабуть , ридають від горя , якого їм завдали русинШвайн 🤣🤣🤣
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05.09.2022 17:59 Ответить
оце мегаответочка хлопцям прилетіла... https://www.youtube.com/watch?v=rFwyNXd4YHw&list=PLQwiagIRDFXyGrUQ9cIufz90S30SD49j4&index=4
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05.09.2022 18:16 Ответить
ну тоді шон пенн очолить якийсь добробат...
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05.09.2022 17:43 Ответить
в отместку киркоров очолыть рыспубликанскую баню всеялугандонии...
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05.09.2022 17:46 Ответить
Таке собі. І по відношенню до "постраждалих", і по відношенню до "санкційників".
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05.09.2022 17:44 Ответить
Ви подивіться як скиглять пид*раси на болотах з приводу "нас рускіх нікуда ні пускают" - просто гвалт...
О от шоб хтось висловився з обуреням про те, що його не пускають у ********* - не чув...
Це як той анекдот про "Неулавимого Гонзалеса"...
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05.09.2022 17:48 Ответить
Цікаво.... а фільми з Пенном і Стіллером раш@@ка теж заборонить на вершину рашистських хіт-парадів впевненно піднімається "Свинарка і пастух" !!!!!!!
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05.09.2022 17:55 Ответить
не встигли - ці стрічки вже сам Голівуд заборонив показувати в Росії)))
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05.09.2022 20:28 Ответить
Ані тєпєрь нікада нє увідят Зажопінська Задріщінська Мухасранська...
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05.09.2022 17:55 Ответить
і Усть-Пердюйська...
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05.09.2022 18:16 Ответить
Ойййййой 😂😂😂
Зірки Голівуду не зможуть потрапити до мухосранська 🤨
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05.09.2022 17:57 Ответить
Яке горе...
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05.09.2022 18:00 Ответить
Яка біда, матрешек не зможуть купити!
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05.09.2022 18:01 Ответить
Искренне жиль их. Они не смогут полоскать трусы В Великом Устюге.

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05.09.2022 18:01 Ответить
єто да, єнто катастрофа
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05.09.2022 19:06 Ответить
И фильмы, *****, с их участием запретите! Смотрите Боливуд
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05.09.2022 18:16 Ответить
как дальше жить...
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05.09.2022 18:23 Ответить
Це геноцид Голівуду - Голівуд, повикидайте усіх рашинських акторів, шо до вас налізли.
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05.09.2022 18:24 Ответить
Все, это конец! Шон зАпил горькую, Бен подумывает о самоубийстве.
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05.09.2022 18:26 Ответить
ВЕЛКОМ ТУ ВЕ РАША
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05.09.2022 18:33 Ответить
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05.09.2022 18:58 Ответить
.
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05.09.2022 19:00 Ответить
каЦАПЫ,
Да срать они хотели вам на голову и сцать вам в рот с вашим пидарофьрером
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05.09.2022 19:02 Ответить
И часто они в Россию ездили?
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05.09.2022 19:13 Ответить
Шон Пенн: все пропало. життя наперекосяк, як жити далі?
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05.09.2022 19:17 Ответить
«Россия - это большой вонючий сарай» / Жерар Депардье/
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05.09.2022 19:17 Ответить
А драти піратські копії з цими артистами московітам нє слабо,московський цап і в африці цап.
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05.09.2022 20:29 Ответить
цапи нелюди !
і як вони будуть тепер відвідувати свої маєтки в сонячному мурманську?
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05.09.2022 20:40 Ответить
москалів жаба давить бо до мордора ніхто не хоче їхати
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05.09.2022 21:08 Ответить
Вони мабуть усе волосся на собі повиривали від горя!
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05.09.2022 21:19 Ответить
Россия довыделывается, что Шон Пенн снимет фильм про войну, и не только документальный, но полноразмерный блокбастер.
Материала хватает. Честных творческих людей лучше не злить.
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05.09.2022 21:57 Ответить
Ну пи..дец, как же они теперь проживут без рашки! Похоже, в МИД рашки одни идиоты сидят.
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05.09.2022 22:12 Ответить
Той момент,коли русня відчуває себе пупом землі,а насправді пусте місце. Кому вони потрібні?
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05.09.2022 22:18 Ответить
 
 