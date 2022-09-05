Джонсон поздравил Трасс и назвал поддержку Украины среди своих главных достижений в должности премьера Великобритании
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Борис Джонсон подвел итоги своей работы и поздравил с победой свою преемницу в должности лидера Консервативной партии и премьера Великобритании Лиз Трасс.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
"Для меня было честью возглавлять Консервативную партию последние три года, получив наибольшее за десятилетие большинство, завершив процедуры Brexit, осуществляя надзор за самым быстрым в Европе развертыванием кампании вакцинации и оказывая жизненно необходимую помощь Украине.
Мои поздравления Лиз Трасс с решительной победой. Я знаю, что у нее есть правильный план, что делать с ростом стоимости жизни, как сплотить нашу партию и продолжить отличную работу по объединению и улучшению нашей страны. Сейчас время, чтобы все консерваторы на 100% сплотились вокруг нее", - заявил Борис Джонсон.
Пожалуйста, подождите...
ми,поляки,британці...в перспективі молдавани,білоруси з турками.
Міс Ліз налаштована проти Росії не менше, ніж міс Маргарет проти СРСР. Проблема за Америкою, потрібен новий "рейган" натомість демократичного слабака, ні нашим-ні вашим, і Україну підтримати і Росію не образити
А потім ще й Буш старший ляпнув таку ж хрінь з трибуни ВР.
Предложение установить дипотношения Британии с Украиной, это сепаратизм в чистом виде и стало бы смертельным приговором Горбачеву как руководителю СССР. И неизвестно кто пришел бы к власти в Кремле после него. Поэтому Тетчер и ответила так резко.
Никто не мог предвидеть, что СССР скоро развалится и Украина станет самостоятельным государством
Найдикіший кошмар Заходу - розвалена росія та ракети з ядерною боєголовкою у кожного місцевого князя. На жаль, це в природі людини - найгірший порядок краще за найвеселіше безладдя
Заблокированными на счетах Поднебесной оказались последние не замороженные золотовалютные резервы России.
Вложив 17 процентов золотовалютных резервов в юань, российские власти признали, что вывести средства из китайских активов просто так невозможно, пишет издание The Moscow Times 4 сентября.
Продажа юаней, в которые на 1 января было вложено более 100 миллиардов долларов из золотовалютных резервов, требует отдельного соглашения с Китаем. Об этом говорится в презентации Центробанка РФ, подготовленной для совещания с членами правительства о дальнейшей судьбе резервов и планах наполнить их "дружественными" валютами.
https://korrespondent.net/world/russia/4512559-rezervy-tsb-rf-okazalys-v-kapkane-kytaia-smy
https://youtu.be/3oCFaaP_y2w
- Мам, дай денех на мароженое...
- Ага - ЩАС! Ты ещё кузнечиков не доел...
- Фсьо, доел!
- И шо, не наелся?
- Наелся!
- Ну так и нах*я тебе сытому мороженое?
По сравнению с нашим дебилом - как слон и моська.