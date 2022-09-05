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Новости За рубежом
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Джонсон поздравил Трасс и назвал поддержку Украины среди своих главных достижений в должности премьера Великобритании

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

джонсон

Борис Джонсон подвел итоги своей работы и поздравил с победой свою преемницу в должности лидера Консервативной партии и премьера Великобритании Лиз Трасс.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Для меня было честью возглавлять Консервативную партию последние три года, получив наибольшее за десятилетие большинство, завершив процедуры Brexit, осуществляя надзор за самым быстрым в Европе развертыванием кампании вакцинации и оказывая жизненно необходимую помощь Украине.

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Мои поздравления Лиз Трасс с решительной победой. Я знаю, что у нее есть правильный план, что делать с ростом стоимости жизни, как сплотить нашу партию и продолжить отличную работу по объединению и улучшению нашей страны. Сейчас время, чтобы все консерваторы на 100% сплотились вокруг нее", - заявил Борис Джонсон.
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Топ комментарии
+18
Тепер чекаємо на обрання Бориса Джонсонюка очільником NATO!👍
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05.09.2022 17:50
+13
Главенство в НАТО повинні отримати англосакси, а не гнилі шваби і інші *************.
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05.09.2022 17:54
+11
що цікаво: в першому турі праймеріз (парт.виборів) виборів Ліз Трасс була 5-ю; в півфіналі - третьою; в фінал вийшла другою; в фіналі впевнено перемогла Сунака, який лідирував з першого туру. Це означає, що вона є об'єднуючою фігурою для більшості своєї партії.
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05.09.2022 17:57
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Тепер чекаємо на обрання Бориса Джонсонюка очільником NATO!👍
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05.09.2022 17:50 Ответить
Главенство в НАТО повинні отримати англосакси, а не гнилі шваби і інші *************.
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05.09.2022 17:54 Ответить
по моєму у нового блоку більше шансів...
ми,поляки,британці...в перспективі молдавани,білоруси з турками.
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05.09.2022 18:07 Ответить
можливо плюс баку з тбіліссі..
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05.09.2022 18:09 Ответить
датчанин Расмунссен и норвежец Столтенберг это закоренелые пацифисты - ********
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05.09.2022 18:12 Ответить
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05.09.2022 17:50 Ответить
Також вітання з перемогою Ліз Трасс від украінців - це просто супер 👍🏼❤️❤️❤️
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05.09.2022 17:54 Ответить
Не забуватимемо, що саме Маргарет Тетчер, її спрямованість і переконаність, зламали хребет СРСРу.
Міс Ліз налаштована проти Росії не менше, ніж міс Маргарет проти СРСР. Проблема за Америкою, потрібен новий "рейган" натомість демократичного слабака, ні нашим-ні вашим, і Україну підтримати і Росію не образити
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05.09.2022 17:55 Ответить
Ms Thetcher what's about the ambassy of Ukraine in London? - Що ви можете сказати про амбасаду України в Лондоні? Вона відповідає: ми не маємо дипломатичних стосунків із Каліфорнією.
А потім ще й Буш старший ляпнув таку ж хрінь з трибуни ВР.
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05.09.2022 18:01 Ответить
Это высказывание Тетчер относится к 1990 году, во время ее визита в Украину. Цель визита - поддержка курса Горбачева, под которым уже шатался трон и били его со всех сторон, и демократы и коммунисты.
Предложение установить дипотношения Британии с Украиной, это сепаратизм в чистом виде и стало бы смертельным приговором Горбачеву как руководителю СССР. И неизвестно кто пришел бы к власти в Кремле после него. Поэтому Тетчер и ответила так резко.
Никто не мог предвидеть, что СССР скоро развалится и Украина станет самостоятельным государством
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05.09.2022 18:20 Ответить
Отже Тетчер (як і інші західні керівники) не хотіли розвалу совка. Зараз більшість західних політиків сповідують таке ж і щодо рф.
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05.09.2022 21:25 Ответить
100%, що так.
Найдикіший кошмар Заходу - розвалена росія та ракети з ядерною боєголовкою у кожного місцевого князя. На жаль, це в природі людини - найгірший порядок краще за найвеселіше безладдя
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05.09.2022 21:53 Ответить
надеюсь дама круче джонсонюка не токо на словах...
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05.09.2022 17:55 Ответить
не в тему, но не менее интересное:
Заблокированными на счетах Поднебесной оказались последние не замороженные золотовалютные резервы России.
Вложив 17 процентов золотовалютных резервов в юань, российские власти признали, что вывести средства из китайских активов просто так невозможно, пишет издание The Moscow Times 4 сентября.
Продажа юаней, в которые на 1 января было вложено более 100 миллиардов долларов из золотовалютных резервов, требует отдельного соглашения с Китаем. Об этом говорится в презентации Центробанка РФ, подготовленной для совещания с членами правительства о дальнейшей судьбе резервов и планах наполнить их "дружественными" валютами.
https://korrespondent.net/world/russia/4512559-rezervy-tsb-rf-okazalys-v-kapkane-kytaia-smy
https://youtu.be/3oCFaaP_y2w
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05.09.2022 17:56 Ответить
Теперь любая финансовая операция между Китаем и х*йлостаном будет больше похожа на: -
- Мам, дай денех на мароженое...
- Ага - ЩАС! Ты ещё кузнечиков не доел...
- Фсьо, доел!
- И шо, не наелся?
- Наелся!
- Ну так и нах*я тебе сытому мороженое?
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05.09.2022 18:13 Ответить
що цікаво: в першому турі праймеріз (парт.виборів) виборів Ліз Трасс була 5-ю; в півфіналі - третьою; в фінал вийшла другою; в фіналі впевнено перемогла Сунака, який лідирував з першого туру. Це означає, що вона є об'єднуючою фігурою для більшості своєї партії.
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05.09.2022 17:57 Ответить
по любэ боря джонсонюк залышайеться нашою людыною...
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05.09.2022 18:00 Ответить
зараз головне розумiти,що ЛIЗ ТРАСС,це лише допомога,а основний тягар вiйни все одно на Украiнцях.
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05.09.2022 18:02 Ответить
Ліз їм дасть гарі
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05.09.2022 18:06 Ответить
А хто наш През Ліз чи Зе. Хто повинен давати гарі перш за все?
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05.09.2022 18:15 Ответить
наш през ні. Це от Ліз славиться особливою "любов'ю" до росії. Зе - йому би дагаваріцца пасєрєдінє, пєрєстать стрєлять, я не лох буду усьо бомбіть.
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05.09.2022 19:57 Ответить
Дякуємо пане Джонсон за все що ви зробили для України ! 🇺🇦🇬🇧
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05.09.2022 18:47 Ответить
Дякуємо Борисе? А йдіть до нас Прем'єром
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05.09.2022 19:09 Ответить
нехай замість Єрмака, свисни їм там
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05.09.2022 19:59 Ответить
Чтобы 95 цирк весь разогнал, оно Зеле надо?!)
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05.09.2022 19:21 Ответить
Лохмотый Боря молодец! Очень симпатичный человек как личность.
По сравнению с нашим дебилом - как слон и моська.
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05.09.2022 22:18 Ответить
Спасибо, Борис!
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05.09.2022 22:19 Ответить
Thank you very much for best wishes and support!
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24.10.2022 14:56 Ответить
 
 