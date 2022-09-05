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Зеленский провел итоговый разговор с Джонсоном: "С нетерпением жду сотрудничества с большим другом Украины в новом статусе"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

джонсон

Президент Владимир Зеленский провел итоговый телефонный разговор с премьером Британии Борисом Джонсоном, 5 августа на этот пост избрали министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

Об этом сообщил Зеленский в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Провел итоговый разговор с Борисом Джонсоном в его нынешнем статусе. От имени всего украинского народа поблагодарил за личную смелость, принципиальность и выдающийся вклад в противодействие агрессии РФ. С нетерпением жду сотрудничества с большим другом Украины в новом статусе", - рассказал он.

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Редахтури! Вересень на вулиці...
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05.09.2022 18:08 Ответить
))))))))))
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05.09.2022 18:15 Ответить
А насправді: "Ф-фу-у-у! Нарешті здихався! А з бабою може легше буде?"
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05.09.2022 18:19 Ответить
Джонсон це УКРАЇНА..
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05.09.2022 18:24 Ответить
Вова радостно вздохнул, ведь именно Борис регулярно натягивал ему его глазное яблоко на его же седалище.
Ты, Вовчик, ещё не догадываешься, как это умеет делать Лиз Трасс.
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05.09.2022 18:30 Ответить
Зеленый мародёр
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05.09.2022 19:29 Ответить
 
 