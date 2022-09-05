Зеленский провел итоговый разговор с Джонсоном: "С нетерпением жду сотрудничества с большим другом Украины в новом статусе"
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Президент Владимир Зеленский провел итоговый телефонный разговор с премьером Британии Борисом Джонсоном, 5 августа на этот пост избрали министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.
Об этом сообщил Зеленский в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Провел итоговый разговор с Борисом Джонсоном в его нынешнем статусе. От имени всего украинского народа поблагодарил за личную смелость, принципиальность и выдающийся вклад в противодействие агрессии РФ. С нетерпением жду сотрудничества с большим другом Украины в новом статусе", - рассказал он.
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Ты, Вовчик, ещё не догадываешься, как это умеет делать Лиз Трасс.