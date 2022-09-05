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Новости За рубежом
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Еврокомиссия даст оценку Украине как стране-кандидату в ЕС в следующем году, - Варгеи

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

ес,евросоюз,єс,євросоюз

Европейская комиссия даст Украине свою оценку как кандидату в следующем году.

Об этом сообщил европейский комиссар по переговорам о расширении и европейской политике соседства Оливер Варгеи, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы дадим нашу оценку Украине как стране-кандидату в следующем году. Не так давно мы (Европейская комиссия) подготовили наши выводы (по заявке Украины на членство в ЕС) и еще будем работать над другой частью выводов в отношении уровня соответствия Украины законодательству ЕС. Это мы должны будем сделать до конца года", - сказал Варгеи в понедельник в Брюсселе на пресс-конференции после завершения заседания Совета ассоциации Украина-ЕС.

Говоря о перспективе предоставления Украине членства в ЕС, еврокомиссар констатировал, что процесс расширения "основывается на заслугах и всегда зависит от того, насколько выполнены Копенгагенские критерии". "Когда вы посмотрите на наши выводы, вы увидите очень четко, что нужно сделать для того, чтобы получить статус кандидата. Это семь критериев, где, как мы понимаем, Украина уже достигла определенного продвижения", - детализировал Варгеи.

По его словам, впереди еще много работы. "Всегда легко говорить о датах, о следующих шагах, но главное – выполнять практическую работу", - подчеркнул еврокомиссар.

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Угу. С государственной политикой мародерства на гуманитарке Украине, конечно, двери в ЕС широко открыты.
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05.09.2022 18:10 Ответить
как бы нэ ********...бо скоро киев будет раздавать ярлык на княжество даунам всяким...
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05.09.2022 18:15 Ответить
То-то я дивлюсь пліснява старається отримати перспективу на скоче членстово України в ЄС.

Мураєв переписав бізнес на оточення "Слуги народу"

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05.09.2022 18:29 Ответить
оцінка вже є- вона написанв великими черними буквами на йбальніках агрохламідії, абдрістовічя, стіфанчюка, дєрьмака.
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05.09.2022 18:32 Ответить
Нееть ‼️

зерно українське в Італію зараз возите - ось і в ЕС зараз приймайте
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05.09.2022 18:35 Ответить
Більше 8 років вони нам втирали, що маленький Донбас годує велику Україну...
А тут виявилось, що Україна годує пів світу.
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05.09.2022 18:36 Ответить
 
 