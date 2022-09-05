ВСУ отразили попытки российского наступления вблизи 9 населенных пунктов, а на Краматорском направлении выбили врага с ранее занятых им позиций, - Генштаб

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18.00 05 сентября.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба.

В сообщении отмечается: "Продолжаются сто девяносто четвертые сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.

Противник продолжает сосредотачивать усилия на установлении полного контроля над территорией Донецкой области, удержании временно захваченных районов Херсонской, Харьковской, Запорожской и Николаевской областей.

Сохраняется угроза массированных авиационных и ракетных ударов по объектам военной и гражданской инфраструктуры по всей территории Украины.

В акватории Черного моря в готовности к применению продолжают находиться носители крылатых ракет морского базирования "Калибр" противника.

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В течение текущих суток враг совершил более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня и более 25 авиационных ударов с целью поражения военных и гражданских объектов на территории Украины.

Противник нанес авиаудары по районам населенных пунктов Залиман Харьковской области; Дмитровка, Богородичное, Зайцево, Кодема, Соледар, Яковлевка, Красногоровка Донецкой области и Дорожнянка Запорожской области.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

На Северском направлении обстрелам подверглись приграничные районы населенных пунктов Черниговской и Сумской областей.

На других направлениях противник, задействуя имеющиеся средства огневого поражения, продолжал обстрелы военной и гражданской инфраструктуры, а именно:

на Харьковском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Уды, Одноробовка, Сосновка, Дементиевка, Новое, Питомник, Борщева, Русская Лозовая, Русские Тишки, Петровка, Момотово, Байрак, Слобожанское, Гусаровка, Мосьпаново и Чепиль;

на Славянском направлении – Краснополье, Вернополье, Дубровное и Богородичное;

на Краматорском направлении – Донецкое, Пискуновка, Кривая Лука, Северск и Спорное;

на Бахмутском направлении – Николаевка, Веселое, Белогоровка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Кодема, Зайцево и Майорск;

на Авдеевском направлении – Александровка, Авдеевка, Водяное, Красногоровка и Марьинка;

на Новопавловском направлении – Свободное Поле, Времивка, Новомихайловка и Керменчик;

на Запорожском направлении – Зеленое Поле, Новоселка, Новополье, Гуляйполе, Красное, Каменское.

На Южнобужском направлении противник сосредотачивается на обороне занятых ранее рубежей и позиций, продолжал обстрелы в районах населенных пунктов Квитневое, Шевченково, Любомировка, Новогригоровка, Посад Покровское, Украинка, Прибужское, Лиманы, Лупарево, Мирное, Александровка и Таврическое.

По имеющейся информации, командование воинских частей 1-го армейского корпуса российских оккупационных войск проводит меры принудительного перевода личного состава срочной службы на контракт, что делает невозможным их увольнение с военной службы в течение трех лет. Кроме того, на указанную категорию не распространяются единовременные выплаты за подписание таких контрактов, что значительно снижает морально-психологическое состояние личного состава.

Враг продолжает совершать противоправные действия в Херсонской области. Так, российские оккупанты отключили Каховскую ГЭС, что повлекло за собой обесточивание части Херсонской и Запорожской областей.

Силы обороны продолжают ведение оборонной операции, удерживают определенные рубежи и не допускают продвижение захватчиков в глубь территории Украины.

Наши защитники успешно отразили попытки наступления врага в районах населенных пунктов Белогоровка, Григоровка, Покровское, Бахмутское, Лозовое, Спартак, Соледарь, Зайцево и Семигорье, а на Краматорском направлении имели тактический успех и выбили врага с ранее занятых им позиций.

Группировка Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины отражает ракетные и авиационные удары противника, эффективно прикрывает критические объекты на территории Украины.

В течение текущих суток, для поддержки действий наземных группировок, авиация Сил обороны нанесла более 15 ударов, направленных на поражение живой силы, боевой и специальной техники, а также других военных объектов врага.

Ракетные войска и артиллерия сил обороны продолжают огневую поддержку действий наземных группировок войск.

По уточненным данным подтверждены потери врага. В результате успешного огневого поражения в районе населенного пункта Купянск Харьковской области оккупанты потеряли убитыми и ранеными более 100 военнослужащих, уничтожены две боевые машины. В городе Херсон поражены более 30 военнослужащих и 3 танка противника; а в районе Антоновского моста и переправы уничтожен зенитный ракетный комплекс и шесть грузовиков врага.

Успешные действия Сил обороны привели к выведению из строя переправ в районе Херсона и в очередной раз свели на нет попытки агрессора возобновить перебрасывание войск через реку Днепр.