Под Купянском убито и ранено более 100 оккупантов, в Херсоне - более 30 и 3 танка, на Антоновском мосту - ЗРК и 6 грузовиков, - Генштаб
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о потерях российских оккупантов в течение 5 сентября.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба.
Отмечается, что "по уточненным данным подтверждены потери врага. В результате успешного огневого поражения в районе населенного пункта Купянск Харьковской области оккупанты потеряли убитыми и ранеными свыше 100 военнослужащих, уничтожены две боевые машины. В городе Херсон поражены более 30 военнослужащих и 3 танка противника; а в районе Антоновского моста и переправы уничтожен зенитный ракетный комплекс и шесть грузовиков врага".
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+21 Харьков Сумской
показать весь комментарий05.09.2022 19:06
+17 nav svargi
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+12 IgorYakovlevich
показать весь комментарий05.09.2022 19:13
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Будуть цапи золотом.
а краще окремими позиціями - скільки на шмот, жратву, медичні послуги, санітарна фігня і т.і.
шось мені підказує, що ми на прикінці року очуєємо при публікації звіту витрачених бюджетних коштів..