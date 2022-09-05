Под Купянском убито и ранено более 100 оккупантов, в Херсоне - более 30 и 3 танка, на Антоновском мосту - ЗРК и 6 грузовиков, - Генштаб

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о потерях российских оккупантов в течение 5 сентября.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба.

Отмечается, что "по уточненным данным подтверждены потери врага. В результате успешного огневого поражения в районе населенного пункта Купянск Харьковской области оккупанты потеряли убитыми и ранеными свыше 100 военнослужащих, уничтожены две боевые машины. В городе Херсон поражены более 30 военнослужащих и 3 танка противника; а в районе Антоновского моста и переправы уничтожен зенитный ракетный комплекс и шесть грузовиков врага".

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