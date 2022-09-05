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армия РФ (15344) Генштаб ВС (4266) Херсон (2099) Купянск (336)

Под Купянском убито и ранено более 100 оккупантов, в Херсоне - более 30 и 3 танка, на Антоновском мосту - ЗРК и 6 грузовиков, - Генштаб

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

вибух,склад,штефан

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о потерях российских оккупантов в течение 5 сентября.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба.

Отмечается, что "по уточненным данным подтверждены потери врага. В результате успешного огневого поражения в районе населенного пункта Купянск Харьковской области оккупанты потеряли убитыми и ранеными свыше 100 военнослужащих, уничтожены две боевые машины. В городе Херсон поражены более 30 военнослужащих и 3 танка противника; а в районе Антоновского моста и переправы уничтожен зенитный ракетный комплекс и шесть грузовиков врага".

Читайте также: ВСУ отразили попытки российского наступления вблизи 9 населенных пунктов, а на Краматорском направлении выбили врага с ранее занятых им позиций, - Генштаб
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Топ комментарии
+21
Бий цапiв молотом,
Будуть цапи золотом.
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05.09.2022 19:06
+17
u ZSU urovenj rusafobiji zashkalivae gerojam slava!!!
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05.09.2022 19:07
+12
Есть хорошая русская поговорка: непрошенный гость хуже татарина. Сколько этих мразей нужно здесь замочить, чтобы выжившие поняли: им здесь не рады.
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05.09.2022 19:13
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Бий цапiв молотом,
Будуть цапи золотом.
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05.09.2022 19:06 Ответить
наглядная демонстрация (не для слабонервных): https://twitter.com/i/status/1555256010490757128
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05.09.2022 19:11 Ответить
bljaaa...unsee unsee unsee
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05.09.2022 19:14 Ответить
u ZSU urovenj rusafobiji zashkalivae gerojam slava!!!
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05.09.2022 19:07 Ответить
Есть хорошая русская поговорка: непрошенный гость хуже татарина. Сколько этих мразей нужно здесь замочить, чтобы выжившие поняли: им здесь не рады.
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05.09.2022 19:13 Ответить
Із зведення Генштабу: "Частковий успіх" рашистів змінюється на "тактичний успіх" ЗСУ!!!
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05.09.2022 19:15 Ответить
А трофеи, в виде касапа-раба хоть останутся??
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05.09.2022 19:15 Ответить
А для чего эти животные в хозяйстве? Ну, разве если в качестве движущейся мишени на стрельбище.
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05.09.2022 19:19 Ответить
na razminirovanija
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05.09.2022 19:20 Ответить
цікава загальна кількість тих полонених цапів та загальна вартість утримання на добу...

а краще окремими позиціями - скільки на шмот, жратву, медичні послуги, санітарна фігня і т.і.

шось мені підказує, що ми на прикінці року очуєємо при публікації звіту витрачених бюджетних коштів..
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05.09.2022 19:18 Ответить
49900???
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05.09.2022 19:25 Ответить
Круп'янськ. Дуже цікаво. Сподіваюсь скоро кацап вже не знатиме звідки чекати на удар і прийде у повну паніку. Тут йому і смерть.
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05.09.2022 19:30 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=pu_YJvMfz7o
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05.09.2022 19:39 Ответить
Слава Господу,і під Куп'янськом розпочалося! Там дуже багато прокацаплених виродків: на станціях Дворічна,Тополі, Вовчанськ,Бурлук та інших ще в 2021 році міряли про окупацією кацапською ордою. Але за свої мрії хай заплатять власною смаженою шкірою! Не такі страшні кацапи,як українські гниди!
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05.09.2022 19:59 Ответить
33 втаных танко фрага и 100 фрагоюнитов
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05.09.2022 20:02 Ответить
 
 