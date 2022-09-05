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Новости Война в Украине Война
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армия РФ (15344) война (46696) разведка (3999) Донбасс (26945) перехват (319)

Оккупант на Донбассе: "У бабки был нормальный дом, а мы пришли - его просто в кусочки", - перехват ГУР. АУДИО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Российский военный, находясь в Донецкой области, рассказывает о стыде перед местными жителями за разрушения, вызванные оккупантами.

Об этом свидетельствует очередной перехват Главного управления разведки Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

"Какую родину защищаю? Бабку здесь увижу - мне стыдно ей в глаза смотреть. У нее был нормальный дом, а мы пришли - его прямо в кусочки", - рассказывает оккупант.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Оккупант об обеспечении армии РФ: "Молодым вообще ни одежды, ни спальников, ничего бл#дь", - ГУР МО. АУДИО
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Топ комментарии
+13
У этого орка хоть какой-то рудимент от совести остался.
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05.09.2022 19:15
+12
если их не выдворить, они атомную в хлам разнесут
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05.09.2022 19:16
+10
Кацап і совість речі несумісні.
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05.09.2022 19:24
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ну одну бабку которая случайно с совковым флагом бойцов ЗСУ встретила, говорила что ждала долго и молилвсь ***** - мы уже видели. и дом у нее тоже теперь в кусочки.
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05.09.2022 19:11 Ответить
Его мамка, хотя у такого выродка наверное два папки, наверное гордятся своим недоразумением..
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05.09.2022 19:12 Ответить
У этого орка хоть какой-то рудимент от совести остался.
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05.09.2022 19:15 Ответить
если их не выдворить, они атомную в хлам разнесут
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05.09.2022 19:16 Ответить
Кацап і совість речі несумісні.
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05.09.2022 19:24 Ответить
Свинособака ошибка природы.
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05.09.2022 19:57 Ответить
У бабки снова будет норм, а ты уже как сдохнешь, так сдохнешь
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05.09.2022 20:10 Ответить
..чем меньше ты руzzкий, тем больше у тебя совести
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05.09.2022 20:12 Ответить
Рюзьгєбидло - то навіть не таргани чи якась сарана! То просто смердюча пліснява, що паскудить усе до чого прилипає - яку треба випалювати лютим вогнем шоб вона далі не лізла!
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05.09.2022 21:02 Ответить
В Гостомелі була бабуля. До останнього думала,що кацапи її звільняють. Навіть коли змінились "декорації". Тепер ні бабулі,ні будинку.
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05.09.2022 22:10 Ответить
Стидно в глаза сматрєть? Ах ти ж виродок! Про що ти думав, коли йшов зі зброєю в чужу країну?
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06.09.2022 07:21 Ответить
 
 