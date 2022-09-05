"Ї" - їб#ш русню: активисты движения сопротивления рисуют украинскую букву во временно оккупированном Мариуполе
Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Активисты движения сопротивления в Мариуполе креативно протестуют против оккупантских властей - изображают украинскую букву "Ї" в разных уголках города.
Об этом сказано в телеграм-канале Мариупольского городского совета, информирует Цензор.НЕТ.
Утром 5 сентября в телеграм-канале движение сопротивления Мариуполя призвало украинцев в городе приобщаться к такому протесту и рисовать в разных локациях украинскую букву "Ї", которую избрало своим символом.
"Пора поднимать голову! Русня должна твердо знать: они на чужой земле. Мы их не звали. Им нет места в нашем Мариуполе! В знак протеста - "Ї" на всех площадях города. В парке, в скверах, на столбах, заборах. "Ручкой, мелом, маркером. "Ї" - как знак независимости Украины. "Ї" - как знак сопротивления. "Ї" - їб#ш русню. Рабов в рай не пускают. Мы – не рабы", – отметили участники движения сопротивления.
Одним из первых мест, где изобразили "букву сопротивления" стал центр города: здесь "Ї" появилась на тротуарной плитке у памятника Тарасу Шевченко.
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шаг назад мэшканци львивщины топят за кацапов,а тут бандеривци мариупольские..всё криворогим на карму намотаем..
Вечер перестаёт быть томным.
Подразделения 331-го гвардейского парашютно-десантного ударного Костромского полка внезапно утратили боеспособность.
Я так понимаю, что самое время их выводить для восстановления оного, а как же тут выведешь?
Ой, беда!
Рашн-рейха. Інцидент стався коли російські дипломати вийшли з території представництва зі списком громадян Афганістану, які отримали візи. За попередніми даними, понад двадцять людей загинули. МЗС кацапов заявило, що при теракті в Кабулі загинули двоє працівників дипмісії: другий секретар посольства та співробітник відділу безпеки посольства.
Хай це можливо і не найсуттєвіше
але ти дитино
покликана захищати своїми долоньками
крихітну свічечку букви «ї»
а також
витягнувшись на пальчиках
оберігати місячний серпик
букви «є»
що зрізаний з неба
разом із ниточкою
бо кажуть дитино
що мова наша - солов'їна
гарно кажуть
але затям собі
що колись можуть
настати і такі часи
коли нашої мови
не буде пам'ятати
навіть найменший
соловейко
тому не можна покладатися
тільки на солов'їв
дитино.
Але настав постмодерн. Книжок ніхто не читає. Народ тупий , як курка. Ну і ось.