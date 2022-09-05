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Мариуполь (5562) партизаны (170)

"Ї" - їб#ш русню: активисты движения сопротивления рисуют украинскую букву во временно оккупированном Мариуполе

Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

маріуполь

Активисты движения сопротивления в Мариуполе креативно протестуют против оккупантских властей - изображают украинскую букву "Ї" в разных уголках города.

Об этом сказано в телеграм-канале Мариупольского городского совета, информирует Цензор.НЕТ.

Утром 5 сентября в телеграм-канале движение сопротивления Мариуполя призвало украинцев в городе приобщаться к такому протесту и рисовать в разных локациях украинскую букву "Ї", которую избрало своим символом.

"Пора поднимать голову! Русня должна твердо знать: они на чужой земле. Мы их не звали. Им нет места в нашем Мариуполе! В знак протеста - "Ї" на всех площадях города. В парке, в скверах, на столбах, заборах. "Ручкой, мелом, маркером. "Ї" - как знак независимости Украины. "Ї" - как знак сопротивления. "Ї" - їб#ш русню. Рабов в рай не пускают. Мы – не рабы", – отметили участники движения сопротивления.

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Одним из первых мест, где изобразили "букву сопротивления" стал центр города: здесь "Ї" появилась на тротуарной плитке у памятника Тарасу Шевченко.
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Топ комментарии
+21
Боже, бережи їх
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05.09.2022 19:10
+18
Пiдтримую!
Ï
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05.09.2022 19:14
+15
Закликают убивать русню.
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05.09.2022 19:16
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Это хорошо что пока не закликають "ипать русню""
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05.09.2022 19:10 Ответить
Закликают убивать русню.
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05.09.2022 19:16 Ответить
фу. они же в г.не, вшивые, беззубые и воняют
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05.09.2022 19:18 Ответить
Скотоложество - то гріх!
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05.09.2022 19:20 Ответить
Боже, бережи їх
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05.09.2022 19:10 Ответить
Пiдтримую!
Ï
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05.09.2022 19:14 Ответить
вы понимаете шо происходит?
шаг назад мэшканци львивщины топят за кацапов,а тут бандеривци мариупольские..всё криворогим на карму намотаем..
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05.09.2022 19:17 Ответить
Да на восьмом году войны происходит селекция украинцев... Это в первую очередь наша боль... Как назвать идиотов 73% украинцами? Как им спится по ночам под обстрелами и как им нравится в эмиграции? Ни одна падла, прошу прощения за мой английский, не сказала что аиноват выбор 73% идиотов за "мир". Если не осознаем, то следующим президентом будет Медведчук.
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05.09.2022 19:39 Ответить
медведчукча может быть только директором под шконкой.
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05.09.2022 19:43 Ответить
А клоун кем может быть?
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05.09.2022 19:47 Ответить
замом под шконкой..
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05.09.2022 19:49 Ответить
То добре...
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05.09.2022 19:21 Ответить
Їб%ш русню ! Не будь як зеля !
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05.09.2022 19:23 Ответить
Alexander Kovalenko @zloy_odessit
Вечер перестаёт быть томным.
Подразделения 331-го гвардейского парашютно-десантного ударного Костромского полка внезапно утратили боеспособность.
Я так понимаю, что самое время их выводить для восстановления оного, а как же тут выведешь?
Ой, беда!
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05.09.2022 19:27 Ответить
У Кабулі смертник здійснив самопідрив біля будівлі посольства
Рашн-рейха. Інцидент стався коли російські дипломати вийшли з території представництва зі списком громадян Афганістану, які отримали візи. За попередніми даними, понад двадцять людей загинули. МЗС кацапов заявило, що при теракті в Кабулі загинули двоє працівників дипмісії: другий секретар посольства та співробітник відділу безпеки посольства.
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05.09.2022 19:30 Ответить
Дуже шкода афганців. Їх постійно вбивають.
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05.09.2022 19:35 Ответить
-Надобно вам знать, милостивый государь, что я имею обыкновение затыкать на ночь уши с того проклятого случая, когда в одной русской корчме залез мне в левое ухо таракан. Проклятые кацапы, как я после узнал, едят даже щи с тараканами. Невозможно описать, что происходило со мною: в ухе так и щекочет, так и щекочет... ну, хоть на стену!(c)
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05.09.2022 20:05 Ответить
Гарне діло робите.... побільше руснявих жмурів.... Ї - це відповідь на Z V O та інші каракулі...
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05.09.2022 20:14 Ответить
Ї
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05.09.2022 20:22 Ответить
Ї
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05.09.2022 20:33 Ответить
В Україні є орден Ярослава Мудрого , що звичайно був руським князем. Чим можна пояснити гасло "їбаш русню", окрім як шизою сільских неуків ? Що заважало висунути гасло "їбаш москальню"? Мабудь хлопці замість шкільних уроків історії бігали дивитись квартал 95.
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05.09.2022 21:05 Ответить
МабуТь не лише вони )
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05.09.2022 21:09 Ответить
дякую за зауваження
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05.09.2022 23:31 Ответить
Свічечка букви "Ї"
Хай це можливо і не найсуттєвіше
але ти дитино
покликана захищати своїми долоньками
крихітну свічечку букви «ї»

а також
витягнувшись на пальчиках
оберігати місячний серпик
букви «є»
що зрізаний з неба
разом із ниточкою

бо кажуть дитино
що мова наша - солов'їна
гарно кажуть
але затям собі
що колись можуть
настати і такі часи
коли нашої мови
не буде пам'ятати
навіть найменший
соловейко

тому не можна покладатися
тільки на солов'їв
дитино.
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05.09.2022 21:05 Ответить
Ідеологи УПА чітко ототожнювали себе , як спадкоємців давньоруської держави , і звичайно за часів УПА використання слів з коренем "рус" в негативному контексті було неможливим. Для означення отих потвор використовували чудове старовинне слово "москаль".
Але настав постмодерн. Книжок ніхто не читає. Народ тупий , як курка. Ну і ось.
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05.09.2022 21:34 Ответить
Їббашьте их всех наккуй !
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05.09.2022 21:50 Ответить
Ї - і в хвіст, і в гриву!
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05.09.2022 22:11 Ответить
На красной площади на маскве.
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05.09.2022 22:19 Ответить
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06.09.2022 00:36 Ответить
 
 