Три беспилотника "Байрактар" из акции Притулы уже доставили в Украину, - руководитель Baykar Makina
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Три беспилотника Bayraktar TB2, которые турецкая компания Baykar Makina пообещала бесплатно передать украинской стороне в рамках проекта "Народный Байрактар", уже доставлены в Украину.
Об этом в городе Кельце в Польше на Международной выставке оборонной промышленности (MSPO 2022) сообщил Укринформу гендиректор Baykar Makina Халюк Байрактар, передает Цензор.НЕТ.
"Мы поставили в Украину Bayraktar из литовской акции и уже поставили три беспилотника Bayraktar из акции Притулы. Они уже в Украине", - сказал Байрактар.
Как подчеркнул турецкий предприниматель, Украина сейчас страдает от безосновательной и несправедливой агрессии. В результате многие люди в Украине мобилизовались и поддержали акцию по сбору средств на покупку турецких беспилотников. Он отметил, что турецкая компания тоже хотела присоединиться к этой акции, поэтому было принято решение не брать деньги за эти беспилотники, а согласовано, что собранные средства будут израсходованы на гуманитарные проекты.
Байрактар добавил, что турецкая сторона поддерживает суверенитет Украины, желает украинцам мира и уважает сопротивление украинской нации против агрессии за независимость страны.
Как сообщалось, в конце июня украинский шоумен и волонтер Сергей Притула объявил, что украинцы за три дня перечислили денег на приобретение четырех ударных беспилотников Bayraktar для Вооруженных сил Украины.
Впоследствии турецкая компания сообщила, что передаст Украине три беспилотника бесплатно, а собранные фондом Притулы деньги будут потрачены на гуманитарную помощь украинцам.
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або за ті гроші супутник придбав, або віримо туркам з гуманітаркою і, що супутник не придбовували...
Тільки щоб його "потрогать" - дальше чем "нах"й" ... и скафандр треба купити нехіленький
Ты шо,бестолковый?Я констатирую факт,не более.
Ты следи за своим поганым ртом.Ишь как подгорел на ровном месте.
Факт подтверждается обычно.
Просто так такая инфа не появляется в интернете,а именно:
Притула планує зареєструвати нову партію в 2022 році - вона не буде іменною
а тут себя Притула расхваливает,просто так что ли?
Я рівновіддалений від Пінчука, Коломойського, Ахметова - Сергій Притула
и вишенка на торте,ролик пропагандиста-политолога Давидюка:
Хто може конкурувати із Зеленським у другому турі: Єрмак, Арестович, Кім, Залужний чи Притула?
Я би так на заголовок не реагував))
"
А якщо серйозно, то таке життя, всіх не назвати і не запамятати, доводиться використовувати збірні поняття. "Подяка волонтерам", "Слава ЗСУ", а там тисячі людей.
За останній тиждень було знищено 95 рашистських танків. Це зробили наші герої. Почасту нам невідомі і не відзначені, не нагороджені владою. У знищенні танків не прийняв участь жоден причетний до "95 Кварталу". Хоча там і повно орденоносців і медалістів.
https://nv.ua/ukraine/events/10-blagotvoritelnyh-fondov-i-organizaciy-ukrainy-kotorye-bolshe-vsego-pomogayut-armii-vo-vremya-voyny-50264780.html
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Благотворительный фонд Сергея Притулы
Razom for Ukraine
UNITED 24
KSE Foundation
КОЛО
Армия SOS
Зграя
Украинский католический университет
Корпорация монстров
Та тут на Притулу - срачі пішли ...
Хто - Зелеботи , Порохоботи чи московські полізли
Зібрали гроші на безпілотники - провірені у боях !!!
Фірма виробник - подякувала за таку рекламу - і у цілях реклами - подарувала !
Фонд Притули порадився зі ЗСУ - і витратив зібрані кошти на оренду даних з ********* спутника!
До чого срач ?
Притулу - вже в презіки ... , від якої партії ... , чи так просто-безпартіного ...
Не знаю кому , але комусь тут явно жопу підпаляє - і ботів він направляє