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Притула Сергей (82) Байрактар (138)

Три беспилотника "Байрактар" из акции Притулы уже доставили в Украину, - руководитель Baykar Makina

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

байрактар

Три беспилотника Bayraktar TB2, которые турецкая компания Baykar Makina пообещала бесплатно передать украинской стороне в рамках проекта "Народный Байрактар", уже доставлены в Украину.

Об этом в городе Кельце в Польше на Международной выставке оборонной промышленности (MSPO 2022) сообщил Укринформу гендиректор Baykar Makina Халюк Байрактар, передает Цензор.НЕТ.

"Мы поставили в Украину Bayraktar из литовской акции и уже поставили три беспилотника Bayraktar из акции Притулы. Они уже в Украине", - сказал Байрактар.

Как подчеркнул турецкий предприниматель, Украина сейчас страдает от безосновательной и несправедливой агрессии. В результате многие люди в Украине мобилизовались и поддержали акцию по сбору средств на покупку турецких беспилотников. Он отметил, что турецкая компания тоже хотела присоединиться к этой акции, поэтому было принято решение не брать деньги за эти беспилотники, а согласовано, что собранные средства будут израсходованы на гуманитарные проекты.

Читайте также: Проект Притулы "Народный Байрактар" собрал деньги на 4 вместо 3 беспилотников

Байрактар ​​добавил, что турецкая сторона поддерживает суверенитет Украины, желает украинцам мира и уважает сопротивление украинской нации против агрессии за независимость страны.

Как сообщалось, в конце июня украинский шоумен и волонтер Сергей Притула объявил, что украинцы за три дня перечислили денег на приобретение четырех ударных беспилотников Bayraktar для Вооруженных сил Украины.

Впоследствии турецкая компания сообщила, что передаст Украине три беспилотника бесплатно, а собранные фондом Притулы деньги будут потрачены на гуманитарную помощь украинцам.

Читайте также: "Baykar" бесплатно передаст ВСУ беспилотник Bayraktar TB2, на который собирали средства в Польше
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Топ комментарии
+13
Украинцы, извините, Латвия очень маленькая страна. Мы пока на свой Байрактар для вас собрали только 793 302 .00 €. Но мы стараемся, сегодня 14,201.91 € Мы не газо-нефтяная страна и впереди отопительный сезон... Литовцы успели газовый терминал СПГ построить, а у нас сопли жевали... Но сейчас у нас будут ВЫБОРЫ - всем и всё вспомним, кто жопу паРАШЕ лизал!
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05.09.2022 20:18
+8
взагалі-то акція була народною...
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05.09.2022 19:47
+8
Пішла розкрутка нового кандидата в президенти України.
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05.09.2022 19:52
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05.09.2022 20:16 Ответить
,, три безпілотники безкоштовно, а зібрані фондом Притули гроші буде витрачено на гуманітарну допомогу,,,
або за ті гроші супутник придбав, або віримо туркам з гуманітаркою і, що супутник не придбовували...
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05.09.2022 21:03 Ответить
а можно по потрогать спутник который "купил" притула и когда он его запустил? а то мы что то пропустили
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05.09.2022 21:26 Ответить
потрогай ...
Тільки щоб його "потрогать" - дальше чем "нах"й" ... и скафандр треба купити нехіленький
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06.09.2022 00:21 Ответить
взагалі-то акція була народною...
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05.09.2022 19:47 Ответить
Мочіть кацабів в усіх сортирах!! окупантів геть! https://www.youtube.com/watch?v=ceCRu-OHFIs&list=PLQwiagIRDFXyGrUQ9cIufz90S30SD49j4&index=62
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05.09.2022 19:48 Ответить
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05.09.2022 19:49 Ответить
Пішла розкрутка нового кандидата в президенти України.
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05.09.2022 19:52 Ответить
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05.09.2022 19:55 Ответить
Ну так давайте каждого волонтёра в кандидаты в президенты записывать. Еще не устали от клована? Или из ботофермы подляка пишете?
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05.09.2022 20:18 Ответить
Еще не устали от клована? Или из ботофермы подляка пишете?
Ты шо,бестолковый?Я констатирую факт,не более.
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05.09.2022 20:30 Ответить
Факт подтверждается обычно. А рашотроллям факты не нужны. Почем за высер, рашопадла?
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05.09.2022 20:36 Ответить
Почем за высер, рашопадла?
Ты следи за своим поганым ртом.Ишь как подгорел на ровном месте.
Факт подтверждается обычно.
Просто так такая инфа не появляется в интернете,а именно:
Притула планує зареєструвати нову партію в 2022 році - вона не буде іменною
а тут себя Притула расхваливает,просто так что ли?
Я рівновіддалений від Пінчука, Коломойського, Ахметова - Сергій Притула

и вишенка на торте,ролик пропагандиста-политолога Давидюка:
Хто може конкурувати із Зеленським у другому турі: Єрмак, Арестович, Кім, Залужний чи Притула?
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05.09.2022 22:59 Ответить
Як підкреслив турецький підприємець, Україна зараз потерпає від безпідставної і несправедливої агресії. Відтак багато людей в Україні мобілізувалися і підтримали акцію зі збору коштів на купівлю турецьких безпілотників. Джерело: https://censor.net/ua/n3365262

Я би так на заголовок не реагував))
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05.09.2022 20:38 Ответить
Фонд чмута передав напис.
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05.09.2022 19:53 Ответить
Так це Притула за своъ гроші їх купив? Круто!
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05.09.2022 19:57 Ответить
Порошенко як лох заплатив половину необхідної суми за нову бронетехніку НАТО, яка вперше закуплена приватним коштом, а міг би як Притула, жодної власної копійки не витратити, але всі пишуть, шо то Притула купив
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05.09.2022 20:07 Ответить
Вам Притула, напевно, під дверима наробив. Чи не ясно, що "акція Притули" - то акція, організована Притулою? Якщо кожне слово розжовувати, то заголовок був би такий: "Три (два плюс один) безпілотні літальні апарати Байрактар, виготовлені турецькою компанією Baykar Makina, з акції, організованої Сергієм Дмитровичем Притулою, вже доставили в Україну, країну в Центрально-Східній Європі, зі столицею в Києві
"
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05.09.2022 20:28 Ответить
Коли я читаю у Безуглої,що є тільки два достойний волонтерські проекти - Притула і "Повернись живим" і вони "наша душа",то стає трохи бридко і огидно від зневаги до сотень волонтерів,які з 2014 року завжди допомагали ВСУ,але не мають часу і грошей на білборди і підтримки влади та телемарафону.
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05.09.2022 20:58 Ответить
Те, що пише Безугла, стоїть у ряду між інструкцією до освіжувача повітря і передбаченнями на чеках Сільпо
А якщо серйозно, то таке життя, всіх не назвати і не запамятати, доводиться використовувати збірні поняття. "Подяка волонтерам", "Слава ЗСУ", а там тисячі людей.
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05.09.2022 21:40 Ответить
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05.09.2022 20:00 Ответить
Про "95".
За останній тиждень було знищено 95 рашистських танків. Це зробили наші герої. Почасту нам невідомі і не відзначені, не нагороджені владою. У знищенні танків не прийняв участь жоден причетний до "95 Кварталу". Хоча там і повно орденоносців і медалістів.
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05.09.2022 20:18 Ответить
Украинцы, извините, Латвия очень маленькая страна. Мы пока на свой Байрактар для вас собрали только 793 302 .00 €. Но мы стараемся, сегодня 14,201.91 € Мы не газо-нефтяная страна и впереди отопительный сезон... Литовцы успели газовый терминал СПГ построить, а у нас сопли жевали... Но сейчас у нас будут ВЫБОРЫ - всем и всё вспомним, кто жопу паРАШЕ лизал!
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05.09.2022 20:18 Ответить
Дякуємо! Ви справжні друзі!
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05.09.2022 20:28 Ответить
возможна притула вложил деньги фонда в запорожсскую гуманитарку
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05.09.2022 21:30 Ответить
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05.09.2022 21:38 Ответить
З супутником Притула ,на мою думку явно затупив,Дали турки три апатати презентом -ок ! Дякуємо і все одно, ще три купуємо, все ж збір був на літачки. А на супутник новий збір оголосити -і зібрали б,без проблем ,бо ідея все ж непогана .
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05.09.2022 22:21 Ответить
Вроді - усе зрозуміло та логічно
Та тут на Притулу - срачі пішли ...
Хто - Зелеботи , Порохоботи чи московські полізли
Зібрали гроші на безпілотники - провірені у боях !!!
Фірма виробник - подякувала за таку рекламу - і у цілях реклами - подарувала !
Фонд Притули порадився зі ЗСУ - і витратив зібрані кошти на оренду даних з ********* спутника!
До чого срач ?
Притулу - вже в презіки ... , від якої партії ... , чи так просто-безпартіного ...
Не знаю кому , але комусь тут явно жопу підпаляє - і ботів він направляє
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06.09.2022 01:07 Ответить
 
 