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война (46696) медицина (2449) радиация (313) химическое оружие (331) скорая (350) Игорь Кузин (282)

В Украине 10% бригад скорой помощи готовятся реагировать на ядерную и химическую угрозы, - главный санврач Кузин

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

радіація,хімзахист

В Украине 10% бригад экстренной медицины были перестроены на оказание помощи при химической, биологической и ядерной опасности.

Об этом заявил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин в интервью "Зеркалу недели", передает Цензор.НЕТ.

Речь идет о специально обустроенных бригадах, которые имеют либо антидоты, либо костюмы, либо средства индивидуальной защиты для оказания помощи пострадавшим в зоне поражения.

"Полностью быть готовыми, например, к применению оружия массового поражения почти невозможно. Сейчас мы больше фокусируемся на том, чтобы подготовить систему, чтобы она могла быстро выявлять любые риски", - говорит он.

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В частности, в ряде регионов уже прошли тренинги для региональных специалистов по дозиметрии и радиационной защите. Основная функция таких специалистов – обеспечить эффективное реагирование в области.

Кузин рассказал, что в Днепре были проведены учения, в ходе которых отрабатывали эвакуацию населения в случае аварийной ситуации на Запорожской АЭС.

Он также отметил, что каждая громада устанавливает свои схемы оповещения населения – от громкоговорителей до дворовых чатов или объявлений.

Кузин посоветовал жителям прифронтовых или оккупированных территорий обратиться к местным властям и выяснить, какой именно тип информирования там работает.
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противогаз половинчатый,-2 часа срок действия,если новый. большой-4 часа. сомневаюсь я что будут в достаточном количестве бачки.
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05.09.2022 20:34 Ответить
я маю сумнів, що в них є в достатній кількості..крім того, комбези РХБЗ, а лікарні готови? чи тільки морги та труповозки..
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05.09.2022 20:48 Ответить
как раз хватит на банковую, грушевского, кончузаспу и всех родственников. А зачем больше?
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05.09.2022 20:39 Ответить
При війні в Іраку Україна відправляла хімбатальон а зараз готує лікарів.
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05.09.2022 20:59 Ответить
Галочку поставили, що буде по факту, знаємо наперед...
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05.09.2022 21:32 Ответить
Цікаво, як саме готуються? Видали по флакончику зеленки?
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05.09.2022 22:43 Ответить
 
 