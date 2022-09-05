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Новости Происшествия
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Умань (350) хасиды (251) Черкасщина (952)

Прибытие до 10 тыс. паломников-хасидов ожидается в Умани на празднование Рош ха-Шана в этом году, - Черкасская ОВА

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

хасиды

В Умань на празднование Рош ха-Шана уже приехали более тысячи паломников. В общей сложности город ожидает принять в этом году до 10 тысяч хасидов.

Об этом сообщил глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

"Я надеюсь, что они осознано в значительно меньшем количестве нас будут посещать. Но рассчитываем, что все равно до 10 тысяч из них (паломников. - Ред.) будет", - сказал Табурец.

По его данным, в настоящее время в Умань уже прибыли около 1100 паломников. Активное прибытие паломников глава ОВА ожидает 18-19 сентября. Он подчеркнул, что местные власти предупреждали верующих об опасности пребывания в Украине.

"Они уверяли, что у них тоже там в Израиле практически постоянная война и они к этому привыкли. Проанализировав сейчас все плюсы и минусы того, что верующие все-таки будут ехать, мы поняли, что нужно сделать акцент именно на воздержании от поездки, не акцентировать внимание, что мы категорически против", - подчеркнул глава ОВА.

Читайте также: Посольство США просит американцев не посещать Украину на Рош ха-Шана

В связи с рисками ракетных ударов и террористической угрозы в Умани на период с 19 по 30 сентября ужесточаются меры безопасности.

Предусматривается, в частности:

  • запрет на проведение любых массовых мероприятий;
  • запрет на продажу алкогольных (слабоалкогольных) напитков и пиротехнических изделий;
  • усиление пропускного режима и контроля за пребыванием (перемещением) граждан;
  • запрет на движение транспортных средств и парковку на отдельных участках улично-дорожной сети;
  • ограничение доступа к местам паломничества.
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Топ комментарии
+24
В стране война, а тут "веселый новый год". Украинцы каждый день погибают, воют сирены, почти 10 млн. беженцев, а в Умани резвятся 10 тысяч хасидов. И главное, что их пропустит наша пограничная служба. Почти 10 млн. беженцев, Это нам уже плюют в лицо или еще терпимо?
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05.09.2022 20:03
+15
Військовий стан - ні?
Кордони закрити - ні?
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05.09.2022 19:58
+14
буба с беней личную охрану вызвав...
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05.09.2022 19:55
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буба с беней личную охрану вызвав...
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05.09.2022 19:55 Ответить
Чому їх пускають, чому ? Й даю 100% пейси не почують жодного пострілу, не те що вибуху.
Як я ненавиджу цю й попередню владу !
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05.09.2022 20:25 Ответить
А чия влада тобі подобалася?
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05.09.2022 20:44 Ответить
anelO, а навидиш Кучмо із янекОвощем та скакала у домовину із Кравчучкою?
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05.09.2022 20:46 Ответить
Пускають бо у владі свої,і в мордорі теж.Невже ви думаєте що путлер просто так вибачався за слова лаврова.Свято пройде без пригод.
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05.09.2022 20:54 Ответить
Військовий стан - ні?
Кордони закрити - ні?
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05.09.2022 19:58 Ответить
Хай Ізраіль передає залізний купол щоб забезпечити захист від кацапських ракет, або хай хасиди топають додому.
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05.09.2022 19:58 Ответить
хоча б над тою ж Уманю
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05.09.2022 20:01 Ответить
Да уже сколько раз говорили, что Железный купол работает хорошо только против допотопных и самодельных ракет террористов, но против высоко хоть и не очень точных ракет рашки!
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05.09.2022 20:25 Ответить
Мы только за но железный купол к огромному моему сожалению Украине не поможет. Вибачаюсь за мову ворога
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05.09.2022 22:00 Ответить
забаньте этого кацапа
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05.09.2022 20:11 Ответить
В стране война, а тут "веселый новый год". Украинцы каждый день погибают, воют сирены, почти 10 млн. беженцев, а в Умани резвятся 10 тысяч хасидов. И главное, что их пропустит наша пограничная служба. Почти 10 млн. беженцев, Это нам уже плюют в лицо или еще терпимо?
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05.09.2022 20:03 Ответить
Вы не путайте ТУРИЗМ на пару дней с беженцами! Приедут - потратят деньги, а так им никто ничего не должен и не обещал. Люди взрослые! Не все СЕЖАЛИ, а тем кто остался это СПОСОБ ПРОЖИТЬ НА ДОХОД.
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05.09.2022 20:24 Ответить
Рош ха-Шана это не про оливье, "С лёгким паром!" или "не просыхать две недели".
Погуглите про этот праздник, уверен, что поменяете своё мнение.
Или посмотрите на это дело с такой стороны - люди настолько крепки в своей вере, что не побоялись. Не бегут, а будут рядом с вами, пусть и на пару дней, но разделят смертельную опасность.
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05.09.2022 21:57 Ответить
у вас в Киеве золотая молодежь еженочно фестивалит, аж гай гудит, это ничего? Нашли млять виновных во всех бедах - гурьба хасидов вокруг гроба скачет.
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05.09.2022 23:35 Ответить
Ну і добре. Кожному по стінгеру для захисту замість білетів. І це залишиться для заборони могіли рош гана
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05.09.2022 20:05 Ответить
якщо ще ці хасиди розпочнуть за ***** і касапів мазу тягнути... А касапського віросповідання серед них дофіга
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05.09.2022 20:09 Ответить
Хасид кацапского вероисповедания ... Я прощу прощения, это как?!
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05.09.2022 23:37 Ответить
Нажруться водки - полюбуєшся...
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06.09.2022 09:16 Ответить
Интересно, касабы там уже сюрприз заложили, что бы обвинить нас, или "Калибрами" отработают?
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05.09.2022 20:09 Ответить
..якщо вже зелені аматори надумали пропускати в Україну, то нехай кОжен хасид пише розписку, що він "вже дорослий" і усвідомлює свої потенційні проблеми і не має претензій до України, якщо що.. або йде собі.. до кращих часів..
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05.09.2022 20:19 Ответить
Для хасидів , війна в Украіні - це не є проблемою , бо для них померти
при паломничестві - найбільше щастя в житті і вони не бояться цього , а навпаки з радістю готові , на святкуваннімРош га-Шана, піти на все !

Приїде їх дуже багато і ніхто їх не зупинятимеи!
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05.09.2022 20:44 Ответить
..тиха укрАинская ночь,
но сало надо перепрятать
(с)
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05.09.2022 21:08 Ответить
,Мужики, не пилите сук, на которых сидите,---это я про хасидов.
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05.09.2022 21:45 Ответить
Оказывается таки кто-то в мире не смотрит Соловьёва со Скабеевой и не знают, что едут прямо в логово к фашиздам и бандерам?!
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05.09.2022 20:22 Ответить
Еврейська нірвана.... і пох на все....
знаю що кажу... було діло підвозив пару разів... більше не хочу....
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05.09.2022 20:22 Ответить
убежали не расплатившись?
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05.09.2022 23:38 Ответить
Не удивлюсь если кацапы ..бнут по скоплению "туристов"
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05.09.2022 20:30 Ответить
думаю, договорились..
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05.09.2022 20:50 Ответить
Точные цитаты из Талмуда о гоях (не евреях)...
ТАЛМУД - самая главная книга еврейской культуры.

1. Sanhedrin 59a: "Убийство гоя подобно убийству дикого животного."
2. Aboda Zara 26b: "Даже лучших из гоев следует убивать."
7. Schabouth Hag 6d: "Евреи могут давать лживые обещания для отговорок."
8. Hikkoth Akum X1: "Не спасайте гоев в случае опасности или смерти."
9. Hikkoth Akum X1: "Не выказывайте милосердия гоям."
13. Baba Necia 114,6: "Евреи - человеческие существа, а другие нации мира не люди но звери."
14. Simeon Haddarsen, fol. 56-D: "Когда придёт Мессия каждый еврей будет иметь по 2800 рабов."
17. Gad. Shas. 22: "Еврей может иметь нееврейскую девочку но не может жениться на ней."
18. Tosefta Aboda Zara B5: "Если гой убьёт гоя или еврея он должен ответить за это, если же еврей убьёт гоя, на нём нет ответственности."
22. Seph. Jp., 92, 1: "Бог дал евреям власть над имуществом и кровью всех наций."
25. Йевамот 98а: ВСЕ ДЕТИ НЕЕВРЕЕВ - ЖИВОТНЫЕ.
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05.09.2022 20:34 Ответить
вам не здається,що зараз ці заповіді відпрацьовують на нас?
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05.09.2022 20:40 Ответить
а вам, не здається, що Тимофеєв- це брат Милованова-дебіла?
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05.09.2022 20:51 Ответить
Проблема в тому, що всі ці "заповіді" повна туфта і вигадка від першої до останньої літери. Божевільний Тимоха їх викладає напевно вже 25-й раз. Не будемо судити його та його важке життя, напевно у постійному копіюванні цього ідіотського марення він бачить сенс існуваня. А ось зверніть увагу на інше. Те, що завжди приписують євреям, сьогодні на собі зазнають українці. Російська пропаганда як із прив'язі зірвалася. "Нацисти, вбивці, захопили нашу землю, хочуть нас перетворити на рабів, хочуть нашу росію знищити..." Не повторюватиму, матеріалу дуже багато.
Що поєднує ******* антиукраїнську пропаганду в росії і тимохіна марення? А зліплено по одному лекалу.
1. Пиши, будь що завгодно, будь-які фантазії хворого мозку, нічого доводити не треба.
2. Завжди знайдуться фанатики, які в це повірять.і будуть росповсюдживати.
Отже, велкам у клуб "Веселий Геббельс"
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05.09.2022 21:01 Ответить
я не фахівець із вивчення Талмуду,цілком може бути,що там нічого подібного немає і ви,загалом,праві але от,що дивно: чомусь найагресивніші і найзатятіші виконавці антиукраїнської пропаганди на Росії люди,які завжди і показушно заявляють про своє єврейство (Соловйов.Кедмі,Ескін,Вассерман,Сатановскій тощо); луже дивно веде себе уряд Ізраїлю,Ізраїль,фактично,на стороні Росії.жодного співчуття,жодних емоцій щодо війни в Україні.і це при тому,що Росія є близьким союзником Ірану і Асада,метою яких є офіційний план.....знищення Ізраїлю...Дивно так? Дивно,якщо не сказати більше....
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05.09.2022 21:11 Ответить
Портніков, Гордон, Волох...
Хто там ще пропагандисти з українського боку? А це вам не дивно? А мені ні. Хто де виріс, яку атмосферу увібрав, то це й захищає. Хоча особисто моя думка, і ті і ці вчиняють неправильно, тому що за будь-якого результату їх з обох боків оголосять винними.
Ваше уявлення про ставлення Ізраїлю до української війни, це типове те, що я написав у першому коментарі - сам вигадав, сам у це повірив і сам у цьому звинувачуєш. Ізраїль цілком і повністю на стороні України, і заявляв це офіційно, а те, що не лізе в це питання надто глибоко, то вибачте, в Ізраїлю своя війна, щодня, щогодини, кожної секунди. І йому не допомагає ніхто.
І яка роль України у цій війні. Хоча б суто формальна політична підтримка в ООН. Навести статистику щодо голосування України з антиізраїльських резолюцій чи краще не треба? І повірте мені, ця статистика ганебна
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05.09.2022 21:25 Ответить
А де виросли і в якій атмосфері живуть Рабіновіч,Вассерман,Марков,Дімка Співак,брати Суркіси.Чєрвонєнко ?
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06.09.2022 15:36 Ответить
Ніхто не допомагає, це ви перебільшуєте. Я можу помилитися в цифрі, але Ізраїль має щорічну програму щодо постачання зброї зі США на 3 мільярди. Але це не претензія.
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07.09.2022 02:32 Ответить
За Зелю не спрашиваю, но то что Резников еврей, вас не беспокоит? По ночам хорошо спите?
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05.09.2022 23:40 Ответить
Резніков до останнього заперечував ймовірний напад Россії, всіляко гнобив і кепкував з Буданова,який 22,23.02. давав аналіз розвідданих щодо неминучого нападу....
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06.09.2022 15:37 Ответить
Ви нагадуєте в"юна на сковородці...
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05.09.2022 21:19 Ответить
А ви нагадуєте Крука на моніторі
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05.09.2022 21:29 Ответить
Слабовато... припікає? Далі буде гірше.
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05.09.2022 21:56 Ответить
Пардон "травень" френч, ніц не зрозумівши про що ви.
Про всяк випадок побажаю вам всього того, що ви бажаєте мені, тільки вдвічі.
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05.09.2022 21:59 Ответить
самі можете побачити з чим із ваших думок я згідний, а де спірно... Питання не по темі, але... Яке ставлення Ізраїлю у пресі та на офіційному рівні до "нашого" Зе!Бенітоса як єврея (пробачте мені євреї за таке ганебне порівняння).
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05.09.2022 23:14 Ответить
"Вы, Шариков, чепуху говорите и возмутительнее всего то, что говорите ее безапелляционно и уверенно"(с).
Война и страдания народа - не повод для разжигания антисемитизма.
Не уподобляйтесь оркам, не ищите в истории оправданий злодеяниям.
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05.09.2022 21:48 Ответить
не наслідуйте дурків, що порівнюють міфічно-фентезійних антигероїв із двоногими чортами із ерефії.
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05.09.2022 23:20 Ответить
Очень хотелось бы вступить с вами в обсуждение, но моего украинского, почерпнутого за последние 6 месяцев на "Цензоре", явно недостаточно. Я понимаю и отдаю себе отчёт в том, что это украинский ресурс и далёк от мысли лезть со своим уставом, но если бы вы сделали для меня исключение и перешли бы на русский, по понятным причинам вами нелюбимый, но единственный из всего лишь двух языков, на которых я могу относительно внятно выражать свои мысли, это бы облегчило наше общение, если оно, конечно, вас интересует.
Or English, if you wish.
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06.09.2022 05:01 Ответить
пишіть, якою вам зручно, якщо щось не зрозумію то уточню... Що саме хочете обговорити? Вплив фентезійного кіномистецтва на несформовані розуми чи силу Гандальфа?
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06.09.2022 08:44 Ответить
Не будучи убеждённым в том, что понял вас полностью и правильно в силу языкового барьера, ответить вам не смогу, а жаль. Много друзей-евреев (как, впрочем, и украинцев, да и других разных национальностей и вероисповеданий), и хотелось бы продолжать смотреть им прямо в глаза, не переживая, что смалодушничал.
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06.09.2022 21:58 Ответить
так ви й хотіли... Пекельні борошна лінгвістики - це ще ті горнила дружби нарідів.
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06.09.2022 22:08 Ответить
Not sure what it means but it doesn't matter as long as you're happy and friendly
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06.09.2022 22:16 Ответить
і вам не хворіти... Та привіт Шурі.
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06.09.2022 22:22 Ответить
Спасибо.
Обязательно передам привет Шуре.
А, кстати, что это за Шура?
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07.09.2022 02:16 Ответить
sure
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07.09.2022 02:25 Ответить
Oh, ok, that "Sure")
I'll say "Hi" to Sure for sure)
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07.09.2022 02:45 Ответить
цікаво,керівники ЗСУ Арестовіч,Єрмак,Жданов здогадаються терміново зняти з фронту 10 бригад ЗСУ для захисту цих дорогоцінних паломників на території Умані?😊
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05.09.2022 20:38 Ответить
Ні , хасиди повинні їхати зі своєю охороною , бо ніхто їх охороняти не буде !

Поліця буде слідкувати за порядком і все !
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05.09.2022 20:47 Ответить
От і подивимося, як спрацює ГУР, СБУ, МВС, що висе... вибачте, розповість подляк з абдристовичем, і що в решті решт, наригає найвеличніший янелох боневтік оманський ( він же " бубочка")?
Гарний тест для зеленої "влади"!
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05.09.2022 20:38 Ответить
Дайте кацапам координаты и сообщите что там находится 45-й хаймерс ( 44 они уже уничтожили)!!!!!!
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05.09.2022 20:45 Ответить
сегодня видел,хасики отгружали нашим бойцам медикаменты на передовую..помогают.
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05.09.2022 20:49 Ответить
Им не золото кумир, а борьба с борьбой за мир; как один головорезы, а в штанах у них обрезы. (И.Губерман)
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05.09.2022 20:49 Ответить
Та хай собі святкують і мешканці Умані і не тільки, підзароблять,а безпека то їх особиста справа.В тому році троє молодих хасидів захотіли політати з приватним пілотом з малої авіації та й всі загинули,мабуть були *щасливі*,як хтось писав вище.
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05.09.2022 21:30 Ответить
Це в Коломиї сталося. Там теж повно святих для юдеїв місць та могил цадиків. Чотири хасиди з Америки замовили приватний літак для екскурсії місцями проживання своїх предків, а пілот, відставний військовий льотчик, вирішив їм свою крутість показати і почав фігури вищого пілотажу крутити. І туристів убив і сам загинув і будинок на землі розвалив (там на щастя нікого не було)
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05.09.2022 21:41 Ответить
*Там теж повно святих для юдеїв місць та могил цадиків*,та так, не погоджує місцева влада остаточно відвести євр. громаді частину парку(бувший цвинтар) для закінчення меморіалу,судова тяганина вже більше 10ка років.
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05.09.2022 22:01 Ответить
Я про це читав, історія довга та незрозуміла.
Там не тільки парк у центрі міста, там кожна село, кожне містечко мало свого святого цадика. А якщо були цадики, то, значить, були і хасиди... Де вони всі тепер? Немає нікого. Тільки цвинтарі та могили. Але і їх скоро не стане. Все йде в землю.
Почитайте, якщо вам це цікаво, є такий письменник, нобеліант, Іцхак Башевіс Зінгер. Він пише саме про ці місця - східна Польща та Галичина. І називають його - "співак Атлантиди". Чому саме Атлантиди? А тому що він описує світ, якого вже немає. Єврейська Галичина, як Атлантида - всі про неї чули, а де вона, як її побачити, ніхто не знає
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05.09.2022 22:12 Ответить
кепсько читали, оскільки місцем скупчення євреїв було саме місто, а не навколо нього... Але при Австро-Угорщині ... Потім були поляки, 2-га світова, совіти з кацапомордими та запроданці усіх мастей, схрещених із свинособаками.
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05.09.2022 23:27 Ответить
П"яні вхлам хасиди вимагали від пілота "гострих відчуттів", хапали за штурвала, то і сталася аварія. Поцікався промілє алкоголю у крові цих любителів "святих місць юдеїв та могил своїх цадиків". Могили своїх предків і цадиків можна відвідати і поклонитися у більш ... скромний спосіб. Вирішили нажратися, як свині і зробити це з літака?
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05.09.2022 22:26 Ответить
Байкарю! Це тобі свідки, що уціліли розказали, злі парфуми пілотів чи "чорну скриню" відкопали?
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05.09.2022 23:45 Ответить
Не було в кождому нашому селі і містечку навколо Коломиї, Косова, Надвірної .... якогось "свого святого цадика, чи хасидів". Як і якоїсь "єврейської Галичини"(!?). Це плід хворої фантазії, хворого на Атлантиду мізку. У письменників цей прийом називається художня вигадка.
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06.09.2022 06:43 Ответить
Пілот (військовий) мав колосальний професійний досвід, а промілє алкоголю в крові п"яних жидів зашкалювало - тільки це, але й цего немало. А то вчепилися - "пілот вирішив показати свою "крутизну". (Айякже - жиди, як завжди праві, а хахли у всьому винні...) Тай могили цадиків (яких там до того ж і ніколи не було...) не оглядаються з літака. Приїхали маланці пови.обуватися, от і результат. Шкода пілота, літака і хати (люди будували...).
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06.09.2022 06:52 Ответить
мені, базікання заради фізкультури пальців по клавішам не цікаве...
Пілот був кацапом, вів не зрозумілу інформаційну возню (рятуй ТВ та Дмитро Комаров) із тупорилими звинуваченнями (територія аеродрому вся в шприцах, після зомбі-Коломиян)...
Що для тебе зашкалювало? Що крутизна? Винен у смерті людей пілот, оскільки несе відповідальність за дії які спричинили такі наслідки.
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06.09.2022 08:17 Ответить
Якщо в Умані ще немає спалаху коронавірусу. то після паломників \ хасидів обов"язково буде. не сумнівайтеся. Це раз. А по другому - хто дасть гарантії. що серед цих паломників в Україну не потраплять рашистські диверсанти. які можуть вчинити терористичні акти під час святкування або ж зникнуть з поля зору правоохоронних органів. для подальшої диверсійної роботи.
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05.09.2022 23:48 Ответить
Люди приїдуть на кілька днів, з грошима, дадуть місцевим якусь роботу. Хай приїжджають!
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06.09.2022 01:07 Ответить
Так, так... Приїдуть на кілька днів і дадуть місцевим якусь роботу... Ця "якась" робота - то місяць ремонтувати, вигрібати і вичищати відходи і, даруйте, гівно після цих "гостей". Це вже не кажучи про злочинність, наркотики, антисанітарію, сан-гігієнічні, протиепідемічні і карантинні проблеми.... пов"язані з хасидами.
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06.09.2022 08:46 Ответить
Кожному повістку, хай захищають святе місце від ворога кацапського
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06.09.2022 01:57 Ответить
якщо не помиляюсь,Ізраїль ускладнив процедуру в їзду нашим біженцям і зовсім відмовився допомагати. нашо ці чухонці тут потрібні. після них тільки тонна сміття
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06.09.2022 02:02 Ответить
 
 