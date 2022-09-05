Прибытие до 10 тыс. паломников-хасидов ожидается в Умани на празднование Рош ха-Шана в этом году, - Черкасская ОВА
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В Умань на празднование Рош ха-Шана уже приехали более тысячи паломников. В общей сложности город ожидает принять в этом году до 10 тысяч хасидов.
Об этом сообщил глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.
"Я надеюсь, что они осознано в значительно меньшем количестве нас будут посещать. Но рассчитываем, что все равно до 10 тысяч из них (паломников. - Ред.) будет", - сказал Табурец.
По его данным, в настоящее время в Умань уже прибыли около 1100 паломников. Активное прибытие паломников глава ОВА ожидает 18-19 сентября. Он подчеркнул, что местные власти предупреждали верующих об опасности пребывания в Украине.
"Они уверяли, что у них тоже там в Израиле практически постоянная война и они к этому привыкли. Проанализировав сейчас все плюсы и минусы того, что верующие все-таки будут ехать, мы поняли, что нужно сделать акцент именно на воздержании от поездки, не акцентировать внимание, что мы категорически против", - подчеркнул глава ОВА.
В связи с рисками ракетных ударов и террористической угрозы в Умани на период с 19 по 30 сентября ужесточаются меры безопасности.
Предусматривается, в частности:
- запрет на проведение любых массовых мероприятий;
- запрет на продажу алкогольных (слабоалкогольных) напитков и пиротехнических изделий;
- усиление пропускного режима и контроля за пребыванием (перемещением) граждан;
- запрет на движение транспортных средств и парковку на отдельных участках улично-дорожной сети;
- ограничение доступа к местам паломничества.
Пожалуйста, подождите...
Як я ненавиджу цю й попередню владу !
Кордони закрити - ні?
Погуглите про этот праздник, уверен, что поменяете своё мнение.
Или посмотрите на это дело с такой стороны - люди настолько крепки в своей вере, что не побоялись. Не бегут, а будут рядом с вами, пусть и на пару дней, но разделят смертельную опасность.
при паломничестві - найбільше щастя в житті і вони не бояться цього , а навпаки з радістю готові , на святкуваннімРош га-Шана, піти на все !
Приїде їх дуже багато і ніхто їх не зупинятимеи!
но сало надо перепрятать
(с)
знаю що кажу... було діло підвозив пару разів... більше не хочу....
ТАЛМУД - самая главная книга еврейской культуры.
1. Sanhedrin 59a: "Убийство гоя подобно убийству дикого животного."
2. Aboda Zara 26b: "Даже лучших из гоев следует убивать."
7. Schabouth Hag 6d: "Евреи могут давать лживые обещания для отговорок."
8. Hikkoth Akum X1: "Не спасайте гоев в случае опасности или смерти."
9. Hikkoth Akum X1: "Не выказывайте милосердия гоям."
13. Baba Necia 114,6: "Евреи - человеческие существа, а другие нации мира не люди но звери."
14. Simeon Haddarsen, fol. 56-D: "Когда придёт Мессия каждый еврей будет иметь по 2800 рабов."
17. Gad. Shas. 22: "Еврей может иметь нееврейскую девочку но не может жениться на ней."
18. Tosefta Aboda Zara B5: "Если гой убьёт гоя или еврея он должен ответить за это, если же еврей убьёт гоя, на нём нет ответственности."
22. Seph. Jp., 92, 1: "Бог дал евреям власть над имуществом и кровью всех наций."
25. Йевамот 98а: ВСЕ ДЕТИ НЕЕВРЕЕВ - ЖИВОТНЫЕ.
Що поєднує ******* антиукраїнську пропаганду в росії і тимохіна марення? А зліплено по одному лекалу.
1. Пиши, будь що завгодно, будь-які фантазії хворого мозку, нічого доводити не треба.
2. Завжди знайдуться фанатики, які в це повірять.і будуть росповсюдживати.
Отже, велкам у клуб "Веселий Геббельс"
Хто там ще пропагандисти з українського боку? А це вам не дивно? А мені ні. Хто де виріс, яку атмосферу увібрав, то це й захищає. Хоча особисто моя думка, і ті і ці вчиняють неправильно, тому що за будь-якого результату їх з обох боків оголосять винними.
Ваше уявлення про ставлення Ізраїлю до української війни, це типове те, що я написав у першому коментарі - сам вигадав, сам у це повірив і сам у цьому звинувачуєш. Ізраїль цілком і повністю на стороні України, і заявляв це офіційно, а те, що не лізе в це питання надто глибоко, то вибачте, в Ізраїлю своя війна, щодня, щогодини, кожної секунди. І йому не допомагає ніхто.
І яка роль України у цій війні. Хоча б суто формальна політична підтримка в ООН. Навести статистику щодо голосування України з антиізраїльських резолюцій чи краще не треба? І повірте мені, ця статистика ганебна
Про всяк випадок побажаю вам всього того, що ви бажаєте мені, тільки вдвічі.
Война и страдания народа - не повод для разжигания антисемитизма.
Не уподобляйтесь оркам, не ищите в истории оправданий злодеяниям.
Or English, if you wish.
Обязательно передам привет Шуре.
А, кстати, что это за Шура?
I'll say "Hi" to Sure for sure)
Поліця буде слідкувати за порядком і все !
Гарний тест для зеленої "влади"!
Там не тільки парк у центрі міста, там кожна село, кожне містечко мало свого святого цадика. А якщо були цадики, то, значить, були і хасиди... Де вони всі тепер? Немає нікого. Тільки цвинтарі та могили. Але і їх скоро не стане. Все йде в землю.
Почитайте, якщо вам це цікаво, є такий письменник, нобеліант, Іцхак Башевіс Зінгер. Він пише саме про ці місця - східна Польща та Галичина. І називають його - "співак Атлантиди". Чому саме Атлантиди? А тому що він описує світ, якого вже немає. Єврейська Галичина, як Атлантида - всі про неї чули, а де вона, як її побачити, ніхто не знає
Пілот був кацапом, вів не зрозумілу інформаційну возню (рятуй ТВ та Дмитро Комаров) із тупорилими звинуваченнями (територія аеродрому вся в шприцах, після зомбі-Коломиян)...
Що для тебе зашкалювало? Що крутизна? Винен у смерті людей пілот, оскільки несе відповідальність за дії які спричинили такі наслідки.